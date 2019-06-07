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Реакция на судейское решение в пятом матче финала Кубка Стэнли-2019

«Бостон» негодует из-за судейства
«Чемпионат»
«Это было вопиющее нарушение правил». «Бостон» негодует из-за судейства
Президент клуба запустил в стену бутылку с водой, а фанаты дрались между собой прямо во время матча.
Хоккей / НХЛ 0

Пятый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли завершился скандалом. Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадский форвард «Блюз» Дэвид Перрон с передачи Райана О'Райлли, автора первой шайбы в ворота «Бостона». Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри. 3775663

После окончания встречи представители «Бостона» не скрывали своего негодования по поводу судейства.

Комментарий главного тренера «Бостона»

«Это было вопиющее нарушение правил. Я большой фанат хоккея, фанат игры. Но Национальная хоккейная лига получает очень плохую репутацию после судейства в нынешнем плей-офф. Игрок соперника был уже на полпути к штрафному боксу… После этого мы были словно пьяные.

Знаете, судейство сильно изменилось после третьего матча, когда соперник стал жаловаться на арбитров. После этого нам нужно было успокоиться и играть. Надо продолжать играть, что мы и сделали, забив следующий гол. Мы постарались что-то вокруг этого построить, но было не очень много… Да, в тот момент мы расстроились, но как только игроки вернулись на лёд, они об этом не слишком беспокоились», — сказал главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

Комментарий Бозака

«Это была всего лишь борьба за шайбу. Не знаю, что там увидел соперник. Лично я видел шайбу и пошёл к ней, а он упал. Я не знаю, что случилось. Мы принимаем этот гол, мы возьмём его. Повтор эпизода? Нет, я не смотрел», — заявил форвард «Сент-Луиса» Тайлер Бозак. Реакция президента «Бостона»

Разъярённые фанаты «мишек» тут же начали бросать на лёд бутылки и полотенца, а ярче всего на ситуацию отреагировал президент «Бостона», знаменитый в прошлом силовой форвард Кэм Нили.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Мнение эксперта

«Арбитры явно пропустили этот момент, который оказался критически важен для всей нынешней хоккейной весны, когда в НХЛ много судейских спорных решений. «Бостон» имеет полное право быть оскорблённым, хотя тренер Брюс Кэссиди, возможно, пожалеет о словах про испорченную репутацию НХЛ. Трудно вернуться в игру после таких эмоций. Бозак после игры сказал, что не знает, что произошло в том моменте. Но он знает, что всё сошло ему с рук. Странная вещь заключается в том, что в данном моменте хоккеисты «Бостона» перестали играть, хотя свистка не было. Конечно, они ожидали удаления, но пока не последовал свисток, останавливаться нельзя. Это позволило Перрону открыться и забить победный гол. Уолком заявил, что решения арбитров не комментирует. Я его понимаю, но это была ещё одна тяжёлая ночь в плей-офф для лиги, которая и так испытывает кошмар после всех нынешних судейских свистков и их отсутствия», — приводит слова североамериканского обозревателя Пьера Лебрюна The Athletic.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
07 июня 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – О'Райлли (Сэнфорд, Пьетранджело) – 20:55 (5x5), 0:2 – Перрон (О'Райлли, Бозак) – 50:36 (5x5), 1:2 – Дебраск (Крюг) – 53:32 (5x5)

Реакция департамента судейства НХЛ

Глава департамента Национальной хоккейной лиги по судейству Стивен Уолком ответил на коллективный запрос ассоциации пишущих хоккейных журналистов.

«Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Арбитр работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — заявил Уолком.

Настроение игроков и тренеров «Бостона» передалось болельщикам на трибунах, которые устроили драку между собой прямо во время матча. Шестой матч серии состоится 10 июня (3:00 мск).

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