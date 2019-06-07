«Я был прижат к стенке». Год назад Биннингтон был не нужен «Сент-Луису»

«Сент-Луису» остался один шаг до завоевания Кубка Стэнли – первого в истории клуба, хотя ещё 1 января команда была последней в турнирной таблице. Эта история преображения в духе Золушки была бы невозможна без вратаря Джордана Биннингтона. Ему 25, он провёл первый полноценный матч в НХЛ полгода назад, и за это время превратился из никому не известного хоккеиста в звезду «Сент-Луиса» и одного из главных героев плей-офф. Как так получилось?

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Биннингтон блистал по юниорам – помог «Оуен Саунд» стать чемпионом OHL, был признан лучшим вратарём Мемориального Кубка и вошёл в символическую сборную турнира. Тем же летом, на драфте-2011, он был задрафтован «Сент-Луисом» в третьем раунде. Кроме Биннингтона, только один вратарь с того драфта стал полноценным первым номером в НХЛ – Джон Гибсон. Но Гибсон играет за «Анахайм» уже пять лет, и до финала пока не дошёл.



Вратарская проблема в «Сент-Луисе» остро стояла на протяжении долгих лет. Брайан Эллиотт, Джек Аллен, Райан Миллер, Картер Хаттон, даже Мартин Бродо, много кто успел поиграть за команду с тех пор, как Биннингтона задрафтовали. Но на него практически не обращали внимания, считая четвёртым-пятым голкипером в системе. Больше ценили даже более молодого Вилле Хуссо, который полноценно играл в АХЛ. А Биннингтона сослали ещё ниже – в Лигу Восточного побережья.

Он не переставал верить в себя и считал, что достоин большего. И сказал, что в ECHL не поедет. Смелое решение для голкипера, но в «Сент-Луисе» решили пойти ему навстречу и разослали предложение другим клубам АХЛ взять вратаря в аренду. По иронии судьбы, согласился «Бостон», которого Биннингтон спустя год поставил на грань поражения в финале НХЛ. «Пару лет назад я понял, что прижат к стенке, и должен правильно вести себя в этой ситуации. У меня была вера и жажда играть как можно лучше и реализовать свой талант на максимум», — вспоминал Биннингтон.

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Удивительно, как Биннингтону удалось не опускать руки и упрямо идти к своей цели. Чтобы стать ещё сильнее, два года назад он полностью посвятил себя тренировкам, занимался практически без выходных всё межсезонье, перестроив уклад жизни ради главной цели – НХЛ. В отличие от боссов «Сент-Луиса», которые разглядели потенциал Биннингтона довольно поздно, его обожали во всех командах, где он играл. О нём отзываются как о позитивном парне, который заряжает своей энергией всю раздевалку, и ради которого партнёры готовы пройти сквозь стену.



«Я лично отправлял его в фарм три раза. И в его взгляде каждый раз читалось: «Серьёзно?». Он считал, что его место в НХЛ. Здорово, когда у тебя есть такая уверенность. Не думаю, что мы ошиблись. Вся лига ошиблась. Он просто поздно расцвёл», — сказал Мартин Бродо, который с 2014 по 2018 год был помощником генменеджера «Блюз».

Шанс

Сезон-2018/19 Биннингтон начал четвёртым вратарём «Сент-Луиса», а не пятым, как годом ранее. «Блюзмены» летом хорошо поработали на рынке и собрали команду, которую все называли одним из главных претендентов на Кубок. О’Райлли, Бозак и Марун здорово усилили состав, но по вратарской позиции оставались вопросы. «Сент-Луис» проигрывал матч за матчем, показывая совершенную беспомощность в атаке, а к основному вратарю Джейку Аллену было много вопросов. Всё это привело к увольнению тренера Майка Йео и назначению на должность Крейга Берюбе. Он был неплохо знаком с Биннингтоном – тренировал его в АХЛ в сезоне-2016/17. Но даже Берюбе не спешил привлекать неопытного вратаря.



Биннингтон получил шанс только тогда, когда «Сент-Луису» уже было нечего терять, — всё было уже потеряно. Последнее место в турнирной таблице, слухи о распродаже перед дедлайном, об обмене Тарасенко. Он выиграл свой первый матч, потом второй, третий. Восемь побед в первых 10 играх, пять «сухарей» в первых 18 матчах. Он стал тем недостающим элементом, который позволил «Сент-Луису» преобразиться и стать лучшей командой лиги во второй половине сезона (63 очка в 43 матчах). Биннингтона носили на руках, а он выглядел совершенно невозмутимым, — он-то в себя всегда верил.

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«Я бы соврал, если бы сказал, что всё так и было задумано, чтобы он пришёл в январе и дошёл до этого момента. Но он никогда не сдавался. Его путь был невероятно сложным, ему пришлось уйти в другую организацию, мы ставили его ниже других ребят, а он только говорил: «Ничего-ничего, ещё посмотрим». В конечном итоге, он пробил себе путь наверх и воспользовался своим шансом. Больше всего меня впечатляет его безграничная вера в себя и как она помогла нам дойти до финала», — заявил генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.



Сезон у вратаря уже сейчас получился по-настоящему историческим. Он закончил регулярку с лучшим коэффициентом надёжности в лиге среди вратарей, сыгравших не менее 30 матчей, (1,89), четвёртым – по проценту отражённых бросков (92,7), выиграл 24 из 32 матчей и был номинирован на «Колдер Трофи».

История Золушки близится к своему завершению. Биннингтон уже повторил рекорд НХЛ по количеству побед в плей-офф среди вратарей-новичков. До него это удавалось четырём игрокам, три из них выиграли Кубок Стэнли – Патрик Руа, Кэм Уорд и Мэтт Мюррей. До Кубка осталась одна победа, столько же – до нового рекорда. Кто-то, а Биннингтон не сомневается, что способен достичь этой цели.