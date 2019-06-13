От Тарасенко до О’Райлли. Как «Сент-Луис» собирал чемпионскую команду

«Сент-Луис» впервые за свою 52-летнюю историю выиграл Кубок Стэнли. «Музыканты» — пример команды, которая долго и кропотливо собирала состав, драфтуя и развивая игроков в своей системе. Было и несколько громких переходов, которые добавили финальные штрихи и позволили завоевать титул.

И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли Весь штат Миссури переживал за «синих».

Вратари

Задрафтован «Блюз» в 2011 году под 88-м номером, но долгое время его не рассматривали всерьёз, делая ставку на других вратарей системы. Биннингтон успел поиграть в АХЛ, ECHL, его даже отдавали в аренду в фарм-клуб «Бостона». Биннингтон ждал своего шанса проявить себя целых пять лет, а когда получил его, принялся методично доказывать, что достоин быть первым номером. Он вчистую выиграл конкуренцию у Джейка Аллена и стал одним из символов возрождения «музыкантов». Последние три года Биннингтон подписывал минимальные однолетние контракты, а этим летом должен получить большую прибавку.

Джейк Аллен

Аллен всю карьеру провёл в «Сент-Луисе», который задрафтовал его в 2008 году под 34-м номером. Уже в 22 года начал активно привлекаться к основе, а с сезона-2014/15 сформировал дуэт с Брайаном Эллиотом. Поначалу нагрузка между ними распределялась примерно поровну, а с сезона-2016/17 Аллен стал основным вратарём «Блюз», получив новый четырёхлетний контракт с зарплатой $ 4,35 млн. Однако играл он нестабильно и в этом сезоне его подвинул Биннингтон. В победном плей-офф Аллен сыграл лишь 25 минут, выйдя на замену в третьем матче финала.

Защитники

Алекс Пьетранджело

Четвёртый номер драфта 2008 года, Пьетранджело дебютировал за «Сент-Луис» в 18 лет, хотя до полноценного игрока основы дорос через два года. Алекс сразу же стал столпом обороны, набирал по 40-50 очков за сезон и был надёжен у своих ворот. В 2013 году он подписал новый семилетний контракт с клубом на $ 45,5 млн, а в 2016-м, после ухода Дэвида Бэкеса, был назначен капитаном команды. В этом плей-офф Пьетранджело стал лучшим бомбардиром-защитником и набирал очки в четырёх последних матчах финала.

Джей Боумистер

Самый возрастной игрок «Сент-Луиса», появился в команде в 2013 году в результате обмена с «Калгари». После этого выиграл со сборной Канады Олимпиаду и Кубок мира, но его карьера в последние годы близится к логическому завершению. В этом сезоне Боумистера много критиковали, но в плей-офф он словно обрёл вторую молодость, зачастую играя по 29-30 минут. Весной защитник решил сыграть ещё один сезон и продлил контракт с «Сент-Луисом» на следующий год.

Колтон Парэйко

Габаритный защитник стал настоящей находкой для «Сент-Луиса». На драфте-2012 он был выбран лишь в третьем раунде, но затем его карьера пошла резко вверх. Дважды его признавали лучшим защитником NCAA, затем он громко заявил о себе в НХЛ, штампуя очки с первого же сезона, потом сыграл на Кубке мира за сборную молодых звёзд Северной Америки. Сейчас Парэйко является вторым по зарплате среди защитников «Блюз» ($ 5,5 млн), а в финале был великолепен в сдерживании ударного звена «Бостона».

Карл Гуннарссон

Перешёл в «Сент-Луис» из «Торонто» летом 2014 года и в новой команде получил более серьёзную роль, а три года назад и новый контракт, который истекает этим летом. В этом сезоне шведский защитник несколько раз получал травмы, но когда был здоров, чаще всего выходил в первой паре обороны, став надёжным партнёром для Пьетранджело.

Джоэль Эдмундсон

Очередной «собственный» игрок «Блюз», который был задрафтован в 2011 году во втором раунде. Проведя два года в WHL и два – в АХЛ, закрепился в НХЛ и стал крепким защитником третьей пары. Прошлым летом Эдмундсон подписал новый контракт на один год и $ 3 млн, руководство клуба планирует сохранить игрока и теперь.

Винс Данн

Самый молодой защитник «Сент-Луиса» тоже пришёл в команду через драфт. В 2015 году его выбрали во втором раунде, а в сезоне-2017/18 он пробился в основную команду, где освободилось место после ухода Кевина Шаттенкирка. У 22-летнего хоккеиста остаётся ещё год по контракту новичка, в перспективе он может стать одним из ведущих игроков обороны, а пока действует в третьей паре.

Роберт Бортуццо

Бортуццо – пример крайне удачной сделки для двух клубов. В 2015 году он перешёл в «Сент-Луис» из «Питтсбурга» в обмен на Иэна Коула. Коул выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли, теперь и Бортуццо стал частью чемпионской команды. Его ценят в «Блюз» за жёсткость и готовность всегда постоять за партнёров. В декабре Бортуццо подписал уже третий контракт с «Блюз» со скромной зарплатой $ 1,375 млн, который будет действовать три следующих сезона.

Нападающие

Владимир Тарасенко Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Тарасенко был выбран в первом раунде драфта-2010 под общим 16-м номером, а перед приездом в НХЛ успел выиграть МЧМ-2011 и поиграть за родную «Сибирь» и СКА. Отменный снайпер получил прозвище Русский Танк за потрясающее сочетание мощи и мастерства, быстро стал одной из главных звёзд команды и является одним из лидеров НХЛ по количеству голов за последние семь лет. Владимир уже входит в десятку лучших бомбардиров в истории клуба и занимает четвёртое место по количеству голов. Тарасенко – самый дорогой игрок «музыкантов», в 2015 году он заключил восьмилетний контракт на $ 60 млн.

Русские в НХЛ — это сила! Пути Тарасенко и Барбашёва к Кубку Стэнли Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».

Джэйден Шварц

Шварц был задрафтован «Блюз» в том же году, что и Тарасенко, под общим 14-м номером. Забавно, что эта связка так и идёт вместе, играя в одном звене несколько лет, меняются лишь центры. Шварц дебютировал раньше и уже на второй сезон стал одним их ключевых игроков «Сент-Луиса». Летом 2016 года он подписал контракт на $ 26,75 млн, который будет действовать ещё два сезона.

Брэйден Шенн

Нечасто на рынке НХЛ можно отхватить центра для ударного звена. «Сент-Луису» удалось провести две такие сделки, первая состоялась в 2017 году, когда из «Филадельфии» был выменян Шварц. Удивительно, но «Блюз» удалось одновременно «спихнуть» ненужный контракт Лехтеря и приобрести идеального центра для связки Шварц-Тарасенко. Шенн и в «Филадельфии» был хорош (не зря в своё время его отдали из «Лос-Анджелеса» в обмен на Майка Ричардса), но в «Сент-Луисе» расцвёл по-настоящему. Его контракт с зарплатой $ 5,125 млн будет действовать ещё сезон.

Райан О’Райлли

Но одного центра мало, и год спустя после обмена Шенна «Сент-Луис» снова взрывает рынок, выменивая из «Баффало» одного из лучших двусторонних нападающих лиги. Ещё год назад О’Райлли говорил, что устал проигрывать и больше не получает удовольствия от хоккея, но переход в «Сент-Луис» всё изменил. Он пришёл, чтобы победить, и сразу принялся за дело. 90-й номер стал лучшим бомбардиром команды, лучшим бомбардиром плей-офф, а к Кубку Стэнли присовокупил «Конн Смайт Трофи». Ах, да, через пару недель он может получить «Селке Трофи». Идеальный сезон.

Дэвид Перрон

Перрона можно назвать путешественником, которого всегда тянет домой. Он был выбран «Сент-Луисом» на драфте-2007 под общим 26-м номером, успел поиграть за пять разных команд. Перрон провёл за «Сент-Луис» пять сезонов, прежде чем его обменяли в «Эдмонтон». За три года он сменил три команды, после чего вернулся в родной клуб в первый раз. Но не задержался – на драфте расширения его забрал «Вегас», с которым Перрон дошёл до финала. Прошлым летом Перрон перешёл в «Сент-Луис» как свободный агент с зарплатой $ 4 млн, прописав в контракте частичный запрет на обмен.

Зак Сэнфорд

Накануне дедлайна в сезоне-2016/17 «Сент-Луис» совершил громкий обмен Кевина Шаттенкирка в «Вашингтон», в качестве компенсации получив молодого и никому не известного Сэнфорда. Он пропустил практически весь сезон-2017/18 из-за травмы, но уже год спустя пробился в состав «Блюз» в тренировочном лагере. Начав с четвёртого звена, к середине сезона дорос до второго, хотя в плей-офф провёл всего семь матчей. Свой шанс он получил после травмы Роберта Томаса, сыграл в последних пяти матчах и был одним из ключевых игроков, набрав 4 (1+3) очка. Сейчас у Сэнфорда закончился контракт новичка.

Патрик Марун

Уроженец Сент-Луиса был в НХЛ играл за «Анахайм», «Эдмонтон» и «Нью-Джерси», никогда не был звездой, но предыдущие два года провёл крайне удачно и летом 2018 года получил заманчивые предложения от нескольких клубов. Но очень скучал по сыну, которого долгие годы практически не видел, и согласился на меньшие деньги, лишь бы быть поближе к нему. Мог ли Марун представить, когда подписывал однолетний контракт на $ 1,75 млн, что его шайба выведет «Сент-Луис» в финал, а затем он станет чемпионом с родной командой?

Тайлер Бозак

Бозак – незадрафтованный игрок, который всю карьеру провёл в «Торонто», зарекомендовав себе универсальным центром, способным играть как в первом, так и в третьем звене, выходить на большинство и меньшинство. Прошлым летом он решил впервые сменить команду и подписал контракт с «Сент-Луисом» на три года и $ 15 млн.

Видеообзор решающего матча финала Кубка Стэнли 2019 года

Сэми Блэйз

Выбран «Сент-Луисом» на драфте 2014 года под общим 176-м номером и сейчас заканчивает играть по контракту новичка. Блэйза пока нельзя назвать полноценным игроком основы, в этом сезоне он шесть раз поднимался из АХЛ и спускался обратно. Однако в плей-офф его жёсткость, энергия и умение прессинговать оказалась весьма кстати, Блэйз дебютировал в плей-офф во втором раунде и с тех пор лишь раз выпадал из состава.

Задрафтован «Блюз» в 2014 году под общим 33-м номером, Барбашёв за три года в НХЛ проделал путь от игрока, который то борется за место в составе, то пробуется в ведущих звеньях, до незаменимого энерджайзера четвёртого звена, который «душит» лидеров противников. Его ценность для команды максимально раскрылась после прихода Крэйга Берубе на пост тренера. Его контракт новичка истёк, летом Барбашёву предстоит подписать новое соглашение.

Иван Барбашёв и Брэйден Шенн (в центре) Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Оскар Сундквист

Перешёл в «Сент-Луис» в результате обмена Райана Ривза. До 21 года Сундквист играл в Швеции, потом два сезона «дозревал» в фарм-клубе «Пингвинз». После перехода в «Блюз» сразу же стал играть в основе, а этот сезон стал для него лучшим в карьере. 31 очко в регулярке, ещё 9 – в плей-офф. Сундквист играет в сдерживающем звене, и кроме одноматчевой дисквалификации в финале, со своей ролью справляется прекрасно. Этим летом у него заканчивается контракт новичка.

Алекс Стин

Шведский форвард был задрафтован «Торонто» в 2002 году под общим 24-м номером, но большая часть его карьеры связана именно с «Сент-Луисом». Его обменяли в 2008 году, в «Блюз» он стал звездой и уже 10 лет является альтернативным капитаном команды. Роль 35-летнего Стина сейчас заметно изменилась – он уже не проводит на льду много времени и не играет в большинстве, но его лидерские качества никуда не делись. У Стина ещё два года контракта с зарплатой $ 5,75 млн.

Роберт Томас

Самый молодой игрок команды, выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 20-м номером. Талантливый нападающий пробился в НХЛ в 19 лет, сразу после того, как стал чемпионом OHL-2018 и был признан самым ценным игроком плей-офф. Томас наверняка сыграл бы весь нынешний плей-офф целиком, но в первом матче финала получил травму. Находится на контракте новичка, который будет действовать ещё два года.

Видео: болельщики «Сент-Луиса» празднуют победу в финале Кубка Стэнли 2019 года