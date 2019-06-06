«Если хоккей финнов даёт результат, почему нет?». Кучеров – о сборной

26 мая завершился чемпионат мира по хоккею 2019 года. Сборная России завоевала бронзовые медали мирового первенства, в матче за третье место переиграв команду Чехии (3:2 Б). Единственное поражение на турнире российской команды пришлось на полуфинальный матч с Финляндией (0:1).

Лучшим форвардом ЧМ-2019 стал звёздный нападающий сборной России Никита Кучеров. В марте Никита подписал долгосрочный спонсорский контракт с аdidas, а в июне стал амбассадором компании на глобальном уровне.



Корреспондент «Чемпионата» встретился с лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в Москве и расспросил хоккеиста об итогах чемпионата мира, причинах поражения в полуфинальной встрече, роли в национальной команде и отношении к многочисленным индивидуальным призам.

«Всегда приятно находиться в Москве. Самые положительные эмоции»

– С какими чувствами прилетели в Москву?

– Всегда приятно возвращаться на родину, ко своим близким и друзьям. Есть возможность провести немного времени с семьёй, и с теми, кто мне помогал в детстве. Самые положительные эмоции от этого. Всегда приятно находиться здесь. Всё круто.

– И как долго получится пробыть в Москве?

– Я здесь всего на пару недель, потом уеду в Америку.

– Это уже будет ближе к церемонии вручения индивидуальных наград в НХЛ?

– Ну да. Мы здесь будем до 12 июня, а потом уже поедем готовиться.

«У нас была другая цель на чемпионат мира. Все ждали золото»

– Только недавно завершился чемпионат мира (интервью записывалось через два дня после окончания турнира). Как можно оценить его итог для нашей команды?

– Понятное дело, что у нас была другая цель на турнир. Понятно, что все ждали золото. Но это спорт, и здесь всякое бывает. Медаль тоже нужно было заслужить. После полуфинала было тяжело найти эмоции на матч за третье место. В принципе медаль есть медаль, и она всегда приятна. Но я повторюсь ещё раз, мы ехали туда за золотом и не оправдали надежд. Постараемся выиграть в будущем.

– Что можно назвать самым позитивным моментом для вас на этом турнире? Многие отмечали, что была очень дружная команда у России.

– Наверное, так и есть. Приятно было находиться в коллективе, много ребят было, с которыми я ранее не был так хорошо знаком. Илюха Ковальчук, Саня Овечкин, Женя Малкин были молодцами. Ребята собрали нас в один кулак. Сложился отличный коллектив, который проводил каждый день на позитиве. Это был один из самых лучших коллективов, в котором я когда-либо был. Очень комфортно было в этой сборной.

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– В «Тампе» вы привыкли проводить на льду в ключевых матчах от 20 до 25 минут в зависимости от ситуации. В сборной такого быть не могло, учитывая состав команды. Это проблема?

– На самом деле легко было с этим справляться. Ты же понимаешь, кто приехал в команду. Видишь людей, что тут все большие мастера. У нас была одна цель – добиться золотых медалей. Забываешь всё, что делал в клубе. Есть новая роль, и ты выходишь и стараешься делать свою работу. Тренерам виднее, кто сколько играет. У нас действительно была звёздная команда – Овечкин, Малкин, Кузнецов. Так что все прекрасно понимали, что никто не будет играть по 20 минут. Старались играть в четыре звена, чтобы у всех было примерно одинаковое время. Не думаю, что у кого-то были претензии к игровому времени.

Форвард «Тампы» и сборной России Никита Кучеров Фото: Адидас

«С Гусевым ничего и не забывалось. Чему учили, то и показываем»

– Изначально тренерский штаб пробовал тройку Кучеров – Малкин – Гусев. Пошло не идеально, и Малкина заменили на Анисимова. Что изменилось, ведь с Анисимовым звено заиграло намного эффективнее?

– Тяжело говорить, что с Малкиным у нас что-то не получилось. Я считаю, что в принципе всё было нормально. Думаю, что к третьей контрольной игре мы уже начали сыгрываться, и стало больше опасных моментов. Но тренеры решили что-то поменять и поставить Артёма к нам.

Анисимов тоже большой мастер, так что было легко и с ним найти взаимопонимание. К тому же легче сыграться, учитывая, что уровень соперников был немного слабее. Это немного помогло нам вкатиться в игру. Да и акклиматизация дала о себе знать: первые дни были тяжёлые, дальше стало легче. Нужно учитывать и другой размер площадок. Первые три игры с Женей Малкиным мы втягивались, и если бы оставили нас в таком виде и дальше, то и с ним всё бы хорошо получилось.

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– С Гусевым вспомнили былое взаимопонимание с первой же тренировки?

– Мы знакомы с детства, вместе росли и вместе играли. Так что ничего и не забывалось, мы понимаем игру одинаково. Нам дали играть, а мы пытались воспользоваться своими моментами. Всё с детства осталось. Чему учили, то и показываем.

«Финны не дали нам ничего создать. У них было понимание, как всё делать»

– Всего одно поражение на чемпионате мира, и оно пришлось на игру с финнами. Что пошло не так в тот день?

– Тяжело сейчас кого-то винить и что-то обсуждать. Мы играли командой и проиграли все вместе. Не хватило гола, что и стало самым важным. Надо было забить и не пропустить – это была самая важная задача. Мы с ней не справились.

Финны сыграли хорошо, как с нами, так и в целом на турнире. Канадцев после нас обыграли. Нужно отдать им должное. Очень дисциплинированно сыграли и хорошо отработали в защите.

212 голов в НХЛ и ноль — «деревянным» финнам. Почему наши звёзды провалились Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кучеров отыграли матч вхолостую, когда были должны тащить команду в финал. Кто виноват?

– Бытует мнение, что финнам немного помогла и другая линия поведения арбитров. На групповом этапе свистели любые зацепы, а в плей-офф планка была намного выше.

– Я не хочу винить судей. Не знаю даже. Винить судей – это вообще самое последние дело. А что касается планки судейства, то это плей-офф. Мы играли в одинаковый хоккей, удалений было немного в обе стороны. В плей-офф все играют жёстко, все были в одинаковых условиях. Понятное дело, что в плей-офф идёт другой хоккей. Если ты смотришь регулярный чемпионат, то там всё по-другому, а в плей-офф судьи дают бороться. Это то, что хотят фанаты. Они хотят увидеть борьбу. Судьи нормально сделали своё дело, не мне их судить.

– Как можно объяснить финский феномен? У них в составе было всего два игрока из НХЛ, да и те далеко не на ведущих ролях в своих клубах.

– Я не удивлён их результатом. Может даже наоборот, это им и помогло. У них все игроки играли в Европе, все знают друг друга и играют в один хоккей. Высокая сыгранность. Наверное, они и через все этапы Евротура прошли. У них было понимание, как всё делать на льду. Думаю, что им даже и попроще было. На протяжении всего года эта команда была вместе, и не было никаких новых игроков, которым потребовалось бы время на адаптацию к системе.

Чемпионат мира – это тяжёлый турнир. Тяжело выиграть его, тяжело предсказать итоги. Все команды непредсказуемые, с которыми тяжело играть. Тут нет удивления или чего-то ещё в этом роде.



– Илья Воробьёв сказал, что не нужно нашей команде играть в такой хоккей, как у финнов, потому что болельщики не поймут. Согласны с этой мыслью?

– Вы знаете…Если этот хоккей даёт результат, то почему собственно и нет? Понятное дело, что у нас другие игроки, которые обучены играть в комбинационный хоккей. Мы больше любим в атаке играть, но финнам надо отдать должное. Они очень хорошо в обороне сыграли и не дали нам ничего создать. Выигрывает тот, кто выигрывает.

Форвард «Тампы» и сборной России Никита Кучеров Фото: Адидас

«Какой смысл сидеть две недели и ждать плей-офф?»

– Вы уже отмечали, что было тяжело настроиться на матч за бронзу. Нужны ли вообще эти матчи?

– Я уже как-то отвечал на подобного рода вопрос. Я бы сделал всё по-другому. Убрал бы эти все команды и сделал в группе три-четыре игры, а дальше уже плей-офф. Просто какой смысл сидеть две недели и ждать плей-офф? Морально тяжело от этого, устаёшь просто находиться в одном месте. Не получаешь от игры прежнего удовольствия. Тяжело играть с некоторыми соперниками. Настроиться сложно. И если сразу не забьёшь и не найдёшь свою игру, то дальше уже будешь кувыркаться.

– В этой связи обидно, что решили не проводить Кубок Мира?

– Конечно, всегда хочется играть против лучших игроков на самых лучших турнирах, потому что это учит тебя как хоккеиста. Это очень интересно для болельщиков. Хочется всегда играть, но это не в наших силах. Наше дело – выходить на лёд и играть.

– С партнёром по «Тампе» Ондржеем Палатом удалось пообщаться после матча за бронзу?

– Он поздравил меня.

«Очки, которые я набрал, говорят о многом. Такой сезон – большая гордость»

– А есть какое-то обсуждение внутри команды, когда получаете приглашения в свои сборные?

– Да нет такого. Всем почётно играть в сборных. Нет такого, что если ты едешь, то и я еду. Всегда принимаешь приглашение от сборной. Всегда ждёшь этого. Если в клубе что-то не получилось, то с удовольствием ждёшь звонка из национальной команды. Без каких-либо вопросов всегда говоришь, что согласен.

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– Видели высказывание финна Каппо Какко перед полуфиналом? Он сказал, что вы кумир для него.

– Когда любой игрок говорит такие вещи, а в особенности игрок, который сейчас идёт на первых ролях по своему возрасту, это приятно слышать. Любому человека приятно слышать хорошее о себе. У меня в детстве были кумиры и всегда стараешься быть примером для молодых ребят. Думаю, что это нормально.

– Как вообще относитесь к индивидуальным наградам? Вас признали лучшим форвардом турнира, включили в символическую сборную. В «Тампе» опять же переписывали различные рекорды чуть ли не после каждого матча в конце регулярки.

– Конечно, обращаешь внимание на такие моменты. Все говорят об этом, так что тяжело не следить. Это приятно. Это то, ради чего мы тренируемся и играем. Играешь в самой лучшей лиге мира против самых лучших игроков и стараешься быть лучшим среди них. Для каждого игрока это стимул – быть лучшим в том, что ты делаешь.

Для меня и моей семьи большая гордость, что такой сезон выдался. Жаль, что не сложилось в плей-офф. Но те очки, которые я набрал, говорят о многом. Это приятно, как для меня, так и для моей семьи. Приятно, что работа прошла не зря.

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– Будете ли что-то менять в подготовке к сезону? Или нет в этом смысла после такого сезона?

– Да нет. Зачем менять то, что работает? Что делал, то и буду делать.

– Партнёры по «Тампе» всегда отмечают ваше фанатичное отношение к хоккею? А как обычно проводите досуг?

– Свободное время – это отдых. Дома есть бассейн. Приходишь с тренировки и проводишь время с семьёй. Идёшь в джакузи или бассейн. Очень плотный график и ты должен следить за своим телом.