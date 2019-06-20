Кучеров пришёл без носков, а у Макдэвида вместо ремня были хоккейные шнурки.

С Хартом и без носков. Самые яркие моменты церемонии закрытия сезона НХЛ

В Лас-Вегасе завершилась церемония закрытия сезона-2018/19 в НХЛ. В её ходе были вручены все индивидуальные награды лучшим хоккеистам чемпионата. Особенно приятно, что на первых ролях были российские хоккеисты. Александр Овечкин стал лучшим снайпером сезона, Андрей Василевский – лучшим вратарём, а Никита Кучеров и вовсе собрал коллекцию из трёх престижнейших наград.

Кучеров выбил суперкомбо! Все призы россиян в НХЛ Он стал третьим россиянином, выигравшим три главных индивидуальных приза в одном сезоне.

Представляем вашему вниманию самые яркие фотографии из соцсетей с церемонии в Лас-Вегасе.

Никита Кучеров взял «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», но его улыбка сдержана. По понятным причинам.

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А ещё Никита был на церемонии без носков. Это не ушло от внимания вездесущих фотокамер.

Но не один Кучеров удивил гардеробом. Самый высокооплачиваемый хоккеист мира Коннор Макдэвид остался без индивидуальных трофеев на церемонии, зато произвёл впечатление своим «ремнём». Брюки МакДи удерживали… хоккейные шнурки.

Разумеется, выделялся внешним видом и Брент Бёрнс. Атакующий защитник «Сан-Хосе», как обычно, был на церемонии с бородой, без передних зубов и в броском костюме.

Но хватит о нарядах, поговорим лучше о призах. Кучеров, конечно, собрал внушительную коллекцию, но настоящий счастливчик – Райан О’Райлли. Год назад форвард кис в «Баффало» и даже не мог представить, что вскоре выиграет Кубок Стэнли и Приз Кларенса Кэмпбелла для «Сент-Луиса» и «Конн Смайт Трофи» и «Фрэнк Селке Трофи» для себя.

А вот Вождь «блюзменов» Крэйг Берюбе остался без индивидуального трофея. Но «Джек Адамс Эворд» вручается по итогам регулярки, и здесь была отмечена великолепная работа с «Айлендерс» Барри Тротца.

Тротц был не единственным героем «островитян» на церемонии. Куда трогательнее оказалось признание заслуг голкипера Робина Ленера. Швед получил «Билл Мастертон Трофи» за свою успешную борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью и суицидальными мыслями, которыми спортсмен страдал ещё год назад.

А ещё Ленер в соавторстве с Томасом Грайссом стал обладателем «Уильям Дженнингс Трофи».

Кстати, момент с вручением «Билла Мастертона» Ленеру- не самый пронзительный с церемонии в Лас-Вегасе. Большие шансы вышибить слезу из зрителей имела встреча Андерсона Уайтхеда со своим кумиром Кэри Прайсом. Голкипер «Монреаля» не только подарил мальчику клубный свитер, но и пригласил на МВЗ НХЛ в 2020 году.

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Уайтхед был не единственным юным героем звёздной тусовки в Лас-Вегасе. Детский корреспондент Matt G успел пообщаться со многими звёздами на ковровой дорожке.

Кстати, основным ведущим церемонии был известный американский актёр и комик Кенан Томпсон.

Легко преображавшийся в доктора Гэри Мэнбетта.

А «Харт Трофи» Никите Кучерову вручал Алекс Требек, популярный в США журналист в телеведущий, у которого в марте этого года был обнаружен рак поджелудочной железы.

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Ещё немного о российских призах. Андрей Василевский выиграл первую в своей карьере «Везину Трофи». Голкипер «Тампы», безусловно, очень рад, но также слегка взволнован.

А вот Джейсон Цукер искренне счастлив получить «Кинг Клэнси Трофи». Этим призом награждают за наибольший вклад в общественную жизнь.

Умению радоваться успеху у Цукера следует поучиться Александру Баркову. А может быть настоящие джентльмены просто никогда не показывают эмоций?

Кстати, помимо вручения индивидуальных призов, в Лас-Вегасе назвали лицо обложки игры NHL 20. Им стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Назвал фамилию счастливчика Пи Кей Суббэн, от которого убежал «Джеймс Норрис Трофи», но тот всё равно был одним из самых стильных парней вечера.