Кучеров выбил суперкомбо! Все призы россиян в НХЛ

В Лас-Вегасе завершилась торжественная церемония вручения наград НХЛ по итогам сезона. Российским хоккеистам не было равных – они выиграли все награды, в которых были номинированы. Индивидуальные призы завоевали три российских хоккеиста – Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский. Голосование прошло после регулярного чемпионата и не учитывало игру в плей-офф.

Василевский с «Везиной», Кучеров — с «Хартом»! Как прошло вручение призов НХЛ Русским игрокам не было равных в этом сезоне НХЛ.

«Морис Ришар Трофи» — Александр Овечкин

Идут годы, загораются и гаснут хоккейные звёзды, но лишь одно остаётся неизменным – Овечкин остаётся лучшим снайпером мира. Капитан «Вашингтона» в восьмой раз в карьере забил как минимум 50 голов в регулярке (51) и в восьмой раз обогнал всех остальных. Это рекордный титул россиянина, до этого он делил первенство с легендарным Бобби Халлом. Правда, сам трофей был учреждён только в 1998 году, и если брать только этот период, то Овечкина никто в ближайшее время не обгонит. Только Павел Буре, Джером Игинла, Сидни Кросби и Стивен Стэмкос становились лучшими снайперами по два раза.

«Арт Росс Трофи» — Никита Кучеров

Конечно, не об этой награде мечтал Кучеров, а о Кубке Стэнли, но «Арт Росс» стал первой индивидуальной наградой в карьере Никиты. 41 гол и 87 передач в 82 матчах – столько очков в НХЛ не набирал никто с сезона-1995/96, когда великий Марио Лемье набрал 161 балл. Кучеров сотворил историю в эпоху, когда забивать и отдавать передачи становится всё сложнее и сложнее, и в очередной раз вывел свою игру на новый уровень и побил российский рекорд результативности в одном сезоне, который ранее принадлежал Александру Могильному.

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.

Итоги голосования: Василевский (146 очков), Бишоп (64 очка), Ленер (17 очков)

Василевский уже был финалистом на «Везину» в прошлом году, однако тогда приз лучшему вратарю достался Пекке Ринне. В этом сезоне даже перелом ноги не помешал голкиперу «Тампы» выиграть престижный трофей. Василевский – всего лишь второй российский вратарь, получивший эту награду. Ранее обладателем «Везины» становился Сергей Бобровский, в 2013 и 2017 годах. И первый вратарь «Лайтнинг», кому покорился этот приз.

Василевский выиграл буквально в одну калитку – 28 из 31 голосовавших генеральных менеджеров клубов отдали ему первое место. В этом сезоне Андрей стал лидером НХЛ по победам (39 в 53 играх), четвёртым – по «сухарям» (6), показал КН 2,4 и %ОБ 92,5. Только Патрик Руа и Билли Смит выигрывали «Везину», сыграв меньше матчей. «Потрясающие эмоции. Я так нервничал. Это не только моя награда, а всей команды. Спасибо за всё, ребята, я вас люблю», — сказал смущённый лучший вратарь сезона.

«Тед Линдсей Эворд» — Никита Кучеров

Этот приз вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди игроков НХЛ. Кучеров присоединился к Сергею Фёдорову, Александру Овечкину и Евгению Малкину, став четвёртым россиянином в истории, получившим «Тед Линдсей».

Тут не могло быть сомнений – Кучеров разрывал НХЛ в течение всего регулярного сезона, помог «Тампе» повторить рекорд лиги по количеству побед и выиграл свой первый «Арт Росс». Никита оставил позади Патрика Кейна и Коннора Макдэвида.

Итоги голосования: Кучеров (1677 очков), Кросби (739 очков), Макдэвид (465 очков)

И, наконец, то, чего мы так ждали, – звание MVP регулярного чемпионата (если точно – игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды) тоже выиграл Кучеров! Победитель в этой номинации определяется на основе голосования среди хоккейных журналистов, Никиту поставили на первое место 164 из 171 респондентов. В этом сезоне ни у кого не возникло вопросов, кто лучший хоккеист мира. Конечно, Кучеров!

«Харт» считается самой престижной индивидуальной наградой в НХЛ (ну, кроме «Конн Смайт Трофи», конечно) и получить её особенно ценно. Кучеров стал четвёртым россиянином после Фёдорова, Овечкина и Малкина, выигравшим «Харт». Кроме того, Кучеров стал третьим россиянином в истории, который выиграл «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей» в одном сезоне. Ранее это удавалось Александру Овечкину в сезоне-2007/08 и Евгению Малкину в сезоне-2011/12.

В довершение праздника Кучеров, Василевский и Овечкин также вошли в первую символическую сборную всех звёзд. Кучеров стал третьим россиянином в истории, который выиграл «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей» в одном сезоне. Ранее это удавалось Александру Овечкину в сезоне-2007/08 и Евгению Малкину в сезоне-2011/12.