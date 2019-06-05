Дядька-наставник с большими кулаками. Зачем Свитов нужен «Локомотиву»?

Александр Свитов подпишет контракт с «Локомотивом». Эта информация появилась вчера и уже нашла подтверждение из уст самого хоккеиста. Опытный 36-летний форвард переходит в Ярославль после шести лет в «Ак Барсе». Разбираемся в нюансах этого трансфера.

От Свитова отказались в Омске

Не секрет, что Свитов – воспитанник омского хоккея. Александр родился в сибирском городе, пробился в состав «Авангарда», а потом вернулся в стан «ястребов» после командировки в НХЛ (Свитов, если вы не знали, третий номер драфта НХЛ-2001). Но родную команду форвард покинул давно, летом 2010 года, и его переход в состав «Салавата Юлаева» был воспринят в Омске весьма неоднозначно. Кто-то называл Свитова предателем и шабашником, погнавшимся за деньгами, другие видели в нём главного смутьяна, неформального лидера в раздевалке, «съевшего» не одного тренера в «Авангарде». Но были и те, кто остался благодарен Свитову за его игру в родном клубе и всегда ждал его обратно.



Но Свитов отыграл до конца контракт с Уфой, затем надолго стал казанским «барсом», и каждый раз, когда у Александра заканчивался действующий контракт, ходили разговоры о его возвращении в Омск. Но на самом деле, более-менее близко к переходу в «Авангард» Александр оказался только сейчас. Что интересно, Свитов сам предложил свои услуги руководителям «ястребов», и те взяли какое-то время на раздумья. В результате от ветерана, откровенно едущего с ярмарки, в «Авангарде» решили отказаться, не повлиял даже статус «кровинушки».



Так сорвался, наверное, последний шанс на воссоединение Свитова и «Авангарда», и в этом есть определённая справедливость. В своё время омский клуб был не нужен Свитову, выбравшему сытую и стабильную Казань, а сейчас уже «Авангард» отказался от услуг своего воспитанника.

Александр Свитов Фото: Сергей Терентьев, photo.khl.ru

На что ещё способен Свитов?

Александр никогда не был результативным форвардом (его рекорд в КХЛ – 27 очков в регулярке), а в последние два сезона с заброшенными шайбами и голевыми передачами стало совсем туго. Зинэтула Билялетдинов в «Ак Барсе» нашёл капитану место в четвёртом звене, не стеснялся оставлять его в запасе, и Свитов принимал такую роль. В плей-офф же без Александра «Ак Барсу» было обойтись очень трудно. В золотом для казанцев розыгрыше кубка Гагарина — 2018 Свитов провёл все 19 игр и был крайне полезен для своей команды. Да, он набирал мало очков, зато, когда его мощная фигура появлялась на льду, это всегда действовало на соперника. Свитов – король пятачка, откуда его невозможно сдвинуть, массивные габариты позволяют ему выигрывать большинство единоборств, кроме того, Александр умеет сыграть умно и тонко. А ещё Свитов, возможно, сильнейший российский центрфорвард по игре на вбрасываниях. За одиннадцать сезонов в КХЛ он держит средний показатель на уровне 58 % выигранных единоборств. Кроме того, Александр – это харизма и душа команды.

«Секас, Ландо и Попинатор» — в составе «Ак Барса» от Александра Свитова

Свитов достаточно резко сдал как раз после чемпионского сезона. Летом пришлось делать операцию, последовало долгое восстановление. После полугодовой паузы Александр вернулся сначала в состав «Барса», за который провёл три матча в ВХЛ, а затем вновь примерил форму главной команды Татарстана. Но это был уже не тот Свитов, что раньше. Поэтому летом обе стороны поняли, что пришла пора прощаться.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ХК «Ак Барс»

Тем не менее, не думаю, что Александр совсем уж ни на что не способен. У него уже не та скорость, его не поставишь в звено лидеров, но харизма, характер и боевой дух останутся при нём до конца карьеры. Он ещё вполне способен столбить пятак и раскидывать соперников за счёт габаритов. А ещё Свитов – это мускулы команды. Всем прекрасно известно, что при случае Александр с радостью скинет краги и накажет обидчика. В этом смысле особую пикантность приобретают будущие встречи «Витязя» и «Локомотива». Сойдутся ли Артюхин и Свитов в клинче тяжеловесов?

Зачем Свитов «Локомотиву»?

Честно говоря, трудно сказать, какая необходимость «Локомотива» была в подписании Свитова. Центрфорвардами ярославская команда уже сейчас упакована прилично – Антон Ландер, Денис Алексеев, Георгий Иванов, Артём Ильенко, Павел Красковский. А ещё на подходе к составу основной команды Никита Аноховский. Все эти хоккеисты, как и Свитов – чистые центры, хотя молодых ребят, конечно, ещё можно перестроить.



Так что место Свитова в основе «Локомотива» пока под вопросом, но наверняка этот момент обсуждался с хоккеистом. Александр прекрасно понимает свою роль в 36 лет, и вряд ли его контракт сильно обременил платёжку ярославцев. Очевидно, что Свитова берут, прежде всего, дядькой-наставником для многочисленной молодёжи «Локомотива». На лидерские качества Александра рассчитывают в раздевалке, где он станет российским заместителем такого же опытного ветерана Стаффана Кронвалля.

Наконец, Свитова берут и под плей-офф. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Локомотиву» как раз и не хватило прослойки между легионерами и молодёжью, опытных хоккеистов с российским паспортом, которые знают, что нужно делать в решающих матчах. Ставка на Андрея Локтионова провалилась, но Свитов, в отличие от новичка «Магнитки», редко уходит в тень в моменты главных сражений.



Александр не был необходим «Локомотиву», но он точно не помешает. Хоккеист наверняка подпишет контракт на небольшие деньги, а пользы может принести максимум. Не только на льду, но и в раздевалке, где Свитов станет проводником идей канадца Крэйга Мактавиша и хранителем командного духа. Некоторые омские болельщики на этой фразе ухмыльнутся, вспомнив знаменитый Совет игроков в «Авангарде», лидером которого, по слухам, был как раз Свитов. Но, во-первых, это не доказано, а во-вторых, Александр, если что-то и было подобное, давно изменился. В Уфе и Казани он не конфликтовал с тренерами и выигрывал кубки, и в Ярославле от него ждут того же.