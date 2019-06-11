Топ иностранных игроков-ветеранов КХЛ. Что от них ждать в следующем сезоне?

В Континентальной лиге по-прежнему выступают возрастные легионеры, опыту которых может позавидовать любой начинающий спортсмен. Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее звёздных иностранных игроков-ветеранов и делимся мнением, как они могут и должны провести следующий сезон в своих клубах. Речь пойдёт о тех хоккеистах, у которых на руках есть действующие контракты или договорённости с клубами. Очень хотелось добавить в этот список Брэндона Боченски, но он до сих пор не подписал контракт с «Барысом».

Топ российских игроков-ветеранов КХЛ. Что от них ждать в следующем сезоне? Многие ещё дадут фору молодым.

н. Найджел Доус («Автомобилист»), 34 года

Как провёл прошлый сезон: забросил 28 шайб и отдал 41 передачу в 60 матчах при показателе полезности «+20». Стал лидером и капитаном «Автомобилиста», закрывал всё большинство команды. Главная ошибка прошлого руководства «Барыса» — отказ от услуг Доуса, которого с распростёртыми объятиями приняли в Екатеринбурге, пусть и на большую зарплату.



Чего ждут в следующем сезоне: Доус вместе с Павлом Дацюком постараются составить главную атакующую мощь уральцев. Оба немолоды по хоккейным меркам, однако огромный опыт и мастерство должны помочь нападающим тащить команду за собой. Теперь от коллектива Андрея Мартемьянова будут ждать гораздо большего, нежели выход в плей-офф.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

з. Стаффан Кронвалль («Локомотив»), 36 лет

Как провёл прошлый сезон: в 54 матчах «регулярки» четырежды поразил ворота соперников и отдал семь результативных передач. Коэффициент полезности «+3». Если честно, то было ощущение, что с Кронваллем попрощаются. Однако швед до такой степени стал своим в Ярославле, что ему предложили ещё один однолетний контракт, хотя результативность Стаффана (он хорош в большинстве) серьёзно упала.



Чего ждут в следующем сезоне: ждут, что у Кронвалля откроется второе дыхание и он снова выйдет на свой привычный уровень. Не стоит забывать, что и в обороне, даже несмотря на тягу к атаке и мощный бросок, скандинаву придётся отрабатывать. Посмотрим, как защитника будет использовать Крэйг Мактавиш, возглавивший в это межсезонье «Локомотив».

в. Хенрик Карлссон («Барыс»), 35 лет

Как провёл прошлый сезон: в 45 матчах регулярного чемпионат в «Барысе» отразил 92,8% бросков при коэффициенте полезности 2,02. Карлссон – основной голкипера «барсов», уже успевший сыграть два матча за сборную Казахстана. В команде из Нур-Султана очень рассчитывают на шведского вратаря. Доволен им и главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.



Чего ждут в следующем сезоне: «Барыс» может и должен пропускать гораздо меньше, но тут вопросы не только к Карлссону, но и к защитникам команды, которые далеко не всегда помогают своему вратарю. От Хенрика будут ждать надёжной игры и, конечно, максимального количества «сухих» матчей. Главное, чтобы травмы обошли стороной.

н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 32 года

Как провёл прошлый сезон: в 56 матчах регулярного чемпионата 10 раз поразил ворота соперников и отдал 39 голевых передач. Показатель полезности «+3». Умарк, как и более молодой Хартикайнен, стал для Уфы едва ли не родным. Складывается впечатление, что Линусу не 32 года, а гораздо больше. Уж больно мы наблюдаем за игрой шведа в КХЛ. Крайний нападающий первого звена юлаевцев является одним из лучших легионеров в истории КХЛ.



Чего ждут в следующем сезоне: свой последний сезон в России Умарк должен начать и завершить на мажорной ноте, порадовав болельщиков уфимского клуба сильной игрой. В центре с Умарком и Хартикайненом теперь будет играть финн Сакари Маннинен, который поможет добавить звену креатива и мастерства. Все семейные дела Умарка, связанные с родами супруги, остались позади, так что теперь необходимо максимально сконцентрироваться на хоккее.

«Планирую, что следующий сезон станет последним в России» Смотреть на волшебные трюки Линуса Умарка в КХЛ нам осталось недолго.

з. Юусо Хиетанен («Динамо» М), 33 года

Как провёл прошлый сезон: в 55 матчах забросил шесть шайб и отдал 13 передач. Показатель полезности «+7». Хиетанен сыграл на привычно высоком для себя уровне, он стал одним из ведущих защитников московского «Динамо». Юусо прижился в столичном клубе. Не зря контракт с финном продлили ещё на год. Стороны довольны сотрудничеством.



Чего ждут в следующем сезоне: в московском «Динамо» очередная революция в руководстве, но тренерский штаб, по идее, должен остаться прежним. Крикунов будет ждать от Хиетанена полной самоотдачи и хорошей физической подготовки, поэтому на сборах придётся серьёзно поработать. Юусо наверняка будет играть в топ-4 среди защитников бело-голубых.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Мэт Робинсон (ЦСКА), 32 года

Как провёл прошлый сезон: в 52 матчах «регулярки» забросил пять шайб и отдал 11 передач при показателе полезности «+25». Вообще легионеров ЦСКА не назовёшь какими-то мировыми звёздами, но Робинсон пример защитника, на которого нужно равняться. Он и в обороне отработает, и бросить может так, что мало не покажется. Робинсон долго выступал в московском «Динамо», но потом принял более выгодное предложение ЦСКА. «Армейцы» не пожалели о сделке.



Чего ждут в следующем сезоне: ждут, что Робинсон снова выступит сильно и поможет москвичам завоевать второй Кубок Гагарина подряд, хотя сделать это будет непросто. Мэтт должен помогать в большинстве и держать голкиперов других команд в постоянном напряжении благодаря своему мощному броску. Главный тренер Игорь Никитин наверняка найдёт правильное применение Робинсону.

н. Дэн Секстон («Автомобилист»), 32 года

Как провёл прошлый сезон: в 61 матче забросил 25 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+22». Наряду с Доусом и перешедшим в «Локомотив» Да Костой составил главную ударную мощь «Автомобилиста». Дэн хорош в большинстве, может как отдать, так и забросить сам.



Чего ждут в следующем сезоне: в «Нефтехимике» от Секстона отказались по причине того, что американец провалил плей-офф. В регулярном чемпионате Дэн всегда хорош, а вот в розыгрыше Кубка Гагарина начинает сдуваться и снижать к себе требования. В этом направлении Секстону нужно серьёзно поработать над собой и доказать, что он может играть на максимуме и в плей-офф. Этого и будут ждать в «Автомобилисте».