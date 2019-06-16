«Мы – столица мирового хоккея!». Как в Сент-Луисе прошёл чемпионский парад

На праздник приехало полмиллиона болельщиков – это больше, чем всё население города.

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В плей-офф «Блюз» обыграли «Виннипег», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Бостон». Празднования начались на льду арены в Бостоне и не утихают по сей день. 15 июня команда провела в Сент-Луисе чемпионский парад.

И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли Весь штат Миссури переживал за «синих».

Для начала, губернатор штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года официальным праздником – Днём «Сент-Луиса». «В честь первой в истории победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли нынешняя суббота, 15 июня 2019 года, будет официально Днём «Сент-Луиса» во всем штате Миссури. Данная победа — замечательный момент для Миссури и миллионов поклонников клуба, празднующих повсюду. Вперёд, «Блюз»!» — написал губернатор. Кроме того, накануне капитолий штата окрасился в синий цвет.

500 тысяч фанатов на параде. Это больше, чем население Сент-Луиса

Болельщики стали собираться у Арки, главной достопримечательности города, задолго до начала парада. В субботний день в центре города собралось несколько сотен тысяч человек – это больше, чем население Сент-Луиса. Люди ехали сюда со всех концов штата. Всё утро шёл дождь, но прямо перед началом парада погода немного прояснилась, а потом и вовсе засияло яркое солнце.

Накануне команда веселилась вместе с болельщиками в одном из ресторанов города. Купаний в фонтане, как у «Вашингтона» в прошлом году, не было, но игроки отрывались по полной. Вряд ли у хоккеистов было время на сон, но когда ты празднуешь чемпионство, силы всегда найдутся.

Конечно, почётным гостем парада стала Лейла Андерсон – 11-летняя девочка, которая борется с тяжёлым аутоиммунным заболеванием, а в этом плей-офф стала талисманом команды, не переставая верить в своих любимцев ни на секунду. Она праздновала с хоккеистами и на льду после седьмого матча.

Игроки следовали по центральной улице на машинах, выходили из них и приветствовали болельщиков. Иван Барбашёв заводил толпу, Колтон Парэйко отбивал кулачки болельщикам, Алекс Пьетранджело давал всем потрогать Кубок Стэнли, а Брэйден Шенн обливал шампанским. «Это сумасшествие! Я столько людей никогда в жизни не видел!», — сказал Барбашёв.

Парад затянулся, но никто не был против. Приблизившись к Арке, хоккеисты решили проделать оставшийся путь пешком, чтобы поближе пообщаться с болельщиками и разделить с ними радость. Владимир Тарасенко по дороге пил из Кубка Стэнли, Джордан Биннингтон катался на мотике а кто-то решил размяться и сделать пару отжиманий.

От Тарасенко до О’Райлли. Как «Сент-Луис» собирал чемпионскую команду Драфт и терпение, и несколько громких обменов в межсезонье.

«Сент-Луис – столица мирового хоккея»

Наконец, команда поднялась на сцену, и зазвучал неофициальный гимн «Сент-Луиса» — американский хит 1980-х Gloria. В начале января «Блюз» были на выезде в Филадельфии, и несколько игроков отправились в один из баров, а там раз за разом звучала эта песня. «Сент-Луис» стал выигрывать, и Gloria всё чаще звучала в раздевалке. Весь город сошёл с ума по этой песне.

На параде собрались многие легенды «Сент-Луиса» — Берни Федерко, Боб Плагер, Бретт Халл. «Это лучший день в истории «Сент-Луиса». Так круто, что даже не верится. Я до сих пор плачу. Больше не надо кричать «Вперёд, «Блюз». Мы уже дошли и добились этого. Давайте кричать «Мы выиграли, «Блюз»!», — сказал Бобби Халл, а затем смешным голосом запел припев «Глории».

Крэйга Берюбе представили на сцене не как исполняющего обязанности, а как главного тренера. А затем слово дали игрокам. «Я с самого начала говорил – это город потрясающих болельщиков, замечательных людей и людей, которые умеют пить. Они справятся со всем алкоголем!», — поблагодарил фанатов самый ценный игрок плей-офф Райан О’Райлли.

«Мы – столица мирового хоккея!», — кричал Тайлер Бозак. «Мы столько лет обещали выиграть кубок, и мы наконец-то это сделали! Давайте сделаем это снова!», — улыбался счастливый Тарасенко. «Я – герой родного города», — орал Патрик Марун.

Парадом веселье не ограничится. У «Сент-Луиса» есть целое лето, чтобы отпраздновать долгожданное чемпионство. Главное, опомниться к началу сезона, если они всерьёз хотят защитить титул.