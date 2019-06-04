В НХЛ не за мечтой, а за выгодой. Как набить себе цену без особого риска?

Как-то давно укоренилась в нашем российском сознании аксиома, что выступление в НХЛ – это высшая цель, большая и чистая мечта для любого игрока. Переиначивая известную пословицу – плох тот хоккеист, который не мечтает попасть в НХЛ. Вот только в оригинале этой пословицы, обычному солдату, чтобы стать генералом, нужно много и упорно трудиться, и уж точно стать лучшим в своём солдатском строю. Дано это не каждому, но тут всё логично – слишком много генералов быть не должно.

То же самое и в хоккее. В классическом представлении, игроку из России, чтобы попасть в НХЛ, нужно стать лучшим на родине, по-настоящему проявить себя, и уж потом примерять генеральские погоны – форму клуба лучшей лиги мира. Таких кандидатов на повышение в нашем хоккее единицы, что естественно. Сейчас, например, заслуженно едут в НХЛ Илья Михеев, Никита Гусев, Владислав Гавриков, через год, наверное, за океан отправится Кирилл Капризов, а есть и более ранние примеры – Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Артемий Панарин. Все они состоялись как хоккеисты на родине, переросли местный уровень и уехали реализовывать мечту.

Смена поколений может стать проблемой. Что ждёт Россию на следующем ЧМ? У нас постоянно ждут в сборную старых звёзд и не воспитывают новых. А что будет, когда закончат Овечкин, Малкин и Ковальчук?

Есть, конечно, и исключения. Те же Вячеслав Войнов и Никита Кучеров уехали в Северную Америку зелёными юнцами, но они там пробивали себе дорогу к вершинам НХЛ. По сути, это просто решение людей, которые не хотели расти в российской почве. Этот выбор стоит уважать.

Погоня не за успехом, а за статусом

К чему я веду? А вот к чему. В последнее время стала происходить некая подмена понятий. За океан вдруг засобирались те солдаты, которые ничем не выделяются из своей роты и не обнаруживают никаких способностей к генеральскому чину. Они едут в Северную Америку, попадают в фарм-клубы, быстро возвращаются обратно, но уже в другом качестве. В России теперь на таких игроков смотрят через призму опыта игры в НХЛ (пусть он и составляет 10-20 матчей), а самое главное – статус экс-энхаэловца позволяет улучшить финансовые условия нового контракта на родине. Знаете, это как заочное образование для повышения квалификации – обычная корочка помогает продвинуться по карьерной лестнице, а тот факт, что реальных знаний было получено минимум, никого не интересует.

НХЛ перестаёт быть мечтой для избранных. Поездка в лучшую лигу мира становится не бонусом за труд и талант, а определённым средством достижения цели. За примерами далеко ходить не нужно. Кто-нибудь верил всерьёз, что в НХЛ что-то получится у Сергея Калинина или Сергея Плотникова? Да, они неплохо играли в «Авангарде» и «Локомотиве», но до уровня НХЛ не дотягивали ни по каким показателям. Но они поехали в Северную Америку, удостоверились, что им там делать нечего, а вернулись-то уже в СКА, базовый клуб сборной. Потому что экс-энхаэловцы, какие бы ни были. Или, скажем, Антон Слепышев. Добротный, силовой форвард, но исключительно для внутреннего пользования. Уехал в «Эдмонтон» из Уфы, побегал три сезона чекером за «нефтяников», а вернулся уже в ЦСКА, главного претендента на кубок Гагарина. А ещё, разумеется, попал в сборную.

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Ещё один яркий пример – Ярослав Дыбленко. Защитник, который даже в «Спартаке» не хватал звёзд с неба, решился уехать в «Нью-Джерси». Не провёл ни одного матча за «дьяволов», зато по возвращении получил четырёхлетний контракт в СКА. Правда, потом Дыбленко был обменян во всё тот же «Спартак», но это уже другая история.

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Общедоступная НХЛ

Выходит, что в НХЛ игроки сейчас едут не только для того, чтобы добиваться чего-то в лучшей лиге мира (разумеется, есть и такие), а просто набивают себе цену. Здесь, конечно, на первый план выходят агенты хоккеистов, которые умеют продать своего клиента подороже. В деньгах игрок, скорее всего, потеряет, особенно если проведёт весь год в АХЛ, зато «получит бесценный опыт в североамериканском хоккее» и вернётся на родину в ином статусе. Перед таким откроются дороги в лучшие клубы, а также в сборную России.

В этом и кроется причина такого огромного оттока кадров из России в Северную Америку. Агенты работают, хоккеисты ничем не рискуют, круговорот игроков идёт своим чередом. Клубы НХЛ с удовольствием дают минимальные контракты россиянам, закрывают ими дыры в составе, но когда дело доходит до следующего шага, то наружу выплывает сермяжная правда: до НХЛ и одностороннего соглашения вы не дотягиваете, извольте возвращаться на родину или доказывать состоятельность через АХЛ. Но в АХЛ никто задерживаться не будет, тем более что на родине уже ждут с распростёртыми объятиями топ-клубы.

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Сейчас контракт с «Виннипегом» подписал Андрей Чибисов, засобирался в «Чикаго» Иван Налимов. Болельщики и журналисты понимают, что, скорее всего, следующим летом мы будем встречать этих хоккеистов обратно. Потому что Чибисова ждёт высочайшая конкуренция среди тех, кто «известен своей трудоспособностью и умением играть в меньшинстве», а Налимов со скамейки «Авангарда» хочет что-то противопоставить Кори Кроуфорду, Кевину Ланкинену и Антону Форсбергу в системе «Чикаго». Мягко говоря, обоим будет непросто. Кстати, не нужно думать, что Чибисов и Налимов неверно оценивают свои способности. Они всё прекрасно понимают, но они ничего не теряют, уезжая сейчас за океан. Вдруг получится? А если нет, то вариантов по возвращении будет масса.

Иван Налимов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Поэтому обвинять игроков в массовом отъезде в Америку язык не поворачивается. Они не виноваты, что уехать туда и получить контракт сейчас проще простого. Также они не виноваты и в том, что в КХЛ и сборной России хоккеистов с энхаэловским прошлым или настоящим готовы носить на руках. Просто так сложились обстоятельства. Уехать в НХЛ стало не престижно, а выгодно. Статус игрока НХЛ стал практически общедоступным и начинает терять свой прежний лоск в глазах общественности. Потому что то, что позволено каждому, рано или поздно перестанет привлекать.