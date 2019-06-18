Получит ли Кучеров «Харт», а Василевский — «Везину»? В Вегасе вручат призы

В НХЛ завершился сезон-2018/19, и из значимых событий прошедшего чемпионата осталось только одно – вручение индивидуальных призов. Эта церемония состоится 19 июня в Лас-Вегасе, а мы рассказываем обо всех номинациях.

Для начала коротко скажем о тех призах, обладателей которых определяет не какое-либо голосование, а статистика.

«Арт Росс Трофи»

Победитель: Никита Кучеров

«Арт Росс Трофи» вручается самому результативному хоккеисту регулярного чемпионата НХЛ по системе «гол+пас», и в минувшем сезоне не было равных Никите Кучерову. Российский форвард «Тампы» настрелял 128 (41+87) очков, опередив ближайшего преследователя Коннора Макдэвида (выигравшего приз в прошлом году) на 12 баллов.

Кучеров установил рекорд результативности для игроков НХЛ в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) и вообще показал лучший результат, начиная с сезона-1995/96, когда Марио Лемье выбил 161 очко за «Питтсбург». Никита выиграл свой первый «Арт Росс» и стал лишь третьим российским обладателем этого трофея, после Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Морис Ришар Трофи»

Победитель: Александр Овечкин

Приз главному снайперу регулярки НХЛ в очередной раз достался Александру Овечкину, выигравшему свой восьмой (!!!) «Морис Ришар» в карьере. Главный русский снайпер в истории в этот раз забросил 51 шайбу, обогнав Леона Драйзайтля всего на один гол.

Овечкин взял восьмой «Ришар»! Его преследователь не забил в пустые ворота Никто не становился лучшим снайпером так часто.

Овечкин защитил свой титул (год назад он выиграл гонку снайперов с результатом в 49 шайб), но до личного рекорда (65 голов в сезоне-2007/08) Александр Великий не дотянул. Отметим, что помимо Овечкина из россиян этот приз дважды выигрывал Павел Буре, а в сезоне-2003/04 Илья Ковальчук разделил «Мориса Ришара» с Джеромом Игинлой и Риком Нэшом.

«Уильям Дженнингс Трофи»

Победители: Робин Ленер, Томас Грайсс

Этот приз вручается вратарю (или бригаде голкиперов), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб. В прошедшем сезоне такого результата добился «Нью-Йорк Айлендерс», где место в воротах весь чемпионат поровну делили Робин Ленер и Томас Грайсс. Швед и немец пропустили 180 шайб из 196 командных, а «Айлендерс» стали единственным клубом, который пропустил менее двухсот шайб в регулярке. В прошлом сезоне этот трофей достался Джонатану Куику, чей «Лос-Анджелес» пропустил за чемпионат 203 шайбы.

И для Ленера, и для Грайсса это первый «Уильям Дженнингс» в карьере, а для франшизы «Айлендерс» — второй. В 1983 году этот приз «островитянам» принесли Билли Смит и Роланд Мелансон.

Томас Грайсс Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Конн Смайт Трофи»

Победитель: Райан О’Райлли

Единственный индивидуальный приз НХЛ, вручаемый по итогам плей-офф. MVP кубковых матчей определяется по итогам голосования членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

В этом сезоне среди претендентов были Колтон Парэйко, Алекс Пьетранджело, Туука Раск и Джордан Биннингтон, но с довольно большим отрывом в голосовании победил Райан О’Райлли. Канадский нападающий, заглядывавший в сезоне-2012/13 на 12 матчей в КХЛ, а в конце прошлого сезона жаловавшийся на усталость от хоккея, стал лучшим бомбардиром победного для «Сент-Луиса» плей-офф (наряду с Брэдом Маршаном из «Бостона»), набрав в 26 матчах 23 (8+15) очка. Конечно, это далеко не рекордный показатель, но О’Райлли и «блюзменам» этого вполне хватило для завоевания Кубка Стэнли.

Райан О’Райлли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Победители остальных номинаций будут объявлены 19 июня, а мы называем претендентов.

«Харт Трофи»

Номинанты: Сидни Кросби, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид

На звание MVP сезона в очередной раз будут претендовать две канадские суперзвезды Кросби и Макдэвид, а также главное открытие прошлого чемпионата – наш Никита Кучеров. С одной стороны, шансы выиграть первый «Харт» в карьере у россиянина высоки. «Тампа» с отрывом победила в регулярном чемпионате, и наибольший вклад в достижения команды внёс как раз Кучеров. Тот же Макдэвид хоть и набрал 116 очков, но его «Эдмонтон» стал предпоследней командой Западной конференции, да и Коннору прилично помогал Драйзайтль.

С другой стороны, это голосование – весьма субъективно, и Кучеров мог получить меньше голосов просто потому, что у него уже есть «Арт Росс Трофи», а лучшие канадские игроки современности могут остаться без единого трофея. В этом смысле логично будет вручить «Харт» Кросби, который в минувшем сезоне практически в одиночку тащил «Питтсбург». Подобным образом престижный приз в прошлом году выиграл Тейлор Холл, сильно выделявшийся в составе «Нью-Джерси».

Отметим, что для Кросби это может быть третий «Харт» в карьере, для Макдэвида – второй, для Кучерова – первый.

«Везина Трофи»

Номинанты: Бен Бишоп, Робин Ленер, Андрей Василевский

Конечно, нам очень хочется, чтобы самый побеждающий голкипер сезона НХЛ Андрей Василевский взял третью в истории российскую «Везину» (предыдущие две выигрывал Сергей Бобровский), но вратарь «Тампы», будем откровенны – аутсайдер в этой троице. Да, Андрей не раз демонстрировал умопомрачительные сэйвы и был важной частью лучшей команды регулярки, но достижения Бишопа и Ленера выглядят значительнее, если сравнивать именно вратарские показатели.

Во-первых, вратари «Айлендерс» и «Далласа» стали самыми малопропускающими командами лиги, и это прямая заслуга голкиперов клуба. Американец из «Далласа» и швед из «Айлендерс» — лучшие вратари по проценту отражённых бросков в регулярке, а по коэффициенту надёжности они уступают только Джордану Биннингтону. Василевский же в обеих номинациях занимает лишь 7-8 место. Вероятнее всего «Везину» получит Ленер или Бишоп, и для обоих вратарей это будет первый приз в карьере.

«Джеймс Норрис Трофи»

Номинанты: Брент Бёрнс, Марк Джиордано, Виктор Хедман

Приз лучшему защитнику регулярки в этот раз достанется либо Бренту Бёрнсу и Виктору Хедману, двум последним обладателям этого трофея, либо Марку Джиордано, который вдруг взял и выдал в 35 лет самый результативный сезон в карьере (74 (17+57) очков в 78 играх). Капитан «Калгари» стал вторым защитником-бомбардиром регулярки, уступив только Бёрнсу. Кроме того, Джиордано стал самым полезным хоккеистом сезона («+39»), что существенно повышает его шансы на победу в голосовании.

Что касается Виктора Хедмана, то есть ощущение, что он оказался в числе номинантов по привычке последних лет. По результативности швед уступил не только Бёрнсу и Джиордано, но и ещё восьмерым защитникам (но стоит отметить, что Хедман пропустил 12 матчей сезона), по показателю полезности он также лишь на одиннадцатом месте среди игроков обороны.

Отметим, что Хедман и Бёрнс могут выиграть второй «Джеймс Норрис» в карьере, для Джиордано же это будет первый приз.

Марк Джиордано Фото: Derek Leung/Getty Images

«Фрэнк Селки Трофи»

Номинанты: Патрис Бержерон, Райан О’Райлли, Марк Стоун

Приз лучшему нападающему оборонительного плана, который в последнее время оккупировали Патрис Бержерон и Анже Копитар. Форвард «Бостона» и сейчас есть среди номинантов, а вот словенцу в любом случае придётся распрощаться с наградой, которую он выиграл в прошлом году.

Бержерон выигрывал «Селке Трофи» четыре раза в карьере, столько же, сколько нападающий «Монреаля» 70-х и 80-х годов Боб Гейни, так что победа в номинации в 2019 году выведет Патриса в единоличные рекордсмены. Но соперники у Бержерона серьёзные – Райан О’Райлли стал лучшим в НХЛ по выигранным вбрасываниям и четвёртым по перехватам, а Марк Стоун (лидер лиги по перехватам) до перехода в «Вегас» был лучшим по всем показателям в «Оттаве», а это дорогого стоит.

«Колдер Трофи»

Номинанты: Джордан Биннингтон, Расмус Далин, Элиас Петерссон

Приз лучшему новичку сезона, и здесь, по мнению многих, не может быть никаких сомнений. Блистательный Джордан Биннингтон, внёсший огромный вклад в подъём «Сент-Луиса» с последнего места конференции в число участников плей-офф, кажется, не может по итогам такого сезона остаться без индивидуальной награды. Его конкуренты – шведы Далин (лучший защитник-бомбардир «Баффало») и Петерссон (просто лучший игрок «Ванкувера») – были хороши, но невозможно сравнить их значимость в минувшем сезоне для своих команд с тем, что сделал для «блюзменов» Биннингтон.

«Я был прижат к стенке». Год назад Биннингтон был не нужен «Сент-Луису» Его даже сдали в аренду в другой клуб. По иронии судьбы, это был «Бостон».

Биннингтон может выиграть «Колдер Трофи» в 25 лет (возрастной рубеж для этого трофея – 26 лет), и стать первым с 2009 года лучшим вратарём-новичком сезона. 10 лет назад эту награду выигрывал Стив Мэйсон.

«Билл Мастертон Трофи»

Номинанты: Ник Фолиньо, Робин Ленер, Джо Торнтон

Этот трофей ежегодно вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство, мужество и верность хоккею. В последнее время такая награда доставалась хоккеистам, которые боролись с серьёзными заболеваниями (своими или членов семьи), но после этого всё равно возвращались в хоккей. Так, прошлогодний лауреат Брайан Бойл победил рак, а Крэйг Андерсон, получивший трофей в 2017 году, оказывал поддержку своей супруге в борьбе с онкологией.

По этой логике сейчас главным претендентом на приз является Робин Ленер. Швед сумел победить алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства и провёл великолепный сезон за «Айлендерс». Что касается других номинантов, то Джо Торнтон в свои 39 лет продолжает выступать на высоком уровне, хотя в последние два года Джамбо преследовали серьёзные травмы коленей. Другой бы на его месте уже закончил.

Джо Торнтон Фото: Christian Petersen/Getty Images

В семье капитана «Коламбуса» Ника Фолиньо в этом сезоне возникли проблемы со здоровьем у двух из трёх детей, но хоккеист вернулся в состав и внёс существенный вклад в то, что «Блю Джекетс» сумели выйти в плей-офф.

«Леди Бинг Трофи»

Номинанты: Александр Барков, Шон Монахан, Райан О’Райлли

«Леди Бинг» присуждается тому игроку, который продемонстрировал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Словом, тот приз, который никогда не получит Брэд Маршан. В нынешнем сезоне на него претендуют лидеры «Калгари», «Флориды» и «Сент-Луиса» Монахан, Барков и О’Райлли.

Монахан стал вторым бомбардиром «огоньков» (82 (34+48) очка), при этом Шон заработал лишь 12 штрафных минут. Барков вместе с Джонатаном Юбердо тащил «Флориду», вот только у финна в отличие от канадца всего восемь штрафных минут в сезоне (второй показатель НХЛ среди игроков, сыгравших 82 матча). Наконец, вездесущий О’Райлли – не только лучший игрок плей-офф и отличный двусторонний форвард, но ещё и джентльмен на льду. Райан стал лидером «Сент-Луиса» по очкам и передачам и заработал за весь сезон всего 12 минут штрафа.

Приз Марка Мессье

Номинанты: Марк Джиордано, Уэйн Симмондс, Джастин Уильямс

Приз для тех хоккеистов, которые являются настоящими лидерами не только на льду, но и за его пределами. Например, активную общественную жизнь уже не первый год ведёт капитан «Калгари» Марк Джиордано. В 2014 году в партнёрстве с Советом Калгари он запустил программу пропаганды здорового образа жизни и развития лидерских качеств в пяти самых нуждающихся школах города.

Уэйн Симмондс в качестве члена совета директоров Фонда юношеского хоккея Эда Снайдера шестой год подряд посещал школы в Филадельфии (где Симмондс играл до перехода в «Нэшвилл») и общался с учениками. Кроме того, четвёртый раз подряд Симмондс был почётным председателем ежегодного благотворительного турнира по гольфу и его самым крупным жертвователем.

Джастин Уильямс был назначен капитаном «Каролины» в этом сезоне и сыграл немаловажную роль в успехах команды, которая дошла до финала конференции. Именно Уильямс стал инициатором сумасшедших послематчевых празднований «ураганов», которые сплотили команду и болельщиков и так раздражали Дона Черри. Также Джастин помогает развитию хоккея в Северной Каролине.

«Тед Линдсей Эворд»

Номинанты: Никита Кучеров, Патрик Кейн, Коннор Макдэвид

Лучшего игрока сезона будут определять не только журналисты в голосовании за обладателя «Харт Трофи», но и члены профсоюза хоккеистов. Приз называется «Тед Линдсей Эворд», в прошлом сезоне его второй раз подряд выиграл Коннор Макдэвид, и сейчас у капитана «Эдмонтона» есть отличный шанс вновь заслужить признание коллег. В соперниках у Макдэвида российский рекордсмен Кучеров и лидер «Чикаго» Патрик Кейн, для которого «Тед Линдсей» — единственный шанс выиграть хоть какой-нибудь трофей в этом сезоне.