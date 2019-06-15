В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских?

Интересная ситуация складывается в Континентальной лиге. Нет, не сказать, что власть в командах тотально начинают захватывать иностранцы, но тот факт, что их приток значительно увеличился, отрицать глупо. Всё больше тренерских мест в клубах КХЛ начинают закреплять за североамериканскими специалистами.



Мы не будем приводить в пример условных Жака Клутье или Майкла Пелино, которые работают на должностях помощников или же другого иностранца, чеха Йозефа Яндача из «Магнитки» (хотя все они тоже занимают рабочие места), однако не обратить внимание на тот факт, что уже четырьмя командами лиги будут управлять тренеры из Канады и США, просто нельзя.

Карандин: всё больше российских специалистов с именем оказываются на обочине

Меньше всего вопросов к Бобу Хартли из «Авангарда». Опасения были перед началом прошлого сезона, когда стало понятно, что канадцу придётся совмещать должности главного тренера в сборной Латвии и «Авангарде». Однако опасения не подтвердились и Боб преодолел с «ястребами» огромный путь – от четвёртого места в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата до финала Кубка Гагарина. Хартли привил сибирякам свою систему игры, принесшую результат.



Тягаться же в решающей битве с ЦСКА было объективно сложно. «Армейцы» уже проиграли два финала и поражение в третьем команде Игоря Никитина просто бы не простили. Посмотрим, как Хартли отработает в омском клубе второй сезон и сможет ли снова вывести свою команду в финал. Специалиста ждёт куда более серьёзное испытание.

С другими тренерами всё не так однозначно. Совершенно не укладывается в голове, для чего в Ярославль пригласили Крэйга Мактавиша, не тренировавшего уже на протяжении семи лет. Канадец, провалившийся на всех постах в «Эдмонтоне», никогда не работал за пределами Северной Америки, известен своим неоднозначным характером и поведением. Кроме того, Мактавиш никогда не был специалистом, активно развивавшим молодёжь, а ведь собственная школа и постоянный прогресс молодых игроков – главный конёк ярославского клуба.



Если честно, то выбор президента «Локомотива» Юрия Яковлева в пользу Мактавиша смутил. Не совсем ясно, чем руководствовался шеф «железнодорожников». Тем более что молодой российский специалист Дмитрий Красоткин, выигравший всё что можно с молодёжной командой «Локо», заслужил право не просто быть помощником, а стать главным тренером основной команды. Мактавиш же будет в «Локомотиве» словно белая ворона.

Канадец в «Локомотиве» и лучший вратарь МЧМ в СКА. События КХЛ во время ЧМ Обзор Западной конференции.

В китайском «Куньлуне», в котором есть и российская доля, продолжит работать американец Курт Фрейзер. Если вспомнить первый сезон «драконов» в КХЛ, то наибольшего успеха они добились именно с российским специалистом Владимиром Юрзиновым-младшим. Он собирал команду с нуля, он сходу создал боеспособный коллектив.



Дальше власть в «Куньлуне» начали захватывать канадцы, пришёл Майк Кинэн со своим уставом и развалил буквально всё, что можно было развалить. При Фрейзере у руля «Куньлунь» тоже звёзд с неба не хватает. Прошлый сезон команда из Поднебесной банально доигрывала, распрощавшись с мыслями о плей-офф. Фрейзер – обычный североамериканский тренер среднего звена, в России можно было найти куда более сильного и талантливого специалиста. Однако китайцы стали отказываться не только от российских наставников, но и от российских игроков. Сравните с тем, сколько их было раньше и сколько будет сейчас. Результат неприятно удивит.



Непонятная ситуация складывается и в минском «Динамо». Крэйга Вудкрофта, на мой взгляд, возвращают в столицу Беларуси от безысходности. У команды будет самый маленький, по заявлению руководства клуба, бюджет в лиге. Уже ушли лидеры в лице Лисовца и Хенкеля. Российские и белорусские тренеры понимают, что спрашивать за вероятный провал будут с них, а ждать от «зубров» внятной игры и попадания в плей-офф с составом уровня ВХЛ не приходится. Но ведь можно было создать такие условия, чтобы заинтересовать тренеров посерьёзнее Вудкрофта. «Зубры» же решили войти в одну реку дважды. Сложно представить, что в сезоне-2019/20 минское «Динамо» совершит какой-то качественный и серьёзный скачок в плане игры и результата.

Какие задачи будет решать минское «Динамо»? КХЛ стоит задуматься Минское «Динамо» отказывается от легионеров, и становится непонятно, какие цели сможет и намерена решать команда в следующем сезоне.

Если переместиться по другую сторону океана, то вы не увидите ни одного российского специалиста, который работал бы главным тренером команды НХЛ. Это в КХЛ принято в случае чего обращать внимание на иностранный рынок. В частности, на североамериканский. Канадцы и американцы в свою очередь подтягивают свои, доморощенные кадры. Пробиться в НХЛ русскому тренеру практически нереально, а уж про пост главного и говорить не приходится. Это что-то из разряда фантастики.



Кто из русских сейчас работает в Северной Америке? Сергей Брылин возглавляет фарм «Дэвилз», Сергей Гончар — в тренерском штабе «Питтсбурга». В системе «Сан-Хосе» трудится уроженец Усть-Каменогорска Евгений Набоков. Больше и вспомнить некого. А уж сравнивать число российских специалистов за океаном с числом канадцев, работающих в КХЛ, просто смешно и нелепо. К слову, большинство российских тренеров, прошедших школу НХЛ в качестве игроков, знают английский язык. Американцы и канадцы, работающие здесь, русского языка не знают.



Вряд ли в НХЛ когда-то будут звать русских тренеров в таких объёмах, в каких канадцев трудоустраивают в Континентальной лиге. У нас же трудоустройство иностранных специалистов поставлено на поток.