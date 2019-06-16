ЦСКА – СКА больше не суперматч. Почему это хорошо для всех

Матчи между ЦСКА и СКА за последние годы стали главной изюминкой КХЛ. Поставить в букмекерской конторе на финал Западной конференции с участием «армейских» команд – самый лёгкий способ заработать деньги, хоть и коэффициенты на такой расклад ожидаемо небольшие.
Всё дело в том, что сравниться с ЦСКА и СКА по составу, финансированию и уровню мастерства не мог практически никто. Нет, конечно, были памятные финалы Кубка Гагарина, когда «Металлург» и «Ак Барс» обыгрывали ЦСКА (СКА оба своих финала выигрывал). Но нарушить гегемонию клубов из Москвы и Питера на Западе было практически нереально. То есть всё было понятно ещё до старта регулярного чемпионата.
Кроме того, именно ЦСКА и СКА стали главными поставщиками хоккеистов для сборной России. Особенно в олимпийский год, когда игроков из НХЛ не отпустили на Игры в Пхёнчхане. Разумеется, плюсы в подобном подходе тоже есть (сборная вернулась из Кореи с долгожданными золотыми медалями), однако по имиджу Континентальной лиги наносился приличный удар. Выработалась привычка: есть ЦСКА и СКА, а есть все остальные. Эта привычка напрягала болельщиков других команд. Даже далеко не бедные «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Металлург» зачастую оставались где-то в стороне.
На днях «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для понимания тем, кто не следит за НХЛ: по ходу регулярного чемпионата эта команда опускалась на последнее (!) место Западной конференции. Ну то есть представьте, если бы Кубок Гагарина в сезоне-2018/19 завоевал «Слован» или минское «Динамо». Однако в КХЛ о подобных сенсациях приходится только мечтать. Про «Слован» с «Динамо» сразу стало понятно: в плей-офф эти команды ждать не стоит. «Блюзмены» же не только забрались на пятое место по итогам «регулярки», но и завоевали в итоге трофей. Это и называется равный уровень команд.
В последнее время в матчах между ЦСКА и СКА можно было увидеть множество звёздных игроков, на этих играх собирались зрительские аншлаги, ставились рекорды посещаемости. Вспомните игру в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Здорово? Не то слово! Но опять же, когда в лиге есть такой суперматч, а есть игры, за которыми просто скучно наблюдать, назвать эту лигу развивающейся и прогрессирующей нельзя.
Главное, чего сейчас не хватает КХЛ, – интриги и общего выравнивания уровня выступающих в ней клубов. Ни болельщик, ни зритель, ни хоккейный эксперт не должны с одной попытки угадывать, каким будет финальное противостояние в той или иной конференции. В этой связи можно привести в пример Восток, где в завершившемся сезоне знатно пошумел «Салават Юлаев», который многие поспешили сбросить со счетов после того, как уфимцы стали шестыми в регулярном чемпионате. А уж финал конференции «Авангард» — «Салават Юлаев» в плане интриги и показанного хоккея в одну калитку перещеголял решающую схватку ЦСКА со СКА на Западе.
Хочется верить, что за счёт постепенного ужесточения потолка зарплат в КХЛ (жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей будет введён в сезоне-2020/21) будет выравниваться и уровень выступающих в лиге команд. В СКА, к слову, уже начали глобальную перестройку, так что в следующем сезоне Питеру придётся ой как непросто. Огромные траты денег, гигантские зарплаты и россыпь звёзд – всё это осталось в прошлом.
В СКА больше нет Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова, Павла Дацюка и Никиты Гусева, Владислава Гаврикова и Николая Прохоркина. Новичкам, по нашей информации, предлагают контракты с зарплатой не более 70 млн рублей за сезон. Это максимум, есть соглашения намного скромнее. Сравнивая с тем, что было раньше, прогресс в плане сокращения расходов очевиден.
К ЦСКА в этом плане вопросов больше. После заключения долгосрочных контрактов с нападающими Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным (оба могли уехать в НХЛ, но решили остаться в России) не очень понятно, как московские «армейцы» будут вписываться в жёсткий потолок зарплат. А ведь на подходе ещё и подписание защитника Богдана Киселевича. На раздумья у президента клуба Игоря Есмантовича ещё один сезон, после чего придётся принимать какие-то серьёзные решения.
Большой толчок развитию лиги должен дать драфт, который хотят возродить в КХЛ. Вот на что нужно обращать пристальное внимание. Только ярмарка талантов должна проходить по строгим правилам и с полной прозрачностью, как в НХЛ. Тогда и толк от драфта обязательно будет.
Шаг, на который пошли в СКА, рискованный, но поддающийся логике и общей экономической тенденции в стране. Ребилд — обычное дело для клубов НХЛ, у нас же на обновление состава смотрят как на нечто ужасающее или же просто не умеют его проводить.
В следующем сезоне не стоит ждать от Питера чего-то выдающегося, а матчи двукратных обладателей Кубка Гагарина с ЦСКА отныне будут проходить без приставки «супер». Останется только афиша. И это хорошо, так как хочется, чтобы в разборки двух грандов вмешался кто-то другой: «Йокерит», «Локомотив», «Спартак», отныне ведомый Олегом Знарком. Может пошуметь и московское «Динамо», хотя там по-прежнему нет определённости с тренерским штабом и составом.
Как только в Континентальной лиге аутсайдеры подтянутся к середнякам, а середняки подтянутся к лидерам, интерес к турниру моментально возрастёт. Тогда и разговоры в стиле «КХЛ постепенно приближается к НХЛ» не станут вызывать смех и быть похожими на анекдот.
- 16 июня 2019
-
21:12
-
20:56
-
20:31
-
19:54
-
19:16
-
18:55
-
18:23
-
17:59
-
17:23
-
16:56
-
16:33
-
15:44
-
15:07
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:59
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:09
-
05:03
- 15 июня 2019
-
23:58
-
23:27