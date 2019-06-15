Контракт Шипачёва с «Динамо» – миф или реальность?

Предварительный состав «Динамо» будет объявлен 19 июня

В начале недели пресс-служба московского «Динамо» выступила со специальным заявлением по поводу ситуации, которая сложилась в клубе. Это заявление появилось совсем неспроста. В последнее время вокруг бело-голубых было слишком много слухов и слишком мало официальной информации, что вызвало сильное недовольство в болельщицкой среде.

«Информационный вакуум, возникший вокруг нашего клуба, не может вызывать ничего, кроме вашего недовольства. Поэтому мы попытаемся немного приоткрыть тайну происходящего: 19 июня состоится совет директоров клуба, где утвердятся все структурные изменения и назначения. Будет объявлен предварительный состав клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а также тренерские штабы трёх команд», – было сказано в официальном заявлении бело-голубых.

19 июня московское «Динамо» объявит предварительный состав на сезон-2019/20

Контракт Шипачёва должен был быть аннулирован

Одним из главных вопросов, на которые предстоит дать ответ совету директоров московского «Динамо», – это судьба Вадима Шипачёва. В мае 2018 года один из лучших центрфорвардов КХЛ подписал контракт с бело-голубыми, рассчитанный на два сезона. В дебютный сезон в составе «Динамо» Шипачёв сразу установил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 87-го номера бело-голубых 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх. Однако практически сразу по завершении чемпионата контрактный вопрос вновь встал ребром. Всему виной организационные перемены в стане москвичей.



22 апреля в Москве состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором были утверждены перемены в руководстве клуба. Валерий Шанцев отправлен в отставку с должности генерального директора бело-голубых, а его преемником стал Евгений Кровопусков. Самые главные перемены коснулись изменения юридического лица. На смену обществу с ограниченной ответственностью «ХК «Динамо-Москва» пришла автономная некоммерческая организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва».



Подобные изменения, согласно российским законам, должны были привести к аннулированию действующих контрактов и к необходимости заключению новых соглашений с новым юридическим лицом.



«Есть нюанс, о котором вы знаете. В любом случае при разрыве контрактов с ООО хоккеист может заключать контракт с АНО, а может и не заключать. Для него это новый контракт. Будет идти работа с хоккеистами», – заявил председатель совета директоров Виктор Воронин.

Воронин: с игроками «Динамо» нужно будет заключать новые контракты

Подписал ли Шипачёв новый контракт? А может, в силе старое соглашение?

Спустя две недели казалось, что все вопросы по контракту закрыты. По крайней мере, 2 мая 2019 года «Динамо» на официальном сайте объявило, что с Шипачёвым достигнута договорённость о заключении нового контракта. Сообщалось, что срок контракта должен был быть объявлен после 16 мая. Однако по сей день этого так и не произошло. По нашей информации, никакого нового контракта Вадим так и не подписал. А может быть, ему уже и не надо было ничего подписывать?

Вадим Шипачёв и Микс Индрашис продолжат играть за московское «Динамо»

В конце мая издание «Спорт-экспресс» сообщило, что все игроки с действующими контрактами перешли в новую организацию за формальную денежную компенсацию – она составляет тысячу рублей. Всего произошло чуть более 50 трансферов хоккеистов. Новое «Динамо» включено в официальную базу контрактов КХЛ. Таким образом, в новое юридическое лицо должен был перейти и контракт Шипачёва, по которому оставался ещё один сезон.

Источник: московское «Динамо» сменило юрлицо, компенсация за игроков — 1000 руб.

Позиция «Динамо» и при чём тут «Авангард»?

Но и тут не всё так просто. Шипачёв имел полное право отказаться от перевода контракта в АНО «Динамо», ведь в соглашении Вадима с ООО «Динамо» имелся пункт о запрете на обмен. А именно как обмен была осуществлена передача контрактов от старого юридического лица новому юрлицу.

За контрактной ситуацией лидера бело-голубых наиболее пристальным образом наблюдают в «Авангарде». Президент омского клуба Максим Сушинский не скрывал, что Шипачёв входит в сферу интересов «ястребов». А в конце мая появилась информация, что «Авангард» и вовсе намерен выкупить Шипачёва у москвичей. Вот только компенсация, выставленная бело-голубыми за права на игрока, может отпугнуть любого претендента на Вадима.



Совсем другое дело, если у «Динамо» никаких прав на игрока нет. В этом случае Шипачёв имеет полное право заключить новый контракт с любым клубом КХЛ как неограниченно свободный агент. Впрочем, в «Динамо» убеждены, что правда находится на их стороне. В московском клубе «Чемпионату» сообщили, что контракт Шипачёва действует ещё один сезон и все права на игрока закреплены за бело-голубыми. В этом случае Вадиму придётся доработать свой контракт.

В КХЛ зреет новый скандал. Клубы снова не могут поделить игроков Теперь «Магнитка» и «Авангард» спорят за Варфоломеева и Зернова.

19 июня прояснится многое, но кажется, что и в этот день точка поставлена не будет. Уж в «Авангарде» прекрасно знают, как бороться за игроков, которые нужны омскому клубу. Прошлым летом Сушинский выиграл борьбу у магнитогорского «Металлурга» за Дениса Зернова. Тогда судьбу игрока пришлось решать Континентальной хоккейной лиге. Не исключено, что и сейчас лиге придётся брать ответственность на себя.