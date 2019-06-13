Лучше всех играет «Блюз»! «Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли

Ещё в начале января эта команда была на последнем месте в лиге.

Шестой матч финальной серии завершился очень жёсткими сменами, в которых команды буквально избивали друг друга. Счёт к тому времени был 5:1 в пользу «Бостона», но соперники не желали останавливаться, посылая друг другу месседж о том, что в седьмой игре всё будет максимально жёстко.

Для «Сент-Луиса» эта седьмая игра была историческим шансом выиграть первый Кубок Стэнли за всё время существования клуба. «Бостон» брал трофей 8 лет назад, но дома не становился чемпионом с 1970 года, когда свой легендарный гол в падении забросил Бобби Орр, причём сделал он это именно в ворота «блюзменов».



«Мы ждём, что наши фанаты поддержат нас. Уверен, энергетика будет потрясающая, а атмосфера ни на что не будет похожа. Мы поставили всё, что у нас было ещё два месяца назад, и вот сейчас финальная точка. Нужно наслаждаться моментом и отдать всё, что у нас осталось», — заявил центрфорвард «Брюинз» Патрис Бержерон. В старании «мишкам» отказать было нельзя, но для того чтобы остановить великолепный «Сент-Луис», одной самоотдачи оказалось недостаточно.

В составах на седьмую игру в обеих командах произошли очередные перемены. У «музыкантов» вернулся в строй Иван Барбашёв, отбывший одноматчевую дисквалификацию, — россиянин занял привычное место в четвёртом звене вместе с Оскаром Сундквистом и Сэмми Бле. Что же касается «мишек», то у них вышел на лёд защитник Мэтт Грызлик, который получил сотрясение мозга во второй встрече и с тех пор не играл.

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В такой ситуации вполне логичным представлялось, что именно хозяева считаются фаворитами решающего поединка, но едва шайба была вброшена, стало ясно, что эффективность и настрой «блюзменов» находятся на запредельно высоком уровне. «Бостон» пытался давить, и за первый период в три раза перебросал гостей, но забивать в этот вечер у подопечных Брюса Кэссиди никак не получалось, в то время как «Сент-Луис» смог выжать из своих моментов абсолютный максимум.



Во второй половине стартового периода «музыканты» открыли счёт — постарался Райан О'Райлли, подправивший перед воротами дальний выстрел защитника Джея Боумистера.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Дефицит в один гол был бы не страшен, если бы «мишки» не допустили роковую оплошность перед самым перерывом. Когда до окончания первой двадцатиминутки оставалось всего 8 секунд, оборона «Брюинз» внезапно растворилась и пустила к своим воротам защитника Алекса Пьетранджело. Красивый бросок с неудобной руки высосал из «Бостона» всю психологическую энергию и стал, как выяснилось позже, победным.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Бостон» пытался и штурмовать, и играть в максимальное давление, и бросать издали, но все атаки хозяев спотыкались о грамотную оборону, а когда шайбе удавалось долетать до владений Биннингтона, то великолепно действовал голкипер «Блюз». Шансов на то, чтобы отыграться, у «Бостона» было немного, что подтверждалось статистикой. За вековую историю НХЛ лишь две команды смогли переломить ход седьмого матча финала, уступая в две шайбы: в 1950 году это сделал «Детройт», выигравший матч у «Рейнджерс» во втором овертайме, а 21 год спустя отличился «Монреаль», вырвавший победу у «Чикаго».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Надежды на то, что «Бостон» соберётся и, воспользовавшись «электричеством» своих болельщиков, сможет показать свой фирменный характер, не оправдались. Вместо яростных атак «Брюинз» расстроенные зрители увидели очередные ошибки хозяев: сначала великолепным пасом на Брейдена Шенна отметился Владимир Тарасенко, а затем Дэвид Перрон отдал пас-конфету на Зака Сэнфорда.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Отыграть четыре шайбы дефицита было просто нереально, но «Бостон» смог забить гол престижа, не дав уйти «сухим» голкиперу «блюзменов» Джордану Биннингтону.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Финальный штурм «Бостона» получился вялым и обречённым. Колючие «мишки» не смогли показать зубы в самый важный момент сезона и отдали трофей в руки великолепно сыгравшего «Сент-Луиса», который ещё в начале января замыкал турнирную таблицу НХЛ и стал 22-м клубом лиги, выигравшим главный трофей. «Блюзмены» впервые в своей истории стали обладателем Кубка Стэнли, а приз самого ценного игрока плей-офф получил Райан О'Райлли.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

О'Райлли стал рекордсменом «Блюз», набрав 23 очка в плей-офф, и стал первым хоккеистом после Уэйна Гретцки в 1985-м, кто смог забить в четырёх матчах финала подряд. Как стало известно чуть позже, обладатель «Конна Смайта» со второго раунда плей-офф играл с трещиной в ребре и после каждого матча медицинский персонал «Сент-Луиса» проводил многочисленные процедуры, чтобы О'Райлли смог продолжать выходить на лёд.