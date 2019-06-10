«Это поцелуй смерти». Газета Сент-Луиса спугнула удачу от «Блюз»?

Кубок Стэнли начищен и блестит, болельщики «Сент-Луиса» и «Бостона» с замиранием ждут развязки финальной серии. Естественно, к победе готовится и «Сент-Луис», и «Бостон», как и любой финалист в другие годы. Чемпионские кепки и футболки сами не сошьются, ящики шампанского не закупятся, а чемпионский парад не организуется в короткий срок. Один нюанс — эти приготовления обычно остаются за кадром, но не в этот раз.

Клубы, которые дольше всех ждут Кубка Стэнли. «Сент-Луис» — 51 год! У «блюзменов» есть шанс вычеркнуть себя из этого списка.

Преждевременные поздравления

Поздравление команды с чемпионством в газете – традиционный способ празднования победы в НХЛ. 9 июня газета St Louis Post-Dispatch преждевременно опубликовала письмо владельца «Блюз» Тома Стиллмана:

«Мечта многих из вас сбылась, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Все мы будем помнить, где мы были и что делали в этот момент, и наши чувства, когда «Блюз» забрали Кубок домой. Мы гордимся нашими игроками, нашей организацией и нашими фанатами. И теперь мы все вместе наконец можем сказать: «Мы выиграли Кубок для Сент-Луиса». С нетерпением ждём, чтобы отпраздновать эту победу вместе с вами на чемпионском параде, который пройдёт на Маркет стрит». Кроме этого, было опубликовано и поздравление от спонсора домашней арены «Сент-Луиса», компании «Энтерпрайз» с картинкой Кубка Стэнли и логотипом «Блюз».

Поздравления не попали в бумажную газету, и были опубликованы только на сайте, причём их могли увидеть исключительно электронные подписчики. Болельщики успели распространить в соцсетях скриншоты, и о конфузе узнала вся страна. Вскоре St Louis Post-Dispatch удалил объявления, а также принёс извинения в «Твиттере». «Мы допустили ошибку – несколько объявлений были случайно опубликованы на сайте. Извиняемся за такой «анонс» и надеемся совсем скоро поделиться с вами этими посланиями», — говорится в заявлении газеты.

Проклятие?

К несчастью для издания, «Сент-Луис» проиграл шестой матч со счётом 1:5 и позволил «Бостону» сравнять счёт, а болельщики тут же принялись обсуждать, могла ли газета спугнуть удачу. Теперь всё решится в седьмом матче. Если «музыканты» проиграют в финале, понятно, на кого теперь болельщики возложат ответственность.

Наверняка припомнят и то, как та же газета двумя днями ранее посмеялась над «Бостоном», который негодовал из-за судейства в пятом матче. Арбитры пропустили фол Тайлера Бозака за несколько секунд до того, как «Сент-Луис» забил победный гол.

Можно понять болельщиков, которые заждались победы своей команды. «Сент-Луис» за 51 год существования ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли, но дело, конечно, не в газете. Не газета заставила Туукку Раска провести идеальный матч, а Джордана Биннингтона – ошибаться. Не газета не смогла реализовать ни одно большинство, хотя шансов «Блюз» было немеряно. Не газета подговорила игроков невнимательно действовать в обороне. Но всему штату газеты теперь надо скрестить пальцы и надеяться, что «Сент-Луис» всё-таки победит. Никому не хочется быть крайним.

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«Боюсь, промах газеты будет преследовать «Блюз». Почти всегда такие ошибки – как поцелуй смерти», написал журналист Энтони Коппола. «Наверное, заголовки в St Loius Dispatch писал кто-то из Бостона. Судя по всему, это станет худшим проклятием», отметила журналист CBS Джули Стюарт-Бинкс.

Конечно, опубликовать поздравления, когда поздравлять ещё не с чем, — это кошмар для газеты. Но если «Сент-Луис» всё-таки победит, об этом конфузе быстро забудут и будут вспоминать, только чтобы посмеяться над людской суеверностью.