Съевший «крысу». Как Барбашёв стал главным универсалом «Сент-Луиса»

Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко могут стать очередными российскими обладателями самого престижного хоккейного трофея в мире. За последние несколько сезонов роль россиян в игре «блюзменов» несколько изменилась — в первую очередь это относится к Барбашёву, который, выходя на лёд в сдерживающем звене, проделывает колоссальную работу. Об этих переменах стоит рассказать поподробнее.

Четыре главных кандидата на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли У Тарасенко и Маршана есть шансы, но небольшие.

Нетипичный русский

Барбашёв, будучи обладателем серебра и бронзы МЧМ в составе сборной России, появился в системе «Блюз» четыре года назад, отыграв три года в молодёжной лиге Квебека за «Монктон». Там его статистика в последний сезон была на самом высоком уровне: Иван набрал 95 (45+50) очков в 57 матчах регулярного чемпионата, прибавив к ним 24 (13+11) балла в 16 кубковых встречах. Столь высокая результативность сделала его вторым бомбардиром «котов», но дорога в основной состав клуба НХЛ оказалась очень непростой.

Первый сезон Барбашёв полностью провёл в фарм-клубе, где его продуктивность была невысокой (28 очков в 65 матчах). На следующий год Иван получил опыт 30 матчей за «Сент-Луис», показав неплохие цифры для новичка, играющего очень небольшое количество времени (5 голов, 7 передач), но постепенно стало понятно, что в роли «технарика» перспективы Барбашёва в стане «Блюз» будут очень ограничены.



Иван с удивительной лёгкостью переключился на другую роль, найдя в себе талант форварда оборонительного плана, и постепенно его игра стала абсолютно универсальной, а именно такие хоккеисты любимы всеми тренерами на всех континентах. Барбашёв не стал чистым «чекером», пользуясь возможностями для взятия ворот — чего стоит хотя бы его хет-трик, оформленный в конце марта в ворота «Детройт Ред Уингз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».



По данным портала NaturalStatTrick.com, на конец регулярки у Барбашева был великолепный индивидуальный очковый процент (IPP) — 85,7%. Эта цифра определяет процент голов, забитых командой, когда игрок находился на льду и в которых он зарабатывал очко. Другими словами, драйв, с которым действовал Иван, практически гарантировал его тройке результативные действия, а лучшего всего пользу от действий Барбашёва иллюстрирует знаменитый «одноногий» гол Брейдена Шенна. Сам Шенн в завершающей фазе атаки сыграл великолепно, но всю комбинацию в чужой зоне начал именно Барбашёв, вынудив ошибиться опытного защитника «Тампы» Райана Макдону.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Играя ограниченное количество минут, Барбашёв на конец регулярного чемпионата занимал восьмое место в команде по перехватам (33) и силовым приёмам (82), а также был незаменим в меньшинстве (второе место в команде по дифференциалу Corsi в меньшинстве).



«Барбашёв — невероятно разносторонний нападающий, это настоящее секретное оружие. У него есть инструменты для исполнения любой роли, он не ограничивается функционалом игрока четвёртого звена. Летом он будет ограниченно свободным агентом. Форвардам четвёртой тройки много не платят, и наверняка он получит около $ 2 млн в ближайшие несколько сезонов, но «Сент-Луис» не должен бояться дать ему больше. Иван обеспечивает жёсткость, решительность, он «убивает меньшинство», а иногда очень проницательно действует в атаке. Это ценная комбинация для любого хоккеиста», — писал в марте обозреватель The Hockey Writers Стивен Граунд.

Нападение «Сент-Луиса» в последнем матче сезона-2018/19:



Шварц — Шенн — Тарасенко,

Берглунд — Бродзяк — Стин,

Яшкин — Соботка — Барбашёв,

Сошников — Сундквист — Торбёрн.



Нападение «Сент-Луиса» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли-2019:



Шварц — Шенн — Тарасенко,

Сэнфорд — О'Райлли — Перрон,

Блейз — Бозак — Марун,

Барбашёв — Сундквист — Стин.

Остановить Маршана и Бержерона

С тех пор роль Барбашёва только выросла. В нынешнем плей-офф Иван набрал достаточно скромные 6 (3+3) очков в 24 матчах, но ценность его действий определяется не этим¸ а тем, сколько очков набрали лидеры соперника.



Так, в четвёртом матче серии четвёртое звено «Сент-Луиса» отыграло десять с половиной минут в равных составах против лидеров нападения «Брюинз» Маршана, Бержерона и Пастрняка. Успех «синих» был налицо: по проценту Corsi «музыканты» заработали 50%, а по голам был счёт 0:0.

«Я был прижат к стенке». Год назад Биннингтон был не нужен «Сент-Луису» Его даже сдали в аренду в другой клуб. По иронии судьбы, это был «Бостон».

Всё четвертое звено «блюзменов» тогда отыграло совершенно безумное игровое время — столько на льду не проводят даже некоторые лидеры. Взгляните сами: Оскар Сундквист — 19 минут и 32 секунды, Александр Стин — 17:38, Иван Барбашёв — 17:27. Наставник «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе признал, что намеренно выпускал свою «чекинг-лайн» против тройки Бержерона весь матч, поскольку это облегчало работу своих лидеров — Тарасенко, Шварца, Шенна и О'Райлли.



Стоит ли говорить, что именно четвёртый матч был ключевым для определения сценария концовки серии. Если бы «Бостон» сделал счёт в серии 3-1, шансов на спасение у «музыкантов» был бы абсолютный минимум. Но «блюзмены» восстановились после унизительного поражения со счётом 2:7 и выиграли четвёртую (4:2), а затем и пятую (2:1) встречу. За эти два матча трио Бержерона набрало только 2 очка за голевые передачи, которые были заработаны при голе Брэндона Карло в меньшинстве, когда Сундквист, Барбашёв и Стин сидели на скамейке запасных.



Можно без преувеличения сказать, что Барбашёв и компания «съели» лидеров «Бостона», и даже фирменные провокации Брэда «крысы» Маршана не могут вывести их из себя.

При этом, когда свои лидеры молчат, четвёртое звено «Сент-Луиса» может закрутить карусель и у чужих ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Дисквалификация на один матч

Увы, но в шестом матче финала Кубка Стэнли-2019 Барбашёв не сыграет — виной тому дисквалификация на один матч, выписанная россиянину вечером в пятницу. Департамент по безопасности игроков провёл специальное слушание после спорного силового приёма Барбашёва против форварда «Бостона» Маркуса Юханссона и принял решение отстранить Ивана на одну встречу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» CBC.



«Мы считаем, что отстранение Ивана — слишком серьёзное наказание. Но независимо от того, какое решение было принято, мы должны быть готовыми для того, чтобы противостоять «Бостону» в воскресенье. У арбитров в НХЛ сложная работа и мы уважаем их честность», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.



Для «Блюз» это уже вторая дисквалификация в финальной серии. На прошлой неделе одноматчевую «отсидку» выписали коллеге Барбашёва Оскару Сундквисту, который «приложил» бостонского защитника Мэтта Грызлика в матче номер два. Грызлик прошёл обследование на предмет сотрясения мозга и на лёд больше не выходил ни в одной из игр.

«Вклад Ивана очень похож на то, что делает Сундквист. Это тяжёлая работа, хорошие оборонительные штучки, зарабатывание удалений со стороны соперника. Они играют в безжалостный форчекинг, постоянно отбирают шайбу, давят. Это наше силовое звено в плей-офф», — сказал главный тренер «музыкантов» Крэйг Берюбе.



«Безусловно, потеря Барбашёва будет очень серьёзна для нас. Ваня — очень конкурентоспособный парень, играет с большой интенсивностью и страстью. И с шайбой, и без неё он показывает очень умный хоккей. Это очень хороший игрок для нас», — добавил другой партнёр Ивана по тройке Александр Стин.



Вероятной заменой Барбашёва станет «технарь» Робби Фабри или же более подходящий под амплуа силовика Джордан Нолан.