Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте»

Нападающий Павел Дацюк возвращается домой, туда, где начинал свою хоккейную карьеру. Сегодня стало известно, что он подписал контракт с «Автомобилистом» на один год.

Павел Дацюк продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Уход из СКА

Нападающий ещё весной попрощался с Петербургом, где выступал после возвращения из НХЛ, и теперь сделал окончательный выбор между «Детройтом» и родным клубом. Уход из СКА прогнозировался – Дацюк один из немногих открыто высказывал недовольство положением дел в команде. В СКА был перебор хоккеистов, из-за которого многие, даже он сам, был вынужден сидеть в запасе. Бывало, его выводили из первого звена, лишали большинства. «Клуб Ротация» — это его слова. В какой-то момент Дацюка даже лишили звания капитана, правда, ближе к плей-офф нашивку ему вернули.

«Не хочу бороться с мельницами». Дацюк может не доиграть этот сезон в СКА? Дацюк сначала был в ротации СКА, а теперь лишился звания капитана. Тренеры и игроки уходят от ответов.

Впрочем, даже для СКА Дацюк был важным игроком. Даже в 40 лет, даже на одной ноге. Без него обнаруживалось, что некому так же тонко сыграть с Гусевым или отдать передачу под бросок защитнику. В прошедшем сезоне он был третьим бомбардиром команды. Да и в ответственные моменты игры в СКА всегда делали ставку на ветерана – выйти на вбрасывание в меньшинстве, на последних минутах игры, когда надо отстоять счёт, всё это делал Дацюк. И даже в свои годы он не лишился своего главного оружия – светлого хоккейного ума.

С одной стороны, СКА был нужен Дацюк (а сейчас, когда уехали Прохоркин и Мальцев, он стал нужен ещё больше), с другой – отношения за последний сезон стали натянутыми. Красивый уход – без скандалов и прочего, — лучшего не придумаешь. Да, Павел Валерьевич по-другому, наверное, и не может.

«Автомобилист»

Дацюку уже 40 лет (в июле стукнет 41), и он не раз говорил о том, что хотел бы завершить карьеру в «Автомобилисте». Последний раз он играл там 20 лет назад, ещё когда в Екатеринбурге был клуб «Динамо-Энергия». В последние годы на вопросы о завершении карьеры Павел постоянно отшучивался – «Да вы же по мне скучать будете, не торопитесь». Однолетний контракт – взвешенное решение, он идёт год за годом, не заглядывая далеко вперёд. А если и заглядывает, то нам не говорит. Ясно одно – он искренне любит хоккей, и будет играть, пока остаются силы и желание.

Фридман: в «Детройте» обсуждали возможность возвращения Дацюка

Дацюк – живая легенда мирового хоккея, который выиграл в своей жизни буквально всё. Два Кубка Стэнли, Кубок Гагарина, чемпионат мира, наконец, Олимпиада. Его можно сравнить с Яромиром Ягром, который ещё в этом году, в 47 лет пылил за родной «Кладно» во второй чешской лиге.

«Автомобилист» не скрывал своего интереса к Дацюку, да и кто откажется от своего воспитанника, суперзвезды, пусть и в возрасте? Тем более, сейчас екатеринбуржцы не стеснены в средствах, и могут позволить себе раскошелиться на знаменитого нападающего. Тем более, такого именитого хоккеиста в «Автомобилисте» не было никогда. Да, Секстон, Доус, Трямкин, Коварж – крутые игроки и основа команды, но Дацюк – это совершенно другой уровень. Хоккейный бум в столице Урала только наберёт обороты после возвращения Дацюка, а одежда и джерси с его именем будут разлетаться как горячие пирожки, как это было в Петербурге.

Он по-прежнему великолепен на вбрасываниях и в отборах, а после ухода Да Косты в «Автомобилисте» остро стояла проблема центра в первое звено. Дацюк и в СКА выходил в ведущей тройки, а в Екатербурге ему не придётся сталкиваться с такими проблемами, как ротация или показательное лишение места в спецбригадах. По хоккейному интеллекту с Дацюком мало кто сравнится, и спокойно может набирать по 40 очков за сезон. Дацюк – это ещё и живой пример, как надо работать и вести себя. На льду, в раздевалке, где угодно. Играть с ним в одной команде – это бесценный опыт как для молодых, так и для более старших ребят.

Дацюк в «Автомобилисте» — это, в конце концов, просто красивая история возвращения к истокам. Туда, куда его постоянно тянет, в город, которое он любит всем сердцем. Но это не только имиджевый ход как для Павла, так и для клуба. Дацюк всегда был честным как сам с собой, так и с другими. Не в его стиле продолжать карьеру просто для того, чтобы заработать побольше денег. Даже с ограниченными возможностями здоровья он может помочь становлению «Автомобилиста» как новой силы на Востоке.