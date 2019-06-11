В бой идут старики. Самые возрастные игроки, выигравшие Кубок Стэнли

Карьера хоккеиста коротка – не многие даже в 35 лет способны выигрывать конкуренцию у молодёжи, что уж говорить о тех, кому уже стукнуло 40? Таких уникумов немного, но они есть. В преддверии седьмого матча финала между «Бостоном» и «Сент-Луисом» вспоминаем всех игроков ХХI века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.

Здено Хара (42 года и 87 дней)*

* будет 13 июня 2019 года



Не так часто словацкие игроки становятся легендами мирового хоккея, капитан «Бостона» — одна из них. Двухметровый гигант проводит 21-й сезон в НХЛ и до сих пор является одним из лучших защитников лиги. Чтобы играть после 40 лет, Хара полностью изменил своё питание и продолжает тренироваться как сумасшедший, а в этом плей-офф доказывает, что даже перелом челюсти для него – не проблема.

Хара еле шевелил губами, отвечая на вопросы журналистов

Заблокировав бросок лицом в четвёртой игре финала, Хара не смог продолжить матч, но вернулся на скамейку, чтобы поддержать команду. А затем отказался пропускать хоть один матч и выходит на лёд в полной защите. Когда капитан готов положить всё для победы, этот настрой передаётся и всей команде. В шестом матче он стал самым возрастным защитником, забившим гол в финале Кубка Стэнли. Если он приведёт «Бостон» к Кубку, то станет одним из самых возрастных игроков, выигравший этот трофей.

Крис Челиос (46 лет и 131 день)

Возрастной рекорд принадлежит легендарному американскому защитнику. Только он и Горди Хоу провели в НХЛ по 26 сезонов, но Челиос на закате карьеры ещё и в третий раз стал чемпионом. Свой первый Кубок Стэнли он выиграл в 1986 году с «Монреалем», последний – спустя 22 года с «Детройтом». И пусть в 2008-м он уже не играл по 20-25 минут и не провёл ни одного матча в финальной серии, заслуг Челиоса это не умаляет. Играть в плей-офф НХЛ и стать чемпионом в 46 лет, это уму непостижимо. Челиос заслуженно входит в список 100 величайших игроков в истории НХЛ и является членом Зала хоккейной славы.

Фото: gettyimages.com

Марк Рекки (43 года и 134 дня)

Кажется, для «Бостона» становится традицией играть в финале, имея в составе прославленного ветерана за 40. Рекки, который до этого становился чемпионом с «Питтсбургом» (1991) и «Каролиной» (2006), не пропустил ни одной игры в победном плей-офф-2011 и набрал 15 очков.



Его звено с Бержероном и Маршаном доминировало в финале с «Ванкувером» и позволило «Бостону» отыграться с 0-2 и 2-3 в серии. Сам Рекки в этой серии набрал 7 (3+4) очков, став самым возрастным игроком, забившим в финале Кубка Стэнли (этот рекорд будет сложно перебить). Сразу же после седьмой игры он объявил об окончании карьеры, а в 2017 году его включили в Зал славы.

Доминик Гашек (43 года и 127 дней)

Гашек был лучшим вратарём НХЛ в 1990-х, но Кубок Стэнли от него ускользал. В 1999 году он довёл «Баффало» до финала, но титулы пришли к нему только в «Детройте». С «Ред Уингз» он выиграл два Кубка, первый – в качестве основного вратаря, второй, в 43 года, в качестве запасного. Гашек начинал плей-офф-2008, но потом уступил место в воротах Крису Осгуду. После этого он завершил карьеру в НХЛ и до сих пор остаётся лучшим вратарём по проценту отражённых бросков за карьеру (92,2). Доминатор – член Зала славы и один из 100 величайших игроков в истории НХЛ.

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Дэйв Андрейчук (40 лет и 252 дня)

Если предыдущие игроки становились чемпионами и в расцвете сил, и на закате карьеры, то Андрейчук выиграл свой первый и последний Кубок в 40 лет. Один из лучших снайперов всех времён долгое время провёл в «Баффало», затем играл за «Нью-Джерси» между их чемпионствами, провёл год с «Колорадо» и ушёл перед победным сезоном. В итоге он подписал контракт с «Тампой» — командой, которая вообще не претендовала на титулы, и доказал, что иногда самый неочевидный путь может быть правильным. Он стал лидером в раздевалке, а затем и капитаном «молний» и привёл команду к Кубку Стэнли в 2004 году. Андрейчук – один из двух игроков НХЛ, которые шли к своему первому чемпионству 22 года.

Фото: gettyimages.com

Мэтт Каллен (40 лет и 221 день)

Этот нападающий никогда не был звездой, но всегда отличался ответственным отношением к делу и умением отработать на обеих сторонах площадки. Свой лучший сезон он провёл в чемпионской «Каролине»-2006, после чего продолжил скитаться по клубам НХЛ. Сменив ещё пять команд, Каллен уже собирался завершать карьеру, когда получил звонок от нового генменеджера «Питтсбурга», с которым был знаком ещё по «Харрикейнз». С «Пингвинз» Каллен выиграл ещё два Кубка Стэнли, став важнейшей частью команды и наставником для молодёжи. Меньшинство, вбрасывания на последних минутах – он был идеальным центром четвёртого звена даже в солидном возрасте. Свой третий титул он выиграл почти в 41 год.

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Киммо Тимонен (40 лет и 89 дней)

Спустя 11 лет после того, как Андрейчук выиграл свой первый Кубок Стэнли в 40 лет, то же самое сделал один из лучших финских защитников в истории. Он играл в «Нэшвилле» и «Филадельфии», с последней рубился в финале-2010 с «Чикаго», а летом 2014 года у него обнаружили тромбоз. Тимонен пропустил большую часть сезона, а когда был готов вернуться, его обменяли в «Блэкхоукс». Он сразу же объявил, что этот сезон станет для него последним. Конечно, Киммо играл немного, в решающем матче финала не провёл на льду и четырёх минут, но стал первым, кому капитан Джонатан Тэйвз передал Кубок Стэнли.

Фото: youtube.com

Бонус

Лестер Патрик (44 года и 106 дней)

Эта удивительная история случилась в 1928 году. «Рейнджерс» играли в финале с «Монреаль Марунс», и во втором матче вратарю «Нью-Йорка» Лорну Шабо прилетело шайбой в глаз. Запасных голкиперов тогда не было, и в игру пришлось вступить тренеру команды Лестеру Патрику, который в бытность игрока выступал на позиции… защитника! Патрик пропустил всего один гол, «Рейнджерс» выиграли в овертайме, сравняли счёт в серии, а затем и взяли свой первый Кубок Стэнли в истории. Патрик сыграл в воротах в 44 года и 99 дней, а неделю спустя стал чемпионом.