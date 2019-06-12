Сезон охоты за Панариным и Бобровским. Как клубы НХЛ проведут лето. Восток

1 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов и предстоящие две недели будут очень горячими для генеральных менеджеров всех команд. Как обстоят дела с платёжной ведомостью, кого стоит подписывать, а кто является кандидатом на приобретение? Ранее «Чемпионат» рассказал о межсезонье на Западе, теперь обратим внимание на Восточную конференцию.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Сейчас главная задача «Тампы» — продлить контракты с Андреем Василевским и Брэйденом Пойнтом. У российского голкипера соглашение будет действовать ещё год, но лучше позаботиться об этом заранее. Пойнт набрал 92 очка в сезоне и считается одним из лучших ОСА этим летом. Учитывая, что под потолком у «молний» не так много места, Жюльену Брисбуа придётся попотеть, чтобы согласовать сделку, которая устроит обе стороны. Это может быть как долгосрочный контракт, так и мостик.

Руководству придётся задуматься и о точечном обновлении, чтобы освободить побольше места под потолком зарплат. Надо что-то делать с возрастным Райаном Кэллахэном, который «съедает» почти $ 6 млн, но ощутимой пользы команде не приносит. Либо обменивать, либо выкупать контракт. Кроме того, сразу три защитника стали НСА – Строльман, Жирарди и Кобёрн, и, скорее всего, в следующем сезоне их в «Тампе» не будет. Линию обороны надо будет пополнять на трансферном рынке, подыскивая недорогие варианты.

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«Вашингтон Кэпиталз»

Состав «столичных» может претерпеть значительные изменения, сразу у девяти игроков этим летом закончатся контракты. В приоритете у «столичных» — новые контракты молодых Якуба Враны и Кристиана Джуса, а Смит-Пелли, Яшкин и Бураковски, которые провели средние сезоны, могут покинуть команду.

У клуба свободны $ 10 млн, но надо учитывать и то, что через год кончаются контракты Бекстрёма и Холтби, надо подписывать новые. Вероятно, Холтби предложат соглашение на пару лет, потому что в системе уже растёт его замена – Илья Самсонов.

Главная головная боль Дуга Маклина – возможный уход Хагелина и Коннолли. Первый – идеальный игрок меньшинства с потрясающей скоростью, второй забил 20 голов в сезоне и будет востребован на рынке. Сохранить обоих получится вряд ли, одного – возможно.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Сезон «Айлендерс» можно назвать позитивным – первое место в дивизионе, выход во второй раунд. Капитан команды Андерс Ли и вратарь Робин Ленер уже выразили готовность остаться в команде, но, несомненно, с повышением зарплаты. Впрочем, деньги на это должны найтись – Джордан Эберле наверняка получит хорошие предложения на рынке, которые «Айлендерс» не смогут перебить. Главная проблема, которая стоит перед Лу Ламорелло этим летом – добавить мощи в атаке. Без сомнений, «островитяне» вступят в борьбу за Артемия Панарина или Мэтта Дюшейна, а остальной состав будут добирать из внутренних резервов (в системе играют талантливые Кифер Беллоуз, Оливер Вальстрём и другие ребята).

«Торонто Мэйпл Лифс»

У Кайла Дубаса будет крайне занятое лето. Во-первых, Патрик Марло и Никита Зайцев уже изъявили желание покинуть команду, без их учёта на контрактах у «Торонто» остаётся всего 15 человек. Во-вторых, необходимо вписать в потолок зарплат новые контракты Митча Марнера и Каспери Капанена. В-третьих, денег нет совершенно – сейчас свободно чуть менее $ 9 млн, один Марнер потребует больше. В-четвёртых, без Зайцева на контрактах останутся только четыре защитника, два из которых через год выйдут на рынок. Тут придётся серьёзно поработать на трансферном рынке, чтобы урвать не слишком дорогих, но качественных и опытных игроков.

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«Питтсбург Пингвинз»

Новости по Филу Кесселу идут самые противоречивые – то его хотят поскорее обменять, то Джим Рутерфорд выражает уверенность, что форвард останется в команде на следующий сезон. Кроме строптивого нападающего, «Питтсбургу» предстоит разобраться с защитниками – Гудбрэнсон и Джонсон на двоих получают более $ 7 млн, а Петтерссон уже котируется выше, чем Мяяття. Главная проблема команды – отсутствие мотивации после двух Кубков Стэнли, а Рутерфорд – менеджер, который легко пойдёт на смелые решения, чтобы перезагрузить команду.

«Каролина Харрикейнз»

Продолжит ли карьеру Джастин Уильямс? Кто будет играть в воротах? Сколько денег попросит Себастьян Ахо? Хватит ли денег на Ферланда? В «Каролине» после чудесного прорыва в этом сезоне и выхода в финал конференции хотят продолжения банкета. К счастью, у клуба есть на это деньги – почти $ 30 млн под потолком зарплат, плюс ещё почти пять может освободиться после обмена Джастина Фолка (ему 27 и его контракт истекает через год). Ахо должен получить долгосрочный контракт с зарплатой около $ 9 млн, на оставшиеся деньги Дону Уоделлу необходимо сохранить Макгинна, а также решить вратарский вопрос. Вероятно, Мразека захотят оставить, но у чеха могут быть и другие предложения. Есть у «Каролины» и ещё один повод радоваться – её фарм-клуб стал чемпионом АХЛ, а значит, у организации есть хорошие резервы (Саарела, Нечас уже в следующем году могут пробиться в основную команду).

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«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Рейнджерс» должны серьёзно омолодиться к новому сезону. Уже подписаны контракты с Виталием Кравцовым, Игорем Шестёркиным и Адамом Фоксом, впереди – драфт, на котором они, скорее всего, выберут Каапо Какко. На лидерские роли выходит Павел Бучневич – летом он должен подписать новое соглашение, как и задира Брендал Лемье.

«Рейнджерс» постараются переманить к себе и Артемия Панарина, и молодой и дерзкий состав может стать их преимуществом. Если россиянин предпочтёт другой клуб, Джефф Гортон может обратить внимание на других свободных агентов – Эберле или Ли.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Проваленный сезон «дьяволы» с лихвой компенсируют на драфте, где они будут выбирать под общим первым номером. Взяв Джека Хьюза, они получат центра и партнёра для Нико Хишира, взяв Каапо Какко – крайнего нападающего, который способен в одиночку выиграть матч. Выбор непростой, но уже ясно, что «Нью-Джерси» может рассчитывать на то, что в скором времени выберется из болота.

Ходят слухи о том, что команду может покинуть Тэйлор Холл, у которого остаётся год контракта. Если он не захочет продлевать соглашение, выгоднее всего будет обменять его уже летом. Из основных ОСА у «Нью-Джерси» стоит отметить Уилла Бутчера и Павла Заху. Оба получат новые контракты.

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«Флорида Пантерз»

«Этим летом мы будем действовать агрессивно», — заявил Дэйл Тэллон по окончании сезона. На это намекали и обмены во время сезона, которыми клуб расчищал платёжку, и приглашение Джоэля Кенневилля, одного из сильнейших тренеров в НХЛ. «Флориде» надоело быть посредственной командой, и с течением лета «агрессия» руководства должна раскрыться во всей красе. В первую очередь, все ждут двух громких переходов – Сергея Бобровского и Артемия Панарина. Первый, по слухам, уже склоняется в пользу «Флориды», а второму и раньше нравилось играть под руководством Кенневилля.

Дальше будет необходимо расстаться с дорогостоящим тандемом Луонго – Раймер, и подобрать недорогого и молодого бэкапа, а также найти на рынке хорошего защитника.

«Филадельфия Флайерз»

«Флайерз» провели разочаровывающий сезон и уже сменили генерального менеджера и главного тренера, но на этом перемены не закончатся. Чаку Флетчеру поставлена задача ускорить преображение команды, а значит, стоит ждать громкой сделки. Клубу требуется как минимум один защитник и центр для первого-второго звена, деньги на большие приобретения есть, и «Филадельфия» может взорвать рынок этим летом. Вместе с этим, новые контракты необходимо подписывать с Трэвисом Конечны, Иваном Проворовым и Трэвисом Сэнхаймом.

«Монреаль Канадиенс»

«Монреаль» пролетел мимо плей-офф, но будущее команды видится в радужных красках. Марку Бержевену удалось собрать хороший костяк, и больших перестановок в составе делать не придётся. Главное – избавиться от контракта Карла Алзнера, который оказался настоящим провалом, и найти хорошего защитника, который будет помогать в атаке. Интересно, что Эрик Карлссон уже заявил, что хотел бы вернуться в Канаду и не против получить предложение, в том числе, от «Монреаля».

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«Баффало Сэйбрз»

На днях «Баффало» потратил треть свободных денег на новый контракт Джеффа Скиннера, и в настоящее время все мысли у руководства о предстоящем драфте, где под седьмым номером можно будет взять приличного центра – Пейтона Кребса или Дилана Козенса. Но всех дыр в составе этим не заделать, и руководство клуба это понимает. «Мы не вышли в плей-офф, так что нам есть над чем работать. Нужно усиливать атакующий потенциал, и мы хотим добавить новых игроков, а не заменять существующих», — отметил Джейсон Боттерилл.

Кроме этого, уже несколько месяцев ходят слухи об обмене защитника Расмуса Ристолайнена, а значит, его надо будет кем-то заменить.

«Детройт Ред Уингз»

К радости болельщиков, Кен Холланд больше не генеральный менеджер «Детройта». На его место пришёл Стив Айзерман, а как он умеет собирать команду, все видели по его работе в «Тампе». Большая часть игроков «Ред Уингз» находится на контрактах, сейчас первоочередная задача – грамотно распорядится шестым пиком на драфте. Идеальный вариант – защитник, и вот почему: Никлас Кронвалль может завершить карьеру, возрастные Тревор Дэйли и Джонатан Эрикссон имеют контракты на следующий сезон, но, возможно, их контракты решат выкупить. Линия обороны требует обновления, более важные роли должны получить молодые Гронек и Холовски. Впрочем, и талантливый нападающий будет не лишним, ясно одно – денег на большие приобретения на рынке у клуба немного, надо рассчитывать на собственные силы и прогресс молодёжи.

«Коламбус Блю Джекетс»

Ярмо Кекяляйнен может быть доволен сезоном – «Коламбус» впервые в истории вышел во второй раунд, причём сделал это, обыграв всесильную «Тампу». На возвращение Панарина и Бобровского в клубе уже не надеются, зато есть шанс сохранить Мэтта Дюшейна. Если не получится, придётся искать на рынке другого центра для ударного звена.

Из вратарей на следующий сезон пока подписан только Элвис Мерзликин, но делать ставку на необстрелянного новичка никто не будет. В качестве достойной замены можно рассматривать Петера Мразека или Робина Ленера – оба провели замечательные сезоны и сильно выступили в плей-офф.

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«Бостон Брюинз»

Главное, что сейчас волнует руководство «Бостона» — седьмой матч финала Кубка Стэнли, но уже после этого предстоит большая работа. Заканчиваются контракты у Чарли Макэвоя, Брэндона Карло и Дантена Хэйнена, которые могут стать ОСА, а также у Маркуса Юханссона (НСА). Последний отлично вписался в систему команды, вероятно, его захотят сохранить.

Чтобы расчистить платёжку под новые контракты (тот же Макэвой заслужил хорошую прибавку), придётся с кем-то расстаться. Главный кандидат — 35-летний Дэвид Бэкес, который получает $ 6 млн. Можно либо выкупить его контракт, либо попробовать подыскать подходящий вариант обмена.

«Оттава Сенаторз»

Проблемы «Оттавы» начинаются с её владельца и заканчиваются тем, что все лидеры ушли. Необходимо создавать команду практически с нуля, правда, есть вариант, при котором в столицу Канады вернётся Эрик Карлссон, а это уже будет большим усилением.

Юджин Мельник ещё пару лет не хочет много тратить на зарплаты игрокам, так что каких-то других громких сделок ждать не стоит. «Оттава», вероятно, ограничится подписанием контрактов со своими ОСА – Дюклером, Сеси и Уайтом.