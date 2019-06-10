Речь Бержерона вдохновила «Бостон». Как пламенные слова помогли победить

Если в четверг утром «Бостон» завоют Кубок Стэнли, то мотивационная речь Патриса Бержерона будет жить в хоккейных преданиях, наряду с героизмом переломанного Здено Хары и чудесными спасениями Туукки Раска.

«После слов Бержерона хотелось проломить стену»

Финальная серия вполне могла закончиться в шестом матче, на котором трибуны «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе были забиты под завязку, а за пределами стадиона собралось ещё около 100 тысяч горожан. Эмоциональная температура накалилась до ста градусов, но именно Патрис Бержерон смог поставить термометр на нужную отметку, которая помогла «мишкам» уверенно выиграть матч.

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Бержерон — обладатель двух золотых медалей Олимпиад и Кубка Стэнли-2011. Этот универсальный форвард не из тех, кто бросает слова на ветер и любит блеснуть красноречием на публику. Но его речь в раздевалке перед стартом игры смогла вдохновить «Брюинз» и сыграла роль эмоционального стабилизатора, позволившего избежать ошибок.

«Да, это было именно то, что нам нужно, — признал защитник Чарли Макэвой. — «Это была часть одной большой мечты. Взрослея, каждый из нас имеет одну и ту же мечту, а сейчас мы дошли до такой стадии, что она одна на всех, мы все на одном поле. Мы все когда-то были маленькими детьми и отчаянно этого хотели. Это был просто момент наслаждения происходящим и попытка не позволить всему закончиться этим вечером».



Бержерон был одним из тех, кто проявил завидное хладнокровие в чумовом первом периоде. При том, что Патрис из-за различных повреждений не может действовать на все что процентов, форвард повёл за собой одноклубников, сделав три броска в створ за стартовые 20 минут. «Бержерон — настоящая легенда. Видеть, как он задаёт тон — это было просто потрясающе. Это заставляло захотеть проломить стену, сокрушить все препятствия», — сказал Джейк Дебраск.

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Не надо праздновать заранее

Конечно, матч не могла выиграть одна лишь только речь, пусть и сказанная правильными словами. Потребовались ещё 28 «спасений» от Туукки Раска — главного кандидата на «Конн Смайт», который пропустил этой весной лишь 4 гола в пяти матчах, в которых решалась судьба серии. Гол Брэда Маршана, забитый в большинстве пять на три успокоил нервы «Брюинз» после стартового яростного всплеска «Сент-Луиса».



«После того, как мы вышли вперёд, мы немного «застряли» — не получалось развить преимущество. Я думал, что если так продолжится, то нам придётся очень тяжело. Но мы действительно полагаемся на своего вратаря», — сказал наставник «Бостона» Брюс Кэссиди.

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Побдным для «Брюинз» стал несколько случайный гол Брэндона Карло, а на последних минутах последовала лавина голов, которую вряд ли стоит принимать всерьёз, как цифры итогового счёта. «Конечно, игра-то была равная. Два периода был плотный, хороший хоккей, было очень мало свободного пространства. Я отдаю должное «Бостону», который играл очень хорошо. Классно отбирали шайбу, лишили нас пространства», — признал Крэйн Берюбе.



У «Бостона» значительную роль вновь сыграли люди из «глубины», но и ветеранам пришло время сесть за руль. Бержерон и Раск внесли решающий вклад в победу: первый — мотивационными словами, второй — реальными действиями.

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Ещё одной возможной составляющей мотивации «Бостона» стала несколько странная позиция главного городского издания Сент-Луиса — St. Louis Post-Dispatch. В электронной версии газеты, доступной только подписчикам, можно было обнаружить заранее заготовленные поздравления «блюзменам» как обладателям Кубка Стэнли.

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Помимо поздравительных коллажей там было письмо поклонникам от владельца «Блюз» Тома Стиллмана, который благодарил фанатов после «великолепного прорыва и первого Кубка Стэнли в истории клуба», а также реклама арены с чемпионским логотипом «Сент-Луиса». Всё это редакция издания достаточно оперативно удалила, но игроки «Бостона» всё равно узнали о случайной утечке. «Конечно, это дало нам дополнительный заряд. Лично я эту публикацию видел», — сказал Джейк Дебраск.

«Нагрев» ситуацию, издание лишь увеличило разочарование болельщиков «Блюз», которые после финальной сирены швыряли на лёд пивные банки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Yahoo.

Последний шанс для многих

Теперь инициатива находится в руках «Бостона», который знает, как играть седьмые матчи и находится у себя дома. «Да, нам придётся быть в шкуре «Сент-Луиса» — ехать домой, видеть Кубок Стэнли на арене. У того, кто его выиграет, появится много новых друзей. Или же проявятся старые», — заметил Кэссиди.



«Да я всю жизнь мечтал об этом моменте — выиграть Кубок Стэнли. Это действительно мечта, и вдруг я оказываюсь рядом с её возможным исполнением. Всё прошло очень быстро, мы уже перед седьмым матчем. У меня просто нет времени волноваться или нервничать. Наверняка у многих парней просто не будет другого шанса, чтобы сыграть в финале. И будь я проклят, если не буду просто благодарным за этот шанс, и не сыграю так, как могу», — резюмировал Чарли Макэвой.