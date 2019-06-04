«Так круто праздновали, что сломали кубок. Я чувствовал себя президентом»

Нападающий Сакари Маннинен стал лучшим бомбардиром сборной Финляндии на чемпионате мира (2+9 очков в 10 играх, «+10») и помог своей команде выиграть золото. А в середине мирового первенства его обменяли из «Йокерита» в «Салават Юлаев», с которым он уже подписал двухлетнее соглашение. «Чемпионат» поговорил с хоккеистом об исторической победе финнов, КХЛ и его ожиданиях от перехода в «Салават».

«Так круто праздновали, что сломали кубок. Не знаю, как это произошло»

— Празднования уже закончились, Финляндия вернулась к обычной жизни?

— Да, сейчас уже отдыхаю, через пару дней приступлю к тренировкам.



— Что, даже в отпуск не поедете?

— Нет, летом много дел – свадьбы и прочее.

— Долго не спали после победы?

— В первую ночь вообще не спали, а на второй день я уже устал, лёг часа в 2-3 ночи. Так что было два дня разгула и всё.



— Когда-нибудь раньше видели такую огромную толпу, как в Хельсинки?

— Никогда. Это был неповторимый и потрясающий праздник. Когда мы приземлились в Хельсинки, начался большой праздник, люди безумствовали. Улицы, по которым мы ехали, перекрыли, нас сопровождал полицейский эскорт. Я чувствовал себя президентом.



Мы знали, что эта победа очень важна для Финляндии, но когда приехали из Братиславы, не понимали, что происходит. Столько народу на улицах! К нашему приезду уже всё было готово – еда, сауна, места, куда мы должны были отправиться. Лучшего праздника и представить нельзя.

— В Финляндии сделали выходной по такому случаю?

— Нет, был обычный рабочий день. Но людей всё равно пришло очень много, было круто.



— Получается, люди работу прогуляли?

— Наверное. Мы прилетели утром, но главный праздник начался вечером, так что многие пришли после работы.



— Ваш самолёт ещё и финские ВВС сопровождали.

— Да, рядом летели самолёты F-16, было очень приятно.

— Сколько выпили пива или шампанского, можете посчитать?

— Даже не знаю… Пили пиво, шампанское и всё остальное.



— Где-то между Братиславой и Хельсинки вы сломали кубок.

— Что сказать, вот так круто мы праздновали (смеётся)… Мне кажется, наши сервисмены его уже починили.



— А что случилось-то?

— Не знаю, я в какой-то момент увидел, что он сломан, одна часть отвалилась.

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на ЧМ-2019

— Больше ничего не сломали, медали никто не потерял?

— Нет-нет, всё в порядке. Никого не потеряли, медали уже у всех дома. Всё хорошо.

«У Финляндии было много игроков, которых никто не знал, но великолепная команда»

— Анттила – это олицетворение сборной Финляндии? Обычный парень, трудяга, который вдруг стал героем.

— Так и есть. У нас было много игроков, о которых до этого никто не знал. Но мы показали, что у нас великолепная команда, а Марко был замечательным капитаном. Он отличный парень и заслужил стать героем. И правильно, что именно он был капитаном, он заслужил всё внимание прессы и всё хорошее, что с ним сейчас происходит.



— После финала он сказал, что ему придавало сил огромное желание победить. Желание – главное, что вело вас вперёд?

— Вся команда чувствовала, что у нас есть шанс выиграть. С течением турнира мы становились всё лучше и сильнее и индивидуально, и как команда. Мы верили, что можем победить. Было видно, как Марко радовался своим голам в плей-офф. Он думал только о команде и очень хотел победить. И мы это сделали.



— Саллинен сказал, что не понимает, как финны победили, что это Чудо на льду. Кажется, в истории ещё не было команд, которые стали чемпионами вот так, с худшим составом, обыграв три лучшие команды на турнире.

— Да, всё правильно, это и кажется Чудом на льду. Возможно, позже я осознаю, что мы сотворили. Пока что просто круто от того, что выиграл.



— Как это – называть себя чемпионом мира?

— (Смеётся). Обалденно!

«У России много суперзвёзд, но удача была не на их стороне»

— У вас была самая тяжёлая сетка в плей-офф. Швеция уже в четвертьфинале, к тому же вы уступали 1:3 по ходу матча. Что говорили друг другу?

— После победы над Швецией не надо было даже ничего говорить. Все понимали, что мы можем взять золото. В нашей команде не было звёзд, но каждый игрок сыграл вышел на новый уровень, набрался смелости. У нас была особенная команда, для меня было честью играть в ней.



— Это всё от тренера шло?

— От всех. В раздевалке было чувство, что мы способны на многое.



— Вы отдали три передачи и забили победный гол Швеции. Это был ваш лучший матч?

— Возможно, но вся команда сыграла великолепно. Мы не сдавались, даже при счёте 1:3 никто не переживал, все верили в победу.



— Я говорила с финским журналистом, он думал, что с Россией Финляндия покажет хорошую игру, но не выиграет. Что был ключевым в полуфинале?

— У России много суперзвёзд, индивидуально техничных игроков, которые постоянно забивали. Надо было предельно надёжно сыграть в обороне, невероятно хорошо. Ланкинен сделал несколько потрясающих сейвов, защита была хороша, а Марко (улыбается) подкараулил момент и смог забить.



Мы знали, что придётся много играть в обороне, а когда получится поатаковать, забьём. Вот и вся игра. Надо было перекрыть кислород российской атаке, не дать сопернику ничего забить, и мы хорошо с этим справились.

— Но это же вы заставили Россию обороняться, а не наоборот!

— Да, это тоже было. Инициатива переходила от одной команды к другой. Россия хорошо была готова к игре, не паниковала. У неё были великолепные шансы забить, но удача была не на их стороне. Ланкинен был великолепен, да и мы всё время блокировали броски.



— Ялонен сказал, что Канада была самым сильным соперником Финляндии. Согласны?

— Канада была сильна, но и Швеция тоже, и Россия суперхороша. В финале встречаются две лучшие команды, а мы стали лучшей командой турнира.

Сборной России есть чему поучиться у финнов. И это не антихоккей Тактическая гибкость тренеров и умение добиваться результата.

— Сейчас многие критикуют сборную Финляндии, говорят, что она играет в антихоккей.

— У всех своё мнение. Хоккей это хоккей, единственное, что имеет значение, — кто победил. Если ты выиграл турнир, остальное уже неважно. Мы чётко выполняли план на игру, поэтому и стали чемпионами. У нашей команды была внутренняя сила, она заключалась в коллективной работе. Каждый должен был отдаваться командной работе и пахать на льду, отдаваться целиком. Мы это сделали и победили. Мне нечего сказать критикам, у каждого своё мнение о хоккее, и это хорошо.



— Насколько крут Какко?

— Очень крут. Думаю, он будет первым номером на драфте, должен быть. Он 2001 года рождения, такой молодой, а уже играет на таком высоком уровне, выиграл чемпионат мира. Он уже звезда, а однажды станет суперзвездой.



— Может он однажды переплюнуть Селянне?

— Селянне многое сделал для финского хоккея, он был потрясающим игроком. Я смотрел на него в детстве. Но Какко тоже потрясающий. Тяжело сказать, сможет ли он переплюнуть его, но шанс такой есть.

«Думаю об НХЛ, но мне надо провести пару лет в России, вырасти, как игрок»

— На прошлом чемпионате мира вы набрали только два очка, на этом стали лучшим бомбардиром команды. Что изменилось помимо того, что тогда вы играли в третьем звене, а сейчас – в ударном?

— Я отыграл сезон в «Йокерите», в КХЛ было много тяжёлых матчей, это помогло. Я добился прогресса и получил опыт подобных игр, это самое главное.



— Удивились обмену в «Салават Юлаев»?

— Конечно, но и обрадовался тоже. «Салават» — это большой клуб, один из лучших в России. Счастлив, что оказался в нём, уже жду начала нового сезона. С удовольствием буду играть в Уфе.



— После чемпионата мира многие игроки финской сборной подписали контракты в НХЛ. Вы о таком варианте не думали?

— Думаю, но мне будет лучше ещё пару лет провести в России, вырасти как игрок. Сейчас для меня это лучший вариант, я принял правильное решение.

«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ Это было настоящее финское чудо на льду.

— А сколько у вас было предложений из НХЛ?

— Точно не знаю, но парочка была.



— Вы будете играть на Востоке, в этой конференции запредельная конкуренция.

— Там много хороших команд, на Востоке нет слабых клубов. КХЛ – отличная лига, все матчи здесь тяжёлые, все соперники серьёзные. В каждой игре настоящая борьба.

— Сравните КХЛ и финскую лигу?

— Обе лиги хорошие, в России у игроков больше мастерства, много талантов. В каждом матче здесь надо выкладываться на полную. В Финляндии тоже хорошие команды, в которых есть мастера. Постоянно появляется много талантливой молодёжи. Это быстрая лига, но здесь больше силовых ребят. Если в КХЛ теряешь шайбу, тебе 100% забьют, так много там мастеров. Это главное отличие.



— Вы играли с Кемппайненом в «Кярпяте», уже спрашивали у него о «Салавате»?

— Да, уже перекинулись парой слов, но позже я с ним ещё поговорю об этом. Он сказал, что это классная команда, отличный город с замечательными болельщиками. Сказал, что мне понравится играть за «Салават».



— Он играл в звене с Умарком и Хартикайненом, вы можете его заменить. Думаете, у вас получится, ведь по стилю вы совершенно разные?

— Я ещё не знаю, где буду играть, пока об этом не думал. Если с этими ребятами, то буду делать всё, чтобы партнёры и команда добивались успеха. Я готов помогать команде. Думаю, если мы будем играть в одном звене, у нас всё получится.