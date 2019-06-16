ЦСКА – СКА больше не суперматч. Почему это хорошо для всех

Матчи между ЦСКА и СКА за последние годы стали главной изюминкой КХЛ. Поставить в букмекерской конторе на финал Западной конференции с участием «армейских» команд – самый лёгкий способ заработать деньги, хоть и коэффициенты на такой расклад ожидаемо небольшие.



Всё дело в том, что сравниться с ЦСКА и СКА по составу, финансированию и уровню мастерства не мог практически никто. Нет, конечно, были памятные финалы Кубка Гагарина, когда «Металлург» и «Ак Барс» обыгрывали ЦСКА (СКА оба своих финала выигрывал). Но нарушить гегемонию клубов из Москвы и Питера на Западе было практически нереально. То есть всё было понятно ещё до старта регулярного чемпионата.

СКА понёс серьёзные потери. Селекция клубов КХЛ на Западе Питер лишился многих лидеров, ЦСКА продлил капитана, а у «Локомотива» мощные легионеры.

Кроме того, именно ЦСКА и СКА стали главными поставщиками хоккеистов для сборной России. Особенно в олимпийский год, когда игроков из НХЛ не отпустили на Игры в Пхёнчхане. Разумеется, плюсы в подобном подходе тоже есть (сборная вернулась из Кореи с долгожданными золотыми медалями), однако по имиджу Континентальной лиги наносился приличный удар. Выработалась привычка: есть ЦСКА и СКА, а есть все остальные. Эта привычка напрягала болельщиков других команд. Даже далеко не бедные «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Металлург» зачастую оставались где-то в стороне.

На днях «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для понимания тем, кто не следит за НХЛ: по ходу регулярного чемпионата эта команда опускалась на последнее (!) место Западной конференции. Ну то есть представьте, если бы Кубок Гагарина в сезоне-2018/19 завоевал «Слован» или минское «Динамо». Однако в КХЛ о подобных сенсациях приходится только мечтать. Про «Слован» с «Динамо» сразу стало понятно: в плей-офф эти команды ждать не стоит. «Блюзмены» же не только забрались на пятое место по итогам «регулярки», но и завоевали в итоге трофей. Это и называется равный уровень команд.

«Мы – столица мирового хоккея!». Как в Сент-Луисе прошёл чемпионский парад На праздник приехало полмиллиона болельщиков – это больше, чем всё население города.

В последнее время в матчах между ЦСКА и СКА можно было увидеть множество звёздных игроков, на этих играх собирались зрительские аншлаги, ставились рекорды посещаемости. Вспомните игру в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Здорово? Не то слово! Но опять же, когда в лиге есть такой суперматч, а есть игры, за которыми просто скучно наблюдать, назвать эту лигу развивающейся и прогрессирующей нельзя.



Главное, чего сейчас не хватает КХЛ, – интриги и общего выравнивания уровня выступающих в ней клубов. Ни болельщик, ни зритель, ни хоккейный эксперт не должны с одной попытки угадывать, каким будет финальное противостояние в той или иной конференции. В этой связи можно привести в пример Восток, где в завершившемся сезоне знатно пошумел «Салават Юлаев», который многие поспешили сбросить со счетов после того, как уфимцы стали шестыми в регулярном чемпионате. А уж финал конференции «Авангард» — «Салават Юлаев» в плане интриги и показанного хоккея в одну калитку перещеголял решающую схватку ЦСКА со СКА на Западе.



Хочется верить, что за счёт постепенного ужесточения потолка зарплат в КХЛ (жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей будет введён в сезоне-2020/21) будет выравниваться и уровень выступающих в лиге команд. В СКА, к слову, уже начали глобальную перестройку, так что в следующем сезоне Питеру придётся ой как непросто. Огромные траты денег, гигантские зарплаты и россыпь звёзд – всё это осталось в прошлом.



В СКА больше нет Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова, Павла Дацюка и Никиты Гусева, Владислава Гаврикова и Николая Прохоркина. Новичкам, по нашей информации, предлагают контракты с зарплатой не более 70 млн рублей за сезон. Это максимум, есть соглашения намного скромнее. Сравнивая с тем, что было раньше, прогресс в плане сокращения расходов очевиден.



К ЦСКА в этом плане вопросов больше. После заключения долгосрочных контрактов с нападающими Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным (оба могли уехать в НХЛ, но решили остаться в России) не очень понятно, как московские «армейцы» будут вписываться в жёсткий потолок зарплат. А ведь на подходе ещё и подписание защитника Богдана Киселевича. На раздумья у президента клуба Игоря Есмантовича ещё один сезон, после чего придётся принимать какие-то серьёзные решения.

ЦСКА сохранил лидеров и усилил состав. Как быть с жёстким потолком зарплат? Москвичи намерены выиграть второй Кубок Гагарина подряд. Но в сезоне-2020/21 они рискуют не вписаться в платёжку.

Большой толчок развитию лиги должен дать драфт, который хотят возродить в КХЛ. Вот на что нужно обращать пристальное внимание. Только ярмарка талантов должна проходить по строгим правилам и с полной прозрачностью, как в НХЛ. Тогда и толк от драфта обязательно будет.



Шаг, на который пошли в СКА, рискованный, но поддающийся логике и общей экономической тенденции в стране. Ребилд — обычное дело для клубов НХЛ, у нас же на обновление состава смотрят как на нечто ужасающее или же просто не умеют его проводить.



В следующем сезоне не стоит ждать от Питера чего-то выдающегося, а матчи двукратных обладателей Кубка Гагарина с ЦСКА отныне будут проходить без приставки «супер». Останется только афиша. И это хорошо, так как хочется, чтобы в разборки двух грандов вмешался кто-то другой: «Йокерит», «Локомотив», «Спартак», отныне ведомый Олегом Знарком. Может пошуметь и московское «Динамо», хотя там по-прежнему нет определённости с тренерским штабом и составом.



Как только в Континентальной лиге аутсайдеры подтянутся к середнякам, а середняки подтянутся к лидерам, интерес к турниру моментально возрастёт. Тогда и разговоры в стиле «КХЛ постепенно приближается к НХЛ» не станут вызывать смех и быть похожими на анекдот.