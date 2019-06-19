Возьмут ли россияне «Харт» и «Везину»? Церемония вручения призов НХЛ. LIVE

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12:30. Здравствуйте, дорогие друзья! В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе в «Mandalay Bay Resort & Casino» состоится церемония закрытия сезона-2018/19 НХЛ, а также будут вручены индивидуальные призы лучшим хоккеистам регулярного чемпионата.



Напомним, что обладателем Кубка Стэнли — 2019 стал «Сент-Луис», Президентский кубок за победу в регулярном чемпионате завоевала «Тампа», а также несколько индивидуальных трофеев уже нашли своих обладателей. «Арт Росс Трофи» завоевал Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром сезона. У российского форварда 128 (41+87) очков, и это рекорд НХЛ в эпоху введения жёсткого потолка зарплат. «Морис Ришар Трофи» получил Александр Овечкин, забросивший больше всех шайб в регулярном чемпионате (51 гол). Приз «Уильям Дженнингс Трофи», вручаемый вратарям команды, пропустившей меньше всех шайб в сезоне, достался голкиперам «Айлендерс» Робину Ленеру и Томасу Грайссу («островитяне» за 82 игры пропустили 196 раз). Наконец, «Конн Смайт Трофи», награда самому ценному игроку плей-офф, была присуждена Райану О’Райлли, который стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли и привёл «Сент-Луис» к первому чемпионству в истории.



Но впереди ещё масса интересного. В Лас-Вегасе объявят фамилии самого ценного игрока сезона по версии журналистов («Харт Трофи») и членов профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд»), лучшего защитника («Джеймс Норрис Трофи») и вратаря («Везина Трофи») регулярки. Также мы узнаем, кто станет лучшим новичком сезона («Колдер Трофи») и лучшим форвардом оборонительного плана («Фрэнк Селки Трофи»), а кого назовут главным джентльменом на льду («Леди Бинг Трофи»). Разумеется, будут награждены лучшие тренер («Джек Адамс Эворд») и генеральный менеджер прошедшего чемпионата.



Кроме того, будут вручены призы за верность хоккею («Билл Мастертон Трофи»), за вклад в общественную жизнь («Кинг Клэнси Трофи») и за лидерские качества (Приз Марка Мессье).



Для россиян особую интригу представляют три номинации. Никита Кучеров к «Арт Россу» может прибавить «Харт Трофи» (соперники – Коннор Макдэвид и Сидни Кросби) и «Тед Линдсей Эворд» (соперники – Макдэвид и Патрик Кейн), а Андрей Василевский – претендент на «Везину Трофи». В конкурентах у российского голкипера Робин Ленер и Бен Бишоп. Начало церемонии — в 3:00 мск.

Получит ли Кучеров «Харт», а Василевский — «Везину»? В Вегасе вручат призы Россияне могут завоевать четыре самые престижные индивидуальные награды по итогам регулярки.