«Это было вопиющее нарушение правил». «Бостон» негодует из-за судейства

Пятый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли завершился скандалом. Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадский форвард «Блюз» Дэвид Перрон с передачи Райана О'Райлли, автора первой шайбы в ворота «Бостона». Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри. 3775663



После окончания встречи представители «Бостона» не скрывали своего негодования по поводу судейства.

Комментарий главного тренера «Бостона»

«Это было вопиющее нарушение правил. Я большой фанат хоккея, фанат игры. Но Национальная хоккейная лига получает очень плохую репутацию после судейства в нынешнем плей-офф. Игрок соперника был уже на полпути к штрафному боксу… После этого мы были словно пьяные.



Знаете, судейство сильно изменилось после третьего матча, когда соперник стал жаловаться на арбитров. После этого нам нужно было успокоиться и играть. Надо продолжать играть, что мы и сделали, забив следующий гол. Мы постарались что-то вокруг этого построить, но было не очень много… Да, в тот момент мы расстроились, но как только игроки вернулись на лёд, они об этом не слишком беспокоились», — сказал главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди.

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Комментарий Бозака

«Это была всего лишь борьба за шайбу. Не знаю, что там увидел соперник. Лично я видел шайбу и пошёл к ней, а он упал. Я не знаю, что случилось. Мы принимаем этот гол, мы возьмём его. Повтор эпизода? Нет, я не смотрел», — заявил форвард «Сент-Луиса» Тайлер Бозак. Реакция президента «Бостона»



Разъярённые фанаты «мишек» тут же начали бросать на лёд бутылки и полотенца, а ярче всего на ситуацию отреагировал президент «Бостона», знаменитый в прошлом силовой форвард Кэм Нили.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Мнение эксперта

«Арбитры явно пропустили этот момент, который оказался критически важен для всей нынешней хоккейной весны, когда в НХЛ много судейских спорных решений. «Бостон» имеет полное право быть оскорблённым, хотя тренер Брюс Кэссиди, возможно, пожалеет о словах про испорченную репутацию НХЛ. Трудно вернуться в игру после таких эмоций. Бозак после игры сказал, что не знает, что произошло в том моменте. Но он знает, что всё сошло ему с рук. Странная вещь заключается в том, что в данном моменте хоккеисты «Бостона» перестали играть, хотя свистка не было. Конечно, они ожидали удаления, но пока не последовал свисток, останавливаться нельзя. Это позволило Перрону открыться и забить победный гол. Уолком заявил, что решения арбитров не комментирует. Я его понимаю, но это была ещё одна тяжёлая ночь в плей-офф для лиги, которая и так испытывает кошмар после всех нынешних судейских свистков и их отсутствия», — приводит слова североамериканского обозревателя Пьера Лебрюна The Athletic.

Реакция департамента судейства НХЛ

Глава департамента Национальной хоккейной лиги по судейству Стивен Уолком ответил на коллективный запрос ассоциации пишущих хоккейных журналистов.



«Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Арбитр работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — заявил Уолком.



Настроение игроков и тренеров «Бостона» передалось болельщикам на трибунах, которые устроили драку между собой прямо во время матча. Шестой матч серии состоится 10 июня (3:00 мск).