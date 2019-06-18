Все легионеры в клубах КХЛ. Западная конференция

Трансферная кампания в Континентальной лиге продолжается. Руководители клубов активно работают в том числе на рынке легионеров, подыскивая для своих команд приемлемые варианты. Рассказываем, кто и как укрепился иностранными хоккеистами в Западной конференции. Речь исключительно об игроках, официально находящихся на контрактах.

ЦСКА – СКА больше не суперматч. Почему это хорошо для всех В КХЛ пора максимально выравнивать уровень всех команд.

ЦСКА

в. Ларс Юханссон, з. Клас Дальбек, з. Мэт Робинсон, н. Линден Вей

В составе чемпиона практически никаких изменений. Из прежних легионеров не будет в команде только форварда Грега Скотта, его место должен занять чех Иржи Секач, права на которого перешли в ЦСКА из «Ак Барса». До официального объявления Секача осталось недолго, осталось уладить формальности с проведением хоккеиста по базе КХЛ.

СКА

в. Магнус Хелльберг, з. Лукас Бенгтссон, н. Йоонас Кемппайнен, н. Йори Лехтеря, з. Давид Рундблад, н. Ярно Коскиранта

В СКА сейчас шесть иностранных хоккеистов на контрактах. Это исключительно финны и шведы. Из новичков появились защитник Бангтссон, форварды Лехтеря и Кемппайнен. Возможно, с кем-то из лишних легионеров в Питере расстанутся, однако, учитывая проблемы «армейцев» с составом из-за ушедших хоккеистов, есть вариант, при котором один иностранец просто не будет попадать в заявку на матч. Да и травмы нельзя исключать.

«Локомотив»

н. Стефан Да Коста, н. Антон Ландер, н. Стаффан Кронвалль, з. Якуб Накладал

Ещё одно вакантное место для иностранца есть в «Локомотиве». Пришли два сильных центра – Да Коста и Ландер, остались защитники Кронвалль и Накладал. Посмотрим, кого ещё позовут в Ярославль работать под руководством нового главного тренера Крэйга Мактавиша. Кстати, пока в «Локомотиве» ни одного североамериканца-легионера.

Антон Ландер Фото: photo.khl.ru

«Йокерит»

в. Янис Калниньш, з. Алекс Грант, з. Виктор Лёв, н. Никлас Йенсен, н. Стив Мозес, н. Джон Норман, н. Брайан О'Нилл, н. Петер Регин, з. Оливер Лауридсен

У «Йокерита» руки не связаны лимитом на легионеров, поэтому команда из Хельсинки может позволить себе более пяти иностранцев. И это, кстати, не помешало финнам выиграть чемпионат мира. В «Йокерите» три датчанина, есть американцы, канадский защитник Грант. «Джокеры» как были, так и будут одним из лидеров Западной конференции. Сейчас же финны возглавляют общий рейтинг КХЛ.

«Динамо» (Москва)

н. Андре Петерссон, з. Юусо Хиетанен, н. Микс Индрашис

Серьёзная перестройка в московском «Динамо». Остались в команде финский защитник Хиетанен и латвийский нападающий Индрашис. Новичок пока только один – шведский нападающий Петерссон. Но и три легионера – уже хорошо, учитывая тот факт, что до сих пор неясен состав тренерского штаба команды на следующий сезон. Нет сомнений, что «Динамо» ещё усилится.

ХК «Сочи»

з. Симон Бертильссон, з. Морган Эллис, н. Мальте Стремвалль, н. Шон Коллинз, н. Роберт Росен

Сочинцы решили сохранить двух ведущих иностранных форвардов – Шона Коллинза и Роберта Росена, а вот Эрик О'Делл перебрался в Магнитогорск. Зато южане пополнили состав защитниками Бертильссоном и Эллисом, а также форвардом Стремваллем. Команда Сергея Зубова будет претендовать на выход в плей-офф, легионеры у «леопардов» практически всегда сильные.

«Спартак»

в. Юлиус Гудачек, н. Мартиньш Карсумс, н. Каспарс Даугавиньш, н. Робин Ганзл

«Спартак» ещё не подписал ни одного нового легионера, все четверо – Гудачек, Карсумс, Даугавиньш и Ганзл – выступали за красно-белых и в прошлом сезоне. Покинул состав москвичей канадец Бен Максвелл, на его место ищут нового человека. Все кандидатуры согласовываются с Олегом Знарком, поэтому никаких спешных сделок москвичи не проводят.

«Витязь»

з. Якуб Ержабек, з. Вилле Лаюнен, н. Пекка Йормакка, н. Йоонас Няттинен, н. Миро Аалтонен

Практически всю легионерскую линию «Витязя» будут составлять финны. Выделяется лишь чешский защитник Ержабек, вернувшийся в Подольск из Северной Америки. Аалтонен давно стал в «Витязе» своим человеком, Няттинен провёл хороший сезон в «Нефтехимике», Лаюнен играл в «Куньлуне», Йормакка – в «Йокерите». «Витязь» усилился очень добротно.

Якуб Ержабек Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Динамо» (Рига)

з. Бенджамин Маршалл, н. Якоб Берглунд, н. Давид Улльстрём

Рига лишилась своего самого медийного легионера – канадского защитника Мэтью Майоне. Нет контракта и у отлично себя проявившего нападающего Линуса Виделля. Вернулся в КХЛ шведский нападающий Давид Улльстрём, интересно будет понаблюдать за защитником Маршаллом и нападающим Берглундом. В Риге, как и в «Йокерите», нет лимита на легионеров, поэтому руководство команды может заниматься комплектованием так, как посчитает нужным.

«Северсталь»

з. Либор Шулак

Селекционная политика «Северстали» — это всегда что-то необычное и захватывающее. В Череповце могут сменить едва ли не весь состав, что мы уже видели в прошлом сезоне после мены руководства клуба. С легионерами в команде Андрея Разина особой определённости нет – сейчас на контракте только защитник Либор Шулак, выступавший в АХЛ. Но время для усиления состава у «сталеваров» ещё есть.

«Динамо» (Минск)

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Хуже всего обстоит ситуация в минском «Динамо». Ограниченно свободными агентами являются Пулккинен и Хауден, но новых контрактов с «зубрами» они не подписывают. Непонятно, как и кем минчане собираются играть в сезоне-2019/20. Похоже, о выходе в плей-офф придётся только мечтать. Не поможет даже канадский тренер Крэйг Вудкрофт, снова возглавивший команду из столицы Беларуси. На сей раз в тандеме с известным белорусом Михаилом Грабовским.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.

«Торпедо»

в. Андерс Линдбек, з. Чарлз Геноуэй, н. Джордан Шрёдер

В Нижнем Новгороде, вернувшимся в Западную конференцию, продолжают работать на трансферном рынке. Из иностранцев официально на контрактах три человека: Линдбек, Геноуэй и Шрёдер. Шведского голкипера взяли на замену Станиславу Галимову, перешедшему в магнитогорский «Металлург». «Торпедо» ограничено в финансах, но укреплять состав всё же получается. Конкуренция на Западе будет высокой, а числиться в аутсайдерах волжане явно не хотят.