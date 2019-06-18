«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал?

Шведский защитник Эрик Карлссон решил не выходить на рынок свободных агентов и подписал новый контракт с «Сан-Хосе» на восемь лет. Разбираемся, что значит этот контракт для «Шаркс».

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Как только стали появляться первые инсайды о новом контракте шведа, все указывали на то, что контракт будет аналогичен соглашению, который подписал Дрю Даути с «Лос-Анджелесом», то есть восемь лет и $ 88 млн. Карлссон получит даже больше — $ 92 млн, по складывающейся традиции, более половины суммы составят подписные бонусы.Карлссон стал самым дорогим защитником в НХЛ и третьим – среди всех игроков. Пока что только Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс получают больше.

В первые четыре сезона Карлссон заработает $ 53 млн, зарплата будет больше бонусов только в двух сезонах (2023/24 и 2024/25, бонусы составят $ 1 млн в каждый год, зарплата — $ 10,5 и $ 10 млн соответственно). «Я рад, как всё получилось, и что клуб не подгонял меня с решением и позволил спокойно провести сезон. Я изначально не хотел выходить на рынок, «Сан-Хосе» был моим приоритетом. Здесь я буду бороться за многие Кубки Стэнли. Я хочу побеждать каждый год», — сказал Карлссон.

Таких защитников, как Карлссон, во всём мире раз-два и обчёлся. «Шаркс» заплатили рыночную цену за двукратного обладателя «Норрис Трофи» и лучшего бомбардира защитника НХЛ с сезона-2009/10. Но некоторые сомнения этот контракт всё-таки вызывает.

Карлссону 29 лет – шикарный возраст для защитника, но с каждым годом он играет всё меньше. 77 матчей в сезоне-2016/17, 71 – в сезоне-2017/18, 53 – в этом чемпионате. Последнее время его беспокоил пах, и здоровье накладывает на клуб определённый риск, особенно с учётом срока контракта (к его концу Эрику стукнет 37 лет). Когда швед здоров, он способен тащить на себе всю команду, но будет ли он здоров все эти годы, или хотя бы первые три-четыре? Выбирая между возможностью подписать крутого защитника и риском, что он окажется «хрустальным» и своим контрактом потянет вниз всю команду, «Сан-Хосе» поставили на первое.

«Сан-Хосе» за последние четыре года дважды доходили до финала Запада, один раз – до финала Кубка Стэнли. Основной костяк – Карлссон, Бёрнс, Власик, Кутюр, Кейн, Гертл, Джонс – подписан как минимум на три года. Пять самых дорогих игроков «акул» будут «съедать» почти половину места под потолком зарплат, но можно говорить, что окно для победы останется открытым ещё несколько лет.

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«Сан-Хосе» придётся расстаться с Павелски?

Сейчас у «Сан-Хосе» есть около $ 12,5 млн свободных денег, четыре ограниченно свободных агента (главные – Лабанк и Майер) и шесть – неограниченно свободных (главные – Донской, Павелски, Торнтон, Нюквист). «Не стоит торопиться с выводами. Есть много способов добиться разных целей, мы изучаем все варианты. Это дорога с двусторонним движением, когда у всех есть возможность выбора, но мы ведём переговоры со всеми нашими ОСА и НСА», — заявил Дуг Уилсон после подписания контракта с Карлссоном.

Но как сохранить всех? С кем-то придётся расстаться, возможно, даже с капитаном команды Джо Павелски. 34-летний форвард в этом сезоне забил 38 голов, он хочет остаться в «Шаркс», клуб тоже хочет его сохранить. Вопрос с Павелски не только в сумме контракта, но и в сроке. Два года назад «Шаркс» уже отпустили Патрика Марло в «Торонто», потому что не хотели подписывать его на три года. Конечно, $ 10 млн ему не предложат, но на $ 7-8 он вправе рассчитывать. Предположим, звёзды сойдутся, тогда в лучшем случае у «Сан-Хосе» останется около $ 6 млн, этого всё равно будет мало на всех остальных. Надо продлевать контракт с Тимо Майером, который за этот год вырос в настоящую звезду. В этом сезоне он набрал 66 (30+36) очков, и может ориентироваться на сумму в районе $ 6,5-7 млн. Даже если Майер сделает скидку, всё равно придётся выбирать между ним и Павелски. Главное преимущество Майера здесь в том, что он на 12 лет младше. Как бы хорош ни был Джо сейчас, руководство клуба должно смотреть в будущее.

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Контракт Карлссона может стать провалом

Не решён вопрос и с Джо Торнтоном, который пока склоняется к тому, чтобы сыграть ещё один сезон. В другую команду Джамбо Джо точно не пойдёт, и для «Сан-Хосе» ему придётся сделать значительную скидку. Но для человека, преданного своему клубу до мозга костей, это не проблема. Год назад Торнтон уже готов был играть за меньшие деньги, если бы «Сан-Хосе» подписали Тавареса.

Из тех, кого надо обязательно оставить, можно отметить и 22-летнего Кевина Лабанка. Цена на него должна быть адекватной ($ 4-4,5 млн). Таким образом, на трёх Торнтона, Майера и Лабанка может уйти около $ 11 млн. Ещё около $ 4 млн можно высвободить, обменяв кого-то из защитников, например, Брауна. Останется $ 5,5 млн, которые надо будет потратить на пару нападающих и защитника.

В общем, если всё чётко рассчитать, и при условии, что игроки будут готовы делать скидку, чтобы играть в команде-претенденте на Кубок Стэнли, то это возможно. Но очень непросто. А последствия подписания Карлссона «Шаркс» могут ощутить уже через пару лет, когда весь нынешний костяк разом состарится, и если Карлссона снова будут мучить травмы. Правильно ли поступил Дуг Уилсон, покажет только время, и если «Сан-Хосе» успеют стать чемпионом, ему никто и слова не скажет.Но если успех не придёт, а затем команда начнёт постепенно тонуть, контракт Карлссона Уилсону ещё припомнят.