Кагарлицкий в СКА — лучший трансфер лета! Это идеальный вариант для всех

Вчера разрешилась одна из главных интриг межсезонья КХЛ – Дмитрий Кагарлицкий перестал быть свободным агентом. Лидер атак московского «Динамо» в прошлом сезоне подписал трёхлетнее соглашение с питерским СКА. Любопытно, что клуб из Санкт-Петербурга не фигурировал в списке основных претендентов на Кагарлицкого, и куда вероятнее казался трансфер Дмитрия в «Авангард», «Ак Барс» или продление контракта с «Динамо». Но форвард оказался в СКА, и эта история напомнила подзабытый было факт, что рычагов влияния на рынке у питерцев в разы больше, чем у остальных клубов.

Стабильность и сборная России

СКА совсем необязательно сорить деньгами, как в прежние времена, чтобы заманивать в свои ряды лучших игроков. В надвигающуюся эпоху жёсткого потолка зарплат менеджеры питерцев, похоже, тоже вынуждены играть по общим правилам и экономить. В СКА уже нет высокооплачиваемых Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова, Павла Дацюка, и на освободившиеся места клуб из Санкт-Петербурга не спешит подписывать новых дорогостоящих хоккеистов. Времена действительно меняются, и теперь СКА берёт другим.

Кагарлицкий: хочу заслужить уважение партнёров и принести пользу СКА

Кагарлицкий сделал выбор в пользу СКА не из-за финансов. По крайней мере, что касается официальной платёжки. Есть информация, что тот же «Авангард» готов был предложить Дмитрию зарплату в два раза больше, чем СКА, но Кагарлицкий всё-таки едет в Санкт-Петербург. Почему? На самом деле, всё очень просто.

Во-первых, питерцы могут себе позволить предложить игроку долгосрочный по российским меркам контракт. Кагарлицкий подписан на три года, это полностью устраивает хоккеиста. В другом месте он мог заработать больше за один сезон, но при этом через один-два года снова бы вышел на рынок. А ведь неизвестно, какой тогда будет расклад. Дмитрию скоро 30 лет, у него есть семья, и логично, что он предпочёл стабильность. Да и вообще, питерский клуб в плане спокойствия за своё будущее и долгосрочных перспектив даст фору любому другому клубу КХЛ. У СКА мощный спонсор, у руля влиятельные люди, и в ближайшее время питерцы точно будут регулярно бороться за кубок Гагарина.

Другие кандидаты на Кагарлицкого предложить такие условия игроку не могли. В «Динамо» постоянная неразбериха с хозяевами клуба, «Ак Барс» только собирается строить новую команду, «Авангарду» и «Салавату» предстоит выдержать испытание одним успешным сезоном, при этом омский клуб уже потряхивает. Кагарлицкий предпочёл не рисковать и сделал, в общем-то, логичный выбор.

Кроме того, не будем забывать, что, подписав контракт со СКА, Кагарлицкий попал и в сборную России. В прошлом сезоне Дмитрий стал вторым бомбардиром и третьим снайпером КХЛ среди россиян, но за национальную команду провёл лишь три матча на февральском этапе Евротура, куда Илья Воробьёв привёз экспериментальный состав. Конечно, Кагарлицкого, как честолюбивого спортсмена, это задевало, и переход в СКА рассматривался, в том числе, и как путёвка в сборную России. Теперь Дмитрий в обойме базового клуба национальной команды, а значит, у него будет преимущественное право попасть в основу сборной. В следующем мае ждём дебют Кагарлицкого на чемпионате мира, а его трёхлетний контракт со СКА подразумевает и подготовку к ОИ-2022.

Дмитрий Кагарлицкий в составе сборной России по хоккею Фото: fhr.ru

Первый серьёзный контракт

Честно говоря, немного странно, что только к 30 годам Кагарлицкий подписал свой первый большой контракт в карьере. При том, что Дмитрий довольно давно заявил о себе, как о топ-игроке, и не уезжал в Северную Америку. Ещё в сезоне-2012/13 Кагарлицкий ярко проявил себя в новокузнецком «Металлурге», но оттуда на полтора сезона перебрался в «Донбасс». В Донецке у Дмитрия была серьёзная травма, из-за которой он много пропустил, и, возможно, именно она притормозила карьерный рост хоккеиста.

Летом 2014 года он перебрался в родную «Северсталь», и провёл там целых четыре сезона, хотя стабильно выбивал более 40 очков в регулярке, да и просто был лучшим в череповецком клубе. Затем был переход в «Динамо» на один сезон, в котором он на пару с Вадимом Шипачёвым разрывал соперников в регулярке, и вот сейчас, наконец, Кагарлицкий подписал долгосрочное соглашение с клубом, который реально будет претендовать на кубок Гагарина.

Кагарлицкий заслужил этот шанс как никто другой. Ведь Дмитрий ещё ни разу в своей карьере не играл дальше второго раунда плей-офф, да и до полуфинала конференции добирался лишь дважды – с «Донбассом» и «Динамо». Много говорится о том, что Дмитрий никак не проявлял себя в играх на вылет, но у него толком и не было шанса это сделать. Всякий раз Кагарлицкий был практически единственным хоккеистом, на которого соперникам его команды стоило обращать внимание, и при таких раскладах его результативность не могла не упасть по сравнению с регуляркой.

Сейчас Кагарлицкий переходит в команду, равную себе по статусу. В СКА он, разумеется, также будет ведущим игроком, но между ним и партнёрами не будет гигантской разницы в уровне, как в «Северстали» и «Динамо», и этот факт должен помочь Дмитрию сделать новый шаг в карьере.

СКА нужен новый герой

Переход Кагарлицкого в СКА – это статусный ход не только для хоккеиста, но и для клуба. В последние два года питерская команда стала существенно мельчать, и связано это было не только с экономией. Ушли Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов – яркие хоккеисты, определявшие лицо команды, главные герои золотого для СКА сезона-2016/17. Уже в прошлом чемпионате питерцев практически в одиночку тащил Никита Гусев, но и его на следующий год не будет в команде.

СКА некем обыгрывать ЦСКА. Как так получилось? Одного Никиты Гусева явно недостаточно.

А ещё вместе с ним в НХЛ отправились Владислав Гавриков и Николай Прохоркин, распрощался с командой Павел Дацюк. Колоссальные кадровые и имиджевые потери! На замену прежним звёздам СКА год назад подписал Наиля Якупова, но самый переоценённый российский форвард современности не стал для питерцев «тащером» и, выражаясь на западный лад, центром франшизы. Более того, у Якупова нет нового контракта со СКА, а сам хоккеист не исключает возможности возвращения за океан.

СКА понёс серьёзные потери. Селекция клубов КХЛ на Западе Питер лишился многих лидеров, ЦСКА продлил капитана, а у «Локомотива» мощные легионеры.

Парадокс, но в составе СКА на следующий сезон вы сейчас не найдёте топовых фамилий. Барабанов, Плотников, Кемппайнен, Коскиранта, Карпов, Кузьменко – это всё отличные хоккеисты, но не звёзды. На них не зазовёшь публику, не сделаешь рекламу. И в этом плане Кагарлицкий СКА был необходим. После прошлого сезона в «Динамо» его фамилия прогремела на всю КХЛ, Дмитрий заставил говорить о себе в самых восторженных тонах.

Очевидно, что после ухода Гусева и Дацюка, именно Кагарлицкий должен стать новым героем Санкт-Петербурга, повести за собой питерцев к новым трофеям. СКА за последние годы не привык обходиться без большой русской звезды, и трансфер Кагарлицкого для команды Романа Ротенберга важен в первую очередь с точки зрения репутации.

Но, разумеется, не только. Кагарлицкий – один из сильнейших крайних форвардов КХЛ, умеющий сыграть на обоих флангах. Мало сомнений, что в СКА Дмитрий будет выходить в первом звене с Йоонасом Кемппайненом и, например, с Александром Барабановым. Это быстрый, умный хоккеист с отличным броском и прекрасным видением площадки. Кагарлицкий, может быть, и не отдаст 65 передач за сезон, как Никита Гусев, зато сможет наколотить 30+ голов. Словом, в случае с Кагарлицким СКА сделал хорошую, продуманную ставку. И она не должна провалиться.