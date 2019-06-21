Русские на драфте юниоров НХЛ. Кого и когда выберут

На драфте-2018 в первом раунде было выбрано сразу четыре российских игрока, что стало повторением рекорда. В этом году такого не будет, в первый день будет задрафтован один, максимум – два россиянина, но в следующих раундах их должно быть много. Рассказываем о шансах наших ребят на драфте.

Попадёт ли Подколзин в топ-5? Всё, что нужно знать о драфте НХЛ-2019 Время проведения, очерёдность выбора, рейтинги и список русских игроков.

Первый раунд

Василий Подколзин



17-летний россиянин практически весь сезон шёл на третьем месте в различных преддрафтовых рейтингах, но к лету опустился на несколько позиций. В рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ 17-летний россиянин занимает второе место после Каапо Какко среди игроков, выступающих в Европе, но американские и канадские проспекты ударно провели концовку сезона и ЮЧМ и котируются выше. Против Василия сыграла нерезультативная игра на юниорском чемпионате мира (1+4 в 12 матчах), плюс некоторые клубы может отпугнуть то, что он ещё как минимум два года проведёт в КХЛ.



На драфте у Василия есть все шансы быть выбранным в топ-10. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что его может взять «Детройт»: «Пятым выбирает «Лос-Анджелес», который, так же как и «Чикаго», хочет поскорее вернуться в число претендентов на высокие места — если бы «Кингз» взяли Подколзина, это было бы сюрпризом. А вот затем идёт «Детройт», и ещё до того, как Стив Айзерман был объявлен новым генменеджером «Ред Уингз», была информация, что Подколзин «крыльям» интересен. Клуб имеет большую традицию по работе с российскими хоккеистами, Айзерман успешно работал с ними в «Тампе». «Детройт» не испугается и Василий может быть номером один в клубном списке «Ред Уингз». Если этого не случится, то в топ-15 он уйдёт точно: «Филадельфия» (11-й пик), «Миннесота» (12-й), «Флорида» (13-й), «Аризона» (14-й).

Второй раунд

Пётр Кочетков, Илья Николаев, Егор Афанасьев, Павел Дорофеев



В первом раунде, скорее всего, выберут только Подколзина, а во втором должно быть гораздо больше российских игроков. В первую очередь стоит обратить внимание на Петра Кочеткова – лучшего европейского вратаря во всех рейтингах. Он был великолепен на МЧМ (лучший вратарь турнира), имеет высокий потенциал, не помешает даже то, что большую часть сезона он провёл в ВХЛ, а не КХЛ. Тем более в следующем году Кочетков будет уже в СКА.



Хороший сезон провёл нападающий «Локо» Илья Николаев – центр с отличными данными распасовщика и умением отработать в обороне. Павел Дорофеев разрывал МХЛ в этом году (17 голов в 19 матчах), привлекался в основу «Магнитки», здорово действует на пятачке, может «продавить» соперников (хотя массу надо набирать) и обладает неплохим броском.



Среди ребят, выступающих за океаном, лучшие шансы быть выбранным во втором раунде у Егора Афанасьева (некоторые специалисты даже считают, что он может уйти в конце первого раунда). Габаритный 18-летний нападающий уже давно играет в США и в этом году стал 10-м бомбардиром USHL.

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Третий раунд

Егор Спиридонов, Никита Александров, Владислав Фирстов, Артемий Князев, Даниил Мисюль



В третьем раунде могут выбрать сразу нескольких российских защитников. Выше других оценивают Артемия Князева, который добился большого прогресса в первом сезоне в QMJHL. Мисюль, выступающий в системе «Локомотива», здорово зарекомендовал себя не только в МХЛ, но и в КХЛ, он отличается габаритами (193 см) и спортивной наглостью.



Спиридонов – классический двусторонний центр с хорошим броском, да ещё и правым хватом. Фирстов – креативный форвард, вошёл в символическую сборную новичков USHL. Никита Александров – один из лидеров своей команды в QMJHL, центр, который отлично действует с шайбой, эффективен в большинстве, одинаково хорошо бросает и делает передачи.

Четвёртый-седьмой раунды

Лучший новичок КХЛ в этом сезоне Илья Коновалов не уйдёт высоко, но наверняка будет задрафтован. Этот вратарь привлекает своим спокойствием и уверенностью и уже стал первым номером «Локомотива».

Никиту Охотюка многие ставят на уровне второго-третьего раунда, но это классический защитник-домосед, и, с учётом обилия более разносторонних защитников, не факт, что его выберут так высоко. За него может сыграть тот факт, что он уже два года выступает в OHL.



Нападающий Арсений Грицюк может вырасти в неплохого снайпера, Даниил Гутик котировался бы выше, если бы продолжил играть так, как на мемориале Глинки. Матвей Гуськов, сын двукратного чемпиона России Александра Гуськова, немного сдал после переезда в Канаду, и ему надо серьёзно прибавлять во всех аспектах.



Кириллу Слепцу уже 20 лет, но в прошлые годы клубы проходили мимо него на драфте. В этом году он обратил на себя внимание потрясающим выступлением на МЧМ, где показал запредельную скорость и поставленный бросок (5 голов в 7 играх).

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На драфт в этом году выходят 85 российских игроков, предсказать, кого именно выберут, совершенно невозможно, ведь в каждом клубе свои списки, свои предпочтения и свои мысли по поводу того или иного хоккеиста. Кого-то привлечёт защитник «Локо» Роман Бычков или его партнёр по команде, форвард Александр Дарьин, кого-то – 18-летний воспитанник ЦСКА Михаил Абрамов, кто-то решит выбрать нападающего «Сибири» Никиту Шашкова. Перечислять всех нет смысла. Очевидно, что задрафтованы будут многие — человек 20, может, и больше. Кстати, в последние годы намечается тенденция – в 2016-м было выбрано 17 человек, в 2017-м – 18, в прошлом году – 20. Уже не конец 2000-х, когда русских игроков на драфте можно было пересчитать по пальцам. Если Россия побьёт прошлогоднюю планку, то это будет самое большое количество наших ребят на драфте с 2003 года (тогда было выбрано 30 человек).