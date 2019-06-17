Карлссон – самый дорогой защитник НХЛ! Ему «насыпали» $ 88 млн

Карлссон договорился о новом контракте с «Сан-Хосе»

Защитник Эрик Карлссон договорился о новом контракте с «Сан-Хосе». «Шаркс» готовы предложить шведу восьмилетний контракт на общую сумму $ 88 млн, сообщает американский журналист Пьер Лебрюн.

«Мне сказали, что сделка действительно заключена. Контракт рассчитан на восемь лет, более 11 миллионов долларов за сезон. «Акулы» очень старались удержать суперзвезду от попадания на рынок», — написал Лебрюн в «Твиттере».

В сезоне-2018/19 шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке около 24,5 минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх. Из-за травмы Эрик также пропустил 29 матчей в регулярке.

После подписания соглашения Карлссон стал самым дорогим защитником в НХЛ, опережая Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз» (среднегодовая зарплата $ 11 млн) и Пи Кей Суббэна из «Нэшвилл Предаторз» ($ 9 млн).

Карлссон подписал контракт с «Сан-Хосе», став самым дорогим защитником в НХЛ

Эрик Карлссон Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Бывший тренер «Эдмонтона» возглавил «Анахайм»

Новым главным тренером «Анахайма» назначен Даллас Экинс, он станет 10-м специалистом на этой должности в истории команды, сообщается на официальном сайте клуба.

«Даллас — выдающийся главный тренер, который хорошо работал с игроками с тех пор, как присоединился к организации четыре года назад. Он потрясающий лидер и стратег и заслуживает этой возможности», — приводит слова исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Дакс» Боба Мюррея сайт клуба.

Экинс занимал аналогичный пост в «ЭдмонтонОйлерз» с 2013 по 2014 год. В сезоне-2013/14 канадскому клубу не удалось выйти в плей-офф, а в ходе следующего сезона специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Последние четыре сезона 52-летний специалист возглавлял фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге.

В феврале нынешнего года руководство «Дакс» уволило Рэнди Карлайла, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен генеральный менеджер Боб Мюррей. По итогам сезона клуб из Калифорнии впервые за семь лет не попал в плей-офф.

Даллас Экинс Фото: Christian Petersen/Getty Images

Денис Кокарев стал игроком «Спартака»

Нападающий Денис Кокарев пополнил состав «Спартака». По информации официального сайта красно-белых, односторонний контракт форварда рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Минувший сезон 34-летний нападающий провёл в составе «Витязя», принял участие в 64 матчах и набрал 22 (7+15) очка. В КХЛ нападающий выступал также в ХК МВД, московском «Динамо», «Салавате Юлаеве» и магнитогорском «Металлурге». В лиге форвард провёл 684 игры, в которых записал в личную статистику 319 (115+204) очков.

Денис Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом мира 2012 года.

В минувшем сезоне красно-белые вышли в плей-офф, где проиграли в первом раунде СКА со счётом 2-4. В межсезонье главным тренером московской команды был назначен Олег Знарок.

Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке» У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.

Денис Кокарев Фото: РИА Новости

«Трактор» лишил челябинских депутатов и чиновников VIP-ложи на арене

Городская дума Челябинска лишилась VIP-ложи на ледовой арене «Трактор». На весь будущий сезон ложу выкупил бизнесмен Валерий Бондаренко. Об этом сообщил директор челябинского клуба Борис Видгоф.

«Да, Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 млн рублей. Причём в пять раз дороже, чем это стоит на самом деле. Перед нами поставлена задача, чтобы клуб зарабатывал. И это один из способов заработка. Если понадобится, мы найдём для депутатов места. Хотя не вижу ничего страшного в том, что им, если что, придётся платить за такие места», — приводит слова Видгофа URA.ru.

VIP-ложа челябинских депутатов находилась рядом с ложей, где собираются первые лица области. Городской думе она была предоставлена бесплатно. Ею пользовались не только депутаты, но также чиновники мэрии и главы районов. В думе уже выражают недовольство тем, что депутатов лишили престижных мест на трибуне.

«Зарипов? Должно быть желание играть за «Трактор». Интервью со Скудрой Петерис Скудра рассказал, какой хоккей будет прививать челябинцам и на чём сделает основной акцент в своей работе.

Величкин объяснил перезаключение контракта с Кулёминым

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, с какой целью клуб заключил новый контракт с нападающим Николаем Кулёминым, расторгнув старый договор.

«Вы правильно всё поняли: мы хотели существенно снизить зарплату игрока. Выступая в НХЛ, Кулёмин, как бы правильнее сказать, немножко не до конца представлял, какой у нас здесь теперь чемпионат. С ним были серьёзные разговоры на эту тему. И я признателен ему за то, что он понял сложившуюся ситуацию. Сказал, что знает о приближающемся введении потолка зарплат, при этом подчеркнул, что рад вернуться в родной город и хочет дальше играть за нашу команду. Поэтому мы пришли с ним к компромиссу», — цитируют Величкина «Известия».

Новый контракт Кулёмина рассчитан на два года.

Николай Кулёмин Фото: РИА Новости

Подколзин занял 8-е место в рейтинге драфта юниоров НХЛ по версии TSN

Согласно итоговому рейтингу драфта НХЛ-2019 по версии TSN, первым из новичков будет выбран американский центральный нападающий Джек Хьюз, а вторым уйдёт финский вингер Каапо Какко.

Россиянин Василий Подколзин занимает восьмую позицию в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2019 по версии TSN. Права выбора этой строчки принадлежит канадскому клубу «Эдмонтон Ойлерз».



Центральное скаутское бюро НХЛ назвало Подколзина вторым в списке лучших европейских игроков драфта.



В конце апреля Подколзин был выбран шестым в симуляции грядущего драфта Национальной хоккейной лиги по версии TSN. Первым был выбран Хьюз, вторым — Какко, третьим — канадский защитник Боуэн Байрэм.

Подколзин стал первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.