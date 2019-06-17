Наш ответ Биссоннетту. История русского хоккеиста о канадском беспределе

В последнее время в американской околохоккейной среде популярным развлечением считается высмеивание жизни в России и нравов русских людей. В интернете существует подкаст Spittin’ Chicklets, ведущими которого являются Пол Биссоннетт и Райан Уитни. Оба бывшие хоккеисты, не сумевшие построить успешные игровые карьеры, зато прославившиеся в медиапространстве. Во многом благодаря тому что постоянно муссируют тему «ужасной российской действительности». Уитни поиграл год в России, и после этого появились рассказы о курящих медсёстрах и бессмысленных выматывающих тренировках, а Биссоннетт, знающий, что может заинтересовать невзыскательного американского зрителя, с удовольствием поддерживал беседу. В гостях у весельчаков побывали Тедди Пёрселл и Брент Сопел, Дэвид Линг и Байрон Дафо, и каждый из них рассказывал истории одна нелепее другой.

«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России Самоубийство массажиста, странные уколы, русский газ. Эти парни плохо играли в хоккей, но вернулись домой и начали травить байки о России.

«Захожу в чулан, а там старушка с деньгами и рядом – бандюган с пистолетом» Бывший игрок «Спартака», «Динамо» и «Амура» Дэвид Линг вспоминает, как играл в России.

Дафо — об Омске: худшие 30 дней в моей жизни. Больше в Россию ни ногой

Обижаться на американцев глупо. США – такое государство, где даже на уровне политики всё делается во имя шоу. Тема далёкой и дикой России регулярно заходит на ура, так почему бы её не эксплуатировать по полной программе? Чувство юмора у Биссоннетта и его окружения, конечно, своеобразное и может задевать особо чувствительных россиян, но вряд ли стоит воспринимать всё близко к сердцу.

«Либо Курникова, либо из Чернобыля». Почему нам не нужно слушать Уитни Слова бывших североамериканских игроков КХЛ о русских девушках вызвали бурную реакцию. Илья Брызгалов объясняет, что к чему.

Уверен, что сами Биссоннетт и Уитни прекрасно понимают, что россказни их гостей содержат в себе лишь маленькую долю правды, а в основном напичканы концентрированным и стереотипным бредом. Но людей это веселит каждый раз, а значит, такой контент имеет право на существование. Россия и США – две могущественные страны, постоянно находящиеся в какой-либо конфронтации, и хорошо, что сейчас она перенесена в плоскость юмора.



Кстати, троллить чужую ментальность задолго до Биссоннетта и Уитни в России начал ещё Михаил Задорнов. Он, может, и не называл американских девушек «чудовищами из Чернобыля», зато его фраза: «Ну тупые!» применительно к гражданам США стала крылатой. Однако Задорнов к хоккею никакого отношения никогда не имел, в отличие от Ярослава Алексеева. 20-летний форвард, воспитанник тюменского хоккея, недавно сменил юниорскую канадскую лигу QMJHL, где он провёл последние три сезона, на чемпионат Финляндии, подписав контракт с командой «СайПа». И после этого рассказал такие вещи, которые можно назвать нашим ответом Биссоннетту.

Алексеев — о вечеринках новичков в Канаде: старшак вставлял всем метлу в задницу

В России дикие нравы, говорите? А что бы сказали американские шутники о мётлах в задницах и парнях в стрингах? Видимо, ничего, ведь это происходит на домашней для них территории, а значит, может восприниматься исключительно как невинная шутка. Самое интересное, что история Алексеева – это вовсе не первый случай, когда люди говорят об извращённом поведении североамериканских юниоров. В декабре прошлого года «Чемпионат» рассказывал о дедовщине в канадском хоккее, и там хватает откровенно мерзких вещей.

«На новичков мочились в душе». Дедовщина в канадском хоккее Во многих спортивных командах молодые игроки проходят через унижение. Бывшие хоккеисты рассказали, какие именно пытки им устраивают.

Вот так, российские хоккеисты, оказывается, тоже могут рассказать о неадекватности американских порядков. И, на мой взгляд, примеры из рассказа Алексеева будут пострашнее, чем те байки, которые в своём подкасте собирают Биссоннетт и Уитни. Ведь одно дело, когда взрослые, сформировавшиеся мужчины в чужой стране сталкиваются с неудобствами в плане быта, логистики и постоянно натыкаются на ментальные и языковые барьеры. Неприятно, но пережить можно, тем более что в «адской» России эти парни получали немаленькие деньги.

Но совсем другой разговор, когда неокрепшие ещё молодые ребята сталкиваются с самым настоящим проявлениям садизма и юношеской жестокости и испытывают глубокое унижение, которое может по-разному в дальнейшем отразится на психике человека. Вот какие темы действительно стоит поднимать в популярных пабликах, а не высмеивать без конца жизнь в чужой стране. В своей для начала наведите порядок.



Кстати, рассказ Алексеева – своеобразное предупреждение для всех молодых хоккеистов, которые уезжают за океан в 16-19 лет, обрекая себя на игру в юниорских лигах. Нужно быть готовыми не только к разговорам на чужом языке, конкуренции за место в составе и бытовым трудностям. Но и к таким вот неадекватным вещам, которых в хвалёной Америке, видимо, в силу ментальности, предостаточно.