«Владелец «Куньлуня» настолько богат, что губы ему вытирает личный дворецкий»

Подкаст Spittin’ Chicklets пригласил в гости игрока «Куньлуня» Брэндона Ипа. Он родился в Канаде, прожил всю жизнь в Северной Америке. Играл в НХЛ и АХЛ, потом уехал в Германию, а последние два года провёл в «Куньлуне». В сезоне-2018/19 он был капитаном и лучшим бомбардиром команды, и у него набралось немало интересных историй о Китае и КХЛ.

«Приходится объяснять, что клюшка – палочка для хоккея, а не для еды»

Ип: Мы пытаемся сделать то же самое, что баскетбол – познакомить Китай с хоккеем, но это гораздо сложнее. В баскетболе всё ясно – есть мяч, надо его забросить в кольцо. Тут клюшки, шайбы, сложные правила. Одно дело – привезти хоккей в Аризону, где представляют, что это, другое дело – в Китай. Приходится даже объяснять, что клюшка – это палочка для хоккея (hockey stick), а не палочка для еды (chopstick) (смеётся). Многое непонятно. В баскетболе был Яо Мин, который стал звездой НБА, к сожалению, в хоккее нет китайца, который бы добился успеха в НХЛ.

Китай всё это делает ради Олимпиады. Они автоматически будут участвовать в хоккейном турнире, но проблема в том, что китайских хоккеистов просто нет. Приходится отыскивать таких, как я, — канадских или американских китайцев, которые играют в низших лигах, привозить их сюда и готовить к Играм. Белые ребята в команде нас называют «фазиатами» — фальшивыми азиатами (смеётся).

Биссоннет: ты говоришь на азиатском?

Ип: нет такого языка, есть мандарин (смеётся). Пытаюсь его выучить, я же должен быть лицом сборной.

Биссоннет: ты небось там говоришь на английском, а китайцы тебе – хватит уже, ты же дома, говори нормально!

Ип: они меня вычисляют, знают, что я фальшивый китаец. К тому же я выше их. Язык такой сложный, просто ужас. Там важны тональности, например, слово «ма» имеет четыре совершенно разных значения в зависимости от того, как ты произносишь «а». Я офигеваю от этого. Надо учить язык, но пока что я взял только пять уроков. Учительница, наверное, думает, что я полный идиот.

Уитни: вам ещё паспорта надо получить.

Ип: именно это они и хотят сделать – выдать паспорта всем «фазиатам», чтобы мы могли сыграть за Китай на Олимпиаде.

Биссоннет: думаешь, они могли бы купить Кросби, сделать ему операцию на глаза и дать гражданство Китая?

Уитни: Туукка выглядит как азиат, его тоже можно.

Адмирал: в Китае строят арены? Ведь если они хотят развивать хоккей, надо вкладываться в детский хоккей.

Ип: если китайцы что-то хотят сделать, они это сделают. За последний год они построили 150 катков, включили хоккей в школьную программу с первого по седьмой класс. Государство оказывает поддержку, в Китае хотят, чтобы хоккей стал в стране как футбол или баскетбол.

Уитни: а у юниоров виден прогресс?

Ип: уверен, что да. Проблема в том, что хоккей не популярен. У настоящих китайцев, игроков сборной, есть скорость и мастерство, но не хватает командного взаимодействия. Нужны североамериканцы, которые покажут им, как надо играть, научат стратегии и так далее.

«На улицах Шанхая все пялились на мою жену, а она кричала: «Блондзилла идёт!»

Уитни: расскажи о Шанхае.

Ип: в Нью-Йорке живёт 9 млн человек, в Шанхае – 25 млн, это огромная куча китайцев! На улицах надо постоянно глядеть во все стороны, повсюду скутеры, пешеходы. Первую неделю я ещё пытался уворачиваться, чтобы не толкали, а теперь забил. Даже 70-летняя старушка не постесняется тебя толкнуть плечом и пойти дальше.

Уитни: в России то же самое, там нет нормальных очередей. Когда проходишь контроль в аэропорту, то просто встреваешь в очередь. Так что я могу это представить.

Ип: да, выживает сильнейший.

Уитни: на дорогах много аварий?

Ип: да, всё очень плохо, китайцы – не лучшие водители. Все просто едут напролом, и другие водители либо останавливаются, либо врезаются в тебя. Вот хорошая история о том, сколько там народу. В канун Нового года мы с моей женой Лиз собирались встретиться с ребятами, поужинать, на улицах были миллионы людей. Мы идём по главной улице, люди повсюду, пройти почти невозможно. Если посмотреть на это с высоты птичьего полёта, будет похоже на человеческий муравейник, все снуют туда-сюда. И вот мы переходим дорогу, все толкаются, я оборачиваюсь и вижу Лиз. Она блондинка, вся такая расфуфыренная. Ей не дают пройти, и она орёт «Блондзилла идёт!». На неё все пялились.

Уитни: там чисто?

Ип: я переживал, что там будет так же грязно, как в чайна-таунах, но на самом деле там как будто попадаешь в будущее. Всё очень чисто, многие говорят на английском, куча классных ресторанов и гостиниц. Так что большого культурного шока не было.

Адмирал: еда в Китае вкусная?

Ип: потрясающая! Есть вообще всё, готовят, как на Западе, можно вообще не есть китайскую еду. У них есть странные блюда, но высокая кухня просто потрясающая, никогда не пробовал ничего вкуснее. Есть одно туристическое место, там подают живых кальмаров, скорпионов и прочую жесть. Я вообще люблю пробовать разную еду, но даже мёртвого кальмара не стал бы брать в руки, мне страшно.

Уитни: что самое странное ел?

Ип: бычьи яйца, но мне уже потом сказали, что это.

Уитни: что ещё хочешь рассказать?

Ип: в Шанхае есть рынок подделок, очень известное место, там всегда много туристов. Когда нам становится скучно, мы идём туда поторговаться с продавщицами, это очень весело. Заходишь в магазин, спрашиваешь – сколько стоят туфли «Гуччи». Говорят, 3000 юаней, это около $ 500. Я говорю: «50», а продавщица отвечает: «Мне же семью кормить, 2500!». Я говорю: «55». Она: «Ты плохой мальчик, 1000 или уходи». Обычно люди соглашаются с этой ценой, но не я. Надо сделать вид, что уходишь, и она сразу закричит: «Ладно, вернись, ты хорошо торгуешься». Я обычно даю 1000 юаней или больше, потому что чувствую себя неловко.

«Ковалёв просто монстр, мог бы и сейчас играть»

Уитни: кажется, Китай – лучшее место для игры в КХЛ. Всем нравится Хельсинки, но по твоим словам Шанхай – потрясающий город!

Ип: он классный, но в следующем году мы должны переехать в Пекин. Последние два года мы не попадали в плей-офф, но сейчас постараемся собрать хорошую североамериканскую команду, потому что у нас нет лимита на легионеров. В России тебе было одиноко, если ты единственный североамериканец в команде. У нас может быть человек 15 «фазиатов» и других ребят из Америки. По сути, это североамериканская команда в КХЛ. Так что нам в кайф всей компашкой ездить во все эти сумасшедшие русские города.

Уитни: мне повезло, что в «Сочи» был Кори Эммертон, классный парень, мы были соседями. Ещё был прикольный швед, Андре Петерссон, и один финн. Но ты можешь оказаться в команде с легионерами, с которыми ты не будешь тусить, и тогда ты попал, потому что с русскими ты тем более не будешь тусить.

Как проходит матч КХЛ в Китае. Они стараются, но пока больше любят НХЛ Наш человек съездил в Шанхай на матч «Куньлуня» и узнал, как китайцы работают с болельщиками и сколько там зрителей на самом деле.

Адмирал: а что там с фанатами?

Ип: проблема в том, что мы – пекинская команда, которая играла в Шанхае. Клуб особо не занимался продвижением команды. Но сейчас мы переезжаем в Пекин, там базируются все наши спонсоры, там будет Олимпиада. Думаю, там мы привлечём гораздо больше фанатов.

Уитни: так ты остаёшься в «Куньлуне»?

Ип: планирую, сейчас идут переговоры о новом контракте. У нас будет североамериканский тренер Курт Фрэйзер, он в «Далласе» несколько лет работал. А помогать ему будут Стив Каспер и Алексей Ковалёв. Кови ещё ого-го! Игроки, которые не попадают в состав на матч, после тренировок играют «три на три». И он так же невероятен, спокойно обыграет любого один на один. Просто монстр, он бы и сейчас мог играть.

«Представляете, какая жесть? Он год работал в банке, а потом приехал в КХЛ»

Ип: у нас такая неоднородная команда, это безумие. Тяжело найти китайских хоккеистов, в прошлом году клуб проделал хорошую работу, нашёл Люка Локхарда, Брэйдена Джо, оба раньше играли в NCAA. В тренировочном лагере все рассказывают о себе, где раньше играли. Я спрашиваю об этом Джо, а он отвечает: «В прошлом году я работал в банке». Представляете, какая жесть? Он год работал в банке, а потом приехал в КХЛ! Но надо отдать этим ребятам должное, их ставят в четвёртое звено, и они делают свою работу.

Адмирал: русский газ доступен команде в Китае?

Ип: русский газ, да.

Уитни: ты слышал об уколах, которые ставят игрокам перед матчами?

Ип: да, но я всё ещё играю в этой лиге, поэтому не могу комментировать.

Биссоннет: слышал о том, что наши шутки дошли до русских СМИ? Там на всех первых полосах было то, что мы плохо отзываемся о России.

Уитни: о том, что я говорил о русских девушках.

Ип: да, что-то такое я слышал.

Уитни: ну а что поделать, если видишь Катерину, и она просто невероятная красотка, а потом видишь Ольгу, и она жуткая страхолюдина. Такая это страна. Это даже не оскорбление!

«Либо Курникова, либо из Чернобыля». Почему нам не нужно слушать Уитни Слова бывших североамериканских игроков КХЛ о русских девушках вызвали бурную реакцию. Илья Брызгалов объясняет, что к чему.

«Нам пришлось развернуться в полёте, потому что стюардесса не прошла таможню»

Адмирал: насколько ужасны выезды?

Ип: выезды – это просто жесть, но я обычно я играю в карты, не всё так плохо. Если летишь из Москвы в Шанхай, надо остановиться в Новосибирске на дозаправку. Однажды мы сели в самолёт, все устроились, открыли пиво. И через два часа самолёт поворачивает обратно! Все такие: «Что за фигня?». Оказалось, стюардесса забыла пройти таможню, думала, что мы это сделаем в Новосибирске. Нам пришлось развернуться, потратить ещё два часа на дорогу в Москву из-за идиотки-стюардессы. И 10-часовой перелёт превратился в 16-часовой.

Адмирал: какой самый долгий перелёт?

Ип: вот этот и ещё в «Слован», это в Чехии (на самом деле в Словакии). Но мы сначала отправляемся в Москву, живём там дней 10, играем со всеми командами, потом уже летим туда. А потом длинная домашняя серия, бывает, мы находимся в Шанхае по месяцу.

Адмирал: когда вы играли со СКА или ЦСКА, они вас просто выносили?

Ип: это сумасшедшие команды. В прошлом году за СКА играл Дацюк, Ковальчук, Гусев. Настоящие монстры. У них в составе было человек 10 крутых русских, о которых я вообще никогда раньше не слышал.

Биссоннет: и они даже не думают ехать в НХЛ, просто хотят заработать побольше денег в России и пить водку.

Уитни: кто тебя в этом году больше всех впечатлил?

Ип: Гусев, ещё в ЦСКА есть один парень, Капризов, он очень хорош. Думаю, он скоро поедет в НХЛ.

Биссоннет: ты играл с Войтеком Вольски, он сломал шею в КХЛ.

Ип: да, было такое. И это не то место, где ты бы хотел сломать шею. Страшная история. Он мне говорил, что с ним там всё делали неправильно, все процедуры. Но он полностью восстановился.

«Владелец «Куньлуня» настолько богат, что губы ему вытирает личный дворецкий»

Ип: хочу рассказать о владельце. Билли Нгок – лучший парень на свете. Он мультимиллиардер, его состояние более $ 10 млрд. Расскажу две истории о том, насколько он богат. Вокруг него всегда свита, а за последние пару лет я стал для него золотым мальчиком, так что мы довольно близки. В этом году он прилетел в Шанхай и пригласил меня выпить. Прихожу, а за ним стоит какой-то парень, которого он не представил. Ладно, садимся, этот парень позади него. Билли пьёт, и капля вина падает ему на подбородок. Так этот парень протянул руку и салфеткой вытер губы. Я в шоке – офигеть, это его личный дворецкий! Перед ужином дворецкий стал давать ему таблетки. Билли сидит, руки опущены, а этот парень поит его из стакана! Я офигел. Думаю, надо попросить, чтобы в следующем контракте у меня это было прописано. Заплатите мне на $ 100 тыс. меньше, но дайте дворецкого!

Адмирал: когда приносят счёт, ты вообще пытаешься его оплатить?

Ип: в Китае чуть ли не дерутся по поводу того, кто оплатит счёт. Такая культура, все хотят угостить. Другая история, в этом году я встретил одного из его пилотов. У Билли есть два личных самолёта, один на 200 мест, другой на 20. И он курит во время полётов. И каждые два месяца меняет все ковры, потому что он плюётся на пол. Сколько это вообще может стоить? Если ты так делаешь, значит, денег у тебя завались.

Но вообще он довольно скромный мужик, очень классный. Всегда даёт нам двойные и тройные бонусы.

Бывает, заходит, говорит про двойной бонус, и все начинают орать от радости. Однажды мы играли в Санкт-Петербурге, тренером ещё был Кинэн. И нас размазали 1:7, кажется, я забил единственный гол. У всех плохое настроение, потому что Билли был на игре, да и Кинэн сейчас придёт и устроит разнос. Когда так разгромно проигрываешь, всегда стараешься куда-нибудь спрятаться. Билли заходит и говорит: «Иппер, а где музыка? Что вы такие грустные, почему не веселитесь? Я верю в вас, ребята, всё в порядке!». И начинает хлопать в ладоши. Я смотрю на Кинэна, а он уже дымится, в тот момент он хотел кого-то разорвать.

Уитни: есть ещё весёлые истории о Кинэне?

Ип: он до сих пор является частью организации, так что мне надо быть осторожным.

Уитни: но ты же говорил, что он тебе нравился, и у вас были хорошие отношения?

Ип: да, он меня уважал. С некоторыми он был очень жёстким. У нас есть парень Зак Юйэнь, ещё один «фазиат», раньше играл в ECHL. Однажды у нас было командное собрание, после 10 поражений подряд. Кинэн устроил всем разнос, орал на меня: «Иппер, что за фигню ты творишь, ты вообще-то должен быть лидером!». Таким парням, как Кинэн, лучше не перечить, а просто смолчать. Он поорал на меня, потом начал на Зака, а тот ему ответил. Я ему – хватит, замолчи! В общем, они орали друг на друга. Потом, уже в аэропорту, Кинэн меня подзывает и говорит: «За всю карьеру только два человека позволили себе так со мной говорить. Бретт Халл и какой-то Зак Юйэнь!».