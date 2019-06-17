В Казани перестройка, а в Уфе сохранили костяк и сделали ставку на молодого тренера. Сохранится ли интрига в «зелёном дерби»?

Лучшее, что было в КХЛ. Чего теперь ждать от битвы «Ак Барса» и «Салавата»?

Придаст ли Квартальнов свежести «Ак Барсу»?

Эпоха Зинэтулы Билялетдинова в Казани официально завершена. Тренер, выигравший с «барсами» три Кубка Гагарина, уступил своё место Дмитрию Квартальнову. Специалисту талантливому, но до сих пор не завоевавшему главного приза КХЛ. Квартальнов неплохо работал с «Северсталью» и «Сибирью», пошёл на повышение в ЦСКА, дошёл с «армейцами» до финала, но уступил в нём «Металлургу». С «Локомотивом» у специалиста не получилось.

Главное, что сейчас интересует: сможет ли новый тренерский штаб придать команде свежести и внести в неё что-то новое? Ведь многие критиковали «Ак Барс» за прямолинейный и скучный билялетдиновский хоккей. Есть ощущения, что при Квартальнове у руля татарстанский клуб может начать играть в «бей-беги». Это вряд ли вдохновит поклонников казанской команды. А ведь от Квартальнова в Казани будут требовать не только глобальных, но и локальных побед.

Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». В это сложно поверить Главные кандидаты на пост тренера – Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.

Мы привыкли, что матчи между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», главным соперником казанцев в КХЛ, это противостояние двух стилей. Атакующая и порой бесшабашная Уфа против закрытой и любящей строгость в обороне Казани. Хотя получалось так далеко не всегда. Были и сверхрезультативные игры с обоюдным количеством ошибок и опасных моментов. Но «душный» и застрявший в прошлом хоккей Билялетдинова давно себя исчерпал. В том числе и на уровне «зелёного дерби».

Не дрогнет ли Цулыгин?

Интересно понаблюдать и за вторым сезоном Николая Цулыгина в качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Ведь именно от тренерских задумок, тактики и желания показать красивый хоккей зависит судьба лучшего противостояния, которое сейчас есть в КХЛ.



В прошлом сезоне Цулыгину удалось переиграть «Ак Барс» лишь единожды, в самом последнем туре регулярного чемпионата. Все ошибки молодой тренер наверняка изучил и разобрал, все свои недоработки понял. Первоначально Цулыгину было сложно справляться со свалившимся на него давлением, внушать хоккеистам правильные вещи в раздевалке и найти общий язык с лидерами команды, а уж лидеров в «Салавате» хватает. Казалось, что кадровых решений не избежать, однако уроженец Уфы не только смог довести команду до финала Восточной конференции, но и сохранить за собой тренерское место на следующий сезон.

«Мне было нелегко, но интересно». Цулыгин – о сезоне в «Салавате» Николай Цулыгин рассказал о своём дебюте в качестве главного тренера топ-клуба КХЛ.

Тренерское противостояние Квартальнов – Цулыгин должно стать одной из главных изюминок в матчах между Казанью и Уфой. Не дрогнет ли Цулыгин и какой хоккей поставит Квартальнов «Ак Барсу»? Поговаривают, что в сезоне-2019/20 мы увидим сразу шесть (!) «зелёных дерби». Официально об этом должны объявить 11 июля, в день презентации игрового календаря Континентальной лиги.

«Ак Барс» может пойти по пути СКА

Накануне мы рассказывали о ситуациях, сложившихся у западных грандов – ЦСКА и СКА. Питер, в частности, устроил масштабную перестройку состава, распрощавшись со многими лидерами и заметно сократив платёжную ведомость.

ЦСКА – СКА больше не суперматч. Почему это хорошо для всех В КХЛ пора максимально выравнивать уровень всех команд.

В теории по пути команды Ильи Воробьёва может пойти и «Ак Барс», у которого не менее серьёзные перемены в составе. Казань покинули капитан Александр Свитов, иностранцы Пол Постма, Роб Клинкхаммер, Иржи Секач и Антон Ландер. То есть из прежних легионеров остался только Джастин Азеведу. В столице Татарстана больше нет Подъяпольского, Батыршина, Потапова, Манухова, Маркова, Малыхина.



Новыми легионерами стали Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Мэттью Фрэттин, Патрис Кормье. Смогут ли они люди с ходу прочувствовать важность и ответственность матчей с «Салаватом»? Далеко не факт, теоретической и психологической работы предстоит провести немало. В свою очередь в пополнивших «Ак Барс» россиянах Кирилле Петрове, Михаиле Фисенко и Игоре Ожиганове сомневаться не приходится.



Но если битвы между ЦСКА и СКА отныне будут проходить без приставки «супер», то про встречи «Ак Барса» с «Салаватом» такого не скажешь. Здесь явного фаворита как не было, так и нет. Даже несмотря на столь глобальные изменения в составе казанцев. Всё-таки «Салават» не тратит на свой состав такие огромные деньги, которые могут позволить себе в ЦСКА. Поэтому сохранится не только афиша казанско-уфимского противостояния, но борьба на каждом участке льда.

«Салават» сохранил костяк, а вместе с ним и опыт

В Уфе решили избежать революции – обошлось без расставания с главным тренером и глобальной чистки состава. Новое руководство юлаевцев взяло логичный курс на сохранение костяка команды и усиление тех позиций, которые требуют усиления. Особняком стоит переподписание контрактов с Хартикайненом и Метсолой – легионерами, прекрасно себя проявившими в прошлом сезоне.



На место ушедшего в СКА Кемппайнена взяли финского центра Сакари Маннинена, из СКА выменян Никита Сошников. Пришли Михаил Пашнин, Владислав Картаев, Евгений Лисовец. Судя по подбору игроков, уфимцы продолжат придерживаться линии атакующего и результативного хоккея. Первое легионерское звено должно набирать очки, чекерская тройка Кадейкина – сдерживать лидеров соперника.



Теперь у «Салавата» сразу два силовых защитника – Панин и Пашнин. В матчах уровня «зелёного дерби» подобные хоккеисты просто незаменимы. Уже сейчас можно предположить, что уж в одной из игр между «Ак Барсом» и «Салаватом» мы точно увидим кулачный поединок с участием Пашнина и Фисенко.



Кстати, если в прошлом регулярном чемпионате по личным встречам «Ак Барс» своего принципиального соперника переиграл (3-1), то в плей-офф уфимцы оставили «барсов», вылетевших уже в первом раунде, далеко позади. Так что у казанского клуба наверняка есть желание выступить лучше «Салавата Юлаева».