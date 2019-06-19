Все легионеры в клубах КХЛ. Восточная конференция

Трансферная кампания в Континентальной лиге продолжается. Руководители клубов активно работают в том числе на рынке легионеров, подыскивая для своих команд приемлемые варианты. Рассказываем, кто и как укрепился иностранными хоккеистами в Восточной конференции. Речь исключительно об игроках, официально находящихся на контрактах.

Все легионеры в клубах КХЛ. Западная конференция В некоторых командах ещё остались вакантные места для иностранцев.

«Автомобилист»

в. Якуб Коварж, н. Найджел Доус, н. Дэн Секстон, н. Питер Холланд



У лучшей команды Восточной конференции прошлого сезона свободно ещё одно вакантное место для легионерской позиции. Приобретённый Джефф Плэтт, у которого есть белорусский паспорт, не считается легионером. Из новичков пока появился только нападающий Питер Холланд. Всех лидеров, за исключением Да Косты, в Екатеринбурге сохранили.

«Металлург» Мг

з. Пол Постма, н. Брэндон Козун, н. Эрик О'Делл, н. Деннис Расмуссен



Есть вариант для манёвра и у Геннадия Величкина, так как у «Магнитки» на контрактах тоже четыре иностранца. В Магнитогорске, за исключением оставшегося шведа Расмуссена, решили поменять всех легионеров и снова побороться за Кубок Гагарина. Что ж, посмотрим, окажутся ли удачными эти трансферы.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Барыс»

в. Эдуард Паскуале, н. Корбан Найт, н. Ииро Пакаринен, з. Джесси Блэкер, з. Виктор Сведберг, н. Кёртис Валк



Совсем скоро контракт с чешским голкипером Домиником Граховиной будет расторгнут, поэтому мы не стали добавлять его в этот список. На место Граховины взяли Паскуале. У Дица, Бойда и Карлссона есть казахстанские паспорта. В целом же «Барыс» чувствует себя комфортно, ведь никаких лимитов в казахстанском клубе нет.

«Авангард»

з. Вилле Покка, з. Коди Франсон, н. Тейлор Бек



Омичи никуда не торопятся, а три высококлассных иностранца в их составе уже есть: защитники Покка и Франсон, а также форвард Бек, с которым заключили новый контракт. Нет сомнений, что два оставшихся места руководство «ястребов» заполнит достойными кандидатами. Все возможности у «Авангарда» для этого есть, да и высокие амбиции не позволяют не укреплять состав.

«Ак Барс»

н. Джастин Азеведу, в. Адам Рейдеборн, з. Микаэль Викстранд, н. Патрис Кормье, н. Мэттью Фрэттин



В «Ак Барсе» серьёзная перестройка. Ушёл главный тренер Зинэтула Билялетдинов, а вместе с ним и добрая половина состава. Из иностранных игроков остался только Джастин Азеведу. Конкуренцию Эмилю Гарипову будет составлять Адам Рейдеборн, интересно понаблюдать и за связкой форвардов Кормье – Фрэттин, здорово зарекомендовавшей себя в «Барысе».

Лучшее, что было в КХЛ. Чего теперь ждать от битвы «Ак Барса» и «Салавата»? В Казани перестройка, а в Уфе сохранили костяк и сделали ставку на молодого тренера. Сохранится ли интрига в «зелёном дерби»?

«Салават Юлаев»

н. Сакари Маннинен, н. Линус Умарк, н. Теэму Хартиканейн, з. Филип Ларсен, в. Юха Местола



В Уфе решили сохранить костяк. У «Салавата» сильные легионеры, поэтому не было смысла что-то серьёзно менять. Стоило уйти в СКА Йоонасу Кемппайнену, как на его место сразу же подписали другого финского центра – Сакари Маннинена. Который, к слову, выиграл чемпионат мира со сборной Финляндии. Уфимцы будут выглядеть мощно, а переподписание контрактов с Метсолой и Хартикайненом только добавляет им вистов. Вообще же трансферную работу юлаевцев стоит признать успешной.

«Трактор»

з. Ессе Виртанен, н. Лукаш Седлак, н. Кристиан Томас



В «Тракторе» новый тренерский штаб во главе с Петерисом Скудрой. В Челябинске строят новую команду, а Скудра принимает непосредственное участие в трансферной кампании. Аналогично было и в «Торпедо», где с Петерисом обсуждали каждую кандидатуру. В Челябинск уже пригласили двух новичков – Виртанена и Седлака. Продлён контракт с Томасом, есть американский защитник Бэйлен с белорусским паспортом.

«Сибирь»

в. Харри Сятери, з. Сэм Лофквист, н. Юусо Пуустинен, н. Микаэль Руохомаа, н. Юкка Пельтола



В составе «Сибири» будут играть сразу четыре финна. Если уж и теперь у команды из Новосибирска случится провальный старт, отговорок больше не будет. Из «Нефтехимика» пришли Руохомаа и Пуустинен, выдавший отличный сезон. Первым номером в воротах должен стать хорошо знакомый российским болельщикам Харри Сятери. Из прежних иностранцев останется только Юкка Пельтола.

Джордан Карон покинет «Сибирь»

«Нефтехимик»

н. Мэтт Уайт



В «Нефтехимике» сменятся все иностранцы. Пока «волки» подписали контракт только с американским форвардом Мэттом Уайтом, но в клубе обещают, что в скором времени в Нижнекамск переберутся и другие новички. Главному тренеру Вячеславу Буцаеву придётся непросто. Сейчас состав нижнекамцев оставляет желать лучшего. Попасть в плей-офф с таким подбором игроков будет проблематично.

«Куньлунь Ред Стар»

в. Шимон Грубец, в. Джереми Смит, з. Мэтью Майоне, з. Тревор Мёрфи, з. Джейсон Фрэм, з. Джейк Челиос, з. Андрей Шустр, н. Жильбер Брюле, н. Брэндон Дефацио, н. Эндрю Миллер, н. Алекс Рич, з. Виктор Бартли, з. Микаэль Там, н. Войтек Вольски, н. Кори Кейн, н. Олли Палола



90% хоккеистов «Куньлуня» — легионеры. С хоккеем в Китае по-прежнему туго, китайских хоккеистов практически нет, а уж про игроков уровня КХЛ и говорить не приходится. А тут ещё и власть в команде захватили североамериканцы. Такими темпами сборная Китая не подготовит достойных атлетов к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году. Если только не прибегать к массовой натурализации.

«Адмирал»

в. Юхо Олкинуора, з. Шон Лалонд, н. Мартин Бакош, н. Маркус Юнг



Во Владивостоке полностью снят запрет на приглашение иностранцев, так что тренерский штаб Сергея Светлова может вздохнуть с облегчением. Полак и Кубат покинули Владивосток. Подписаны контракты с финским голкипером Олкинуорой, защитником Лалондом, форвардом Юнгом. Из Сочи на Дальний Восток перебрался форвард Бакош. «Адмирал» в следующем сезоне способен знатно пошуметь.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Амур»

з. Ондржей Витасек, н. Гинек Зогорна, в. Марек Лангхамер, з. Михал Йордан, н. Томаш Зогорна



В Хабаровске по-прежнему делают ставку на чешских хоккеистов. Изменения по сравнению с прошлым сезоном всего два: вместо защитника Яна Коларжа пришёл форвард Гинек Зогорна – родной брат Томаша Зогорны, а на позицию Марека Грбаса взяли Ондржея Витасека из «Куньлуня».