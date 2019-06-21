«Уехать в Канаду – правильное решение». Барбашёв – о мечте и Кубке Стэнли

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв не только хороший хоккеист, но и приятный собеседник. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 23-летний форвард рассказал о цели, к которой шёл с детства, трудностях игры в АХЛ, дебюте за «блюзменов» и завоёванном Кубке Стэнли. Вожделенный трофей Иван привезёт в Москву в августе.

Русские в НХЛ — это сила! Пути Тарасенко и Барбашёва к Кубку Стэнли Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».

«С моей стороны было много терпения, благодарен судьбе»

— Эмоции после триумфа улеглись?

— Слава богу, они начинают остывать. Активная фаза празднования закончилась. Наконец-то появилось время, когда можно просто отдохнуть и не думать о хоккее. Но какие-то эмоции, конечно, до сих пор остались. Везде крутят видео нашей победы. Мы выиграли Кубок Стэнли, и это круто! Наш сезон можно обсуждать долго. Быть на последнем месте, а в итоге завоевать трофей — это что-то невероятное!

— Вы пробивались в «Сент-Луис» из АХЛ, играли за «Чикаго Вулвз». Судьба вознаградила вас за старания?

— С моей стороны было много терпения. Посмотрите на мой первый год в АХЛ. Я играл в четвёртом звене, не было игрового времени, а порой просто не ставили на игры. Сейчас же за всё воздалось, в плей-офф моё игровое время превышало 15 минут, а в седьмом матче я провёл на льду 17 минут! Это очень круто, я благодарен судьбе за всё случившееся.



— В «Вулвз» не захотел играть Вадим Шипачёв…

— Трудно говорить за другого человека, у каждого своя карьера, свой путь. Вадим привык помногу играть в КХЛ, в НХЛ у него были другие условия, нужно было пробиваться, ему не всё нравилось. Мы с ним пересеклись в «Чикаго Вулвз» всего один раз.



— У вас не было момента, когда хотелось всё бросить и вернуться в Россию?

— Я такой человек, что если у меня есть мечта, то я к ней иду. В своё время, как я уже сказал, мне было очень сложно в АХЛ. Звонили из московского «Динамо» и предлагали контракт, но я решил, что останусь в Северной Америке и буду продолжать бороться. Хорошо, что я остался, мне выпал шанс поиграть в НХЛ. Когда меня подняли из АХЛ, то я понял, что принял очень правильное решение.



— Вы уехали из России ещё в 2012 году. Не скучаете по родине?

— Мне хорошо живётся в США. Теперь вот и Кубок Стэнли выиграл, достиг цели, к которой шёл. Когда только приезжал в Канаду, было трудно, не знал английского языка. Но вместе со мной в «Монктоне» играл Дмитрий Яшкин. Мы провели год вместе, потом он уехал, а мой английский стал лучше. В «Монктоне» я обрёл много друзей. Есть ребята, с которыми до сих пор общаюсь. Что касается России, то я прилетал на родину достаточно часто. Проводил в стране по три-четыре месяца.



— Владимир Тарасенко сыграл большую роль в вашем развитии и помог закрепиться в «Сент-Луисе»?

— О, это была большая роль с его стороны! Я был очень рад познакомиться с Володей. Когда увидел Тарасенко впервые, то запаниковал. Ведь это известный в НХЛ игрок! Володя мне всегда помогал, подсказывал. Помню, меня подняли на первую игру в НХЛ в Миннесоте. После неё я снова отправился в АХЛ, а Тарасенко полетел на Матч звёзд. Кстати, на моей первой игре в НХЛ была моя жена. После матча мы нашли время и посидели вместе с ней и Володей в ресторане, пообщались. В общем, Вова многое для меня сделал.

«После падения с пожарной машины обошлось без травм и синяков»

— Вместе с вами и Тарасенко Кубок Стэнли могли выиграть Никита Сошников, Наиль Якупов, Клим Костин…

— Как я говорил, у каждого своя судьба. Помню, как я играл с Наилем Якуповым. Он — первый номер драфта, у Наиля есть мастерство, быстрые руки, бросок. Он здорово думает на льду. Но что-то пошло не так. Очень жаль, ведь Якупов классный парень. Надеюсь, что у него и у Никиты Сошникова всё получится в КХЛ. Никита приехал из «Торонто», в «Блюз» шансов почти не давали. Клим Костин старается, но здесь очень сложно пробиться в первую команду.

— В интервью «Чемпионату» Сошников сказал, что после ухода Майка Йео и прихода на пост тренера «Блюз» Крэйга Берюбе атмосфера в команде значительно улучшилась.

— Так и есть. Берюбе постоянно с командой, он заступается за каждого из своих ребят. Он всегда хочет сделать лучше для игроков. С Майком Йео было всё иначе. Он показался каким-то жёстким и более строгим, нежели Крэйг. Это звучит странно, ведь Берюбе – известный в прошлом тафгай с кучей штрафных минут за спиной. Но с приходом Крэйга у хоккеистов «Сент-Луиса» открылось второе дыхание.

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— После победы «Сент-Луиса» весь штат Миссури стоял на ушах?

— Да, ведь мы впервые привезли Кубок Стэнли в город! Это был огромный праздник для всего штата.

— Как получилось, что на праздничном параде вы упали с пожарной машины?

— Было очень много народу, всё снималось на камеры. Это была машина, на которой весь парад ехал Райан О'Райлли. Мы с парнями отбивали пятюни фанатам, затем залезли на эту машину. Какое-то время она не двигалась, но при первом же небольшом движении я просто потерял равновесие. На видео всё выглядело страшно, но на самом деле я упал несильно. Успел сгруппироваться и приземлился на пятую точку. Обошлось без травм и синяков.

Видео инцидента также можно посмотреть в «твиттере» Heart of NHL

— Генеральный менеджер Даг Армстронг пошутил, что на момент падения внутри вас находилось приличное количество обезболивающих.

— Так и есть, поэтому я ничего не почувствовал (смеётся). Мы ехали часа два-три, всё это время праздновали, выпивали. Наслаждались победой вместе с болельщиками.



— Удалось отметить победу вместе с Тарасенко и его семьёй?

— Пока нет, может, в ближайшие пару дней куда-нибудь сходим семьями, посидим в ресторане. Сам город маленький, мы живём в 15 минутах друг от друга.



— Вашей супруге нравится в Сент-Луисе?

— Да, мы чувствуем себя комфортно. Ко всему привыкли, город нравится. Чувствуем себя как дома. Погода, конечно, хуже, чем во Флориде или Калифорнии, но зимой температура не опускается ниже «-12» или «-13». Летом бывают грозы, а бывает и 30 градусов жары.

«После шестой игры Боумистер сказал: «Ты не представляешь, как нам тебя не хватало!»

— Феноменальный плей-офф провёл вратарь Джордан Биннингтон. В чём секрет его успеха?

— Наша победа во многом его заслуга. Он уже в своей первой игре в НХЛ сделал шат-аут, постоянно придавал уверенности команде. Джордан стал первым вратарём, очень изменился как человек, изменил свой стиль жизни, стал больше думать о хоккее. Человек воспользовался шансом и сотворил что-то невероятное!



— Райан О'Райлли заслужил звание MVP?

— Мне без разницы, кто его получил. У нас это приз мог получить каждый: Биннингтон, Тарасенко, Шварц, О'Райлли. Каждый игрок внёс свою лепту в победу, осуществил мечту и выиграл Кубок Стэнли.



— О'Райлли сказал, что вы как швейцарский нож, умеете делать всё.

— Очень приятно, когда хоккеисты уровня О'Райлли говорят такие вещи про игрока четвёртого звена. Это круто! Сразу вспоминается эпизод, когда я пропускал шестую игру. После неё ко мне подошёл Джей Боумистер и сказал: «Ты не представляешь, как нам тебя не хватало!». Вы даже не догадываетесь, что я почувствовал после этого!

О'Райлли: Барбашёв как швейцарский нож. Он умеет делать абсолютно всё

— Шестой матч вы пропустили из-за силового приёма на Маркусе Юханссоне. Сожалеете о том эпизоде?

— На мой взгляд, этот силовой приём не тянул на дисквалификацию. Тем более в шестом матче финала в битве за Кубок Стэнли. Но от меня уже ничего не зависело. Если такое случилось, то что поделать? Я разговаривал по телефону с представителем лиги, затем они говорили с генменеджером. Я ждал примерно три часа и мне объявили, что я пропущу один матч. Жаль, ведь мы могли выиграть Кубок Стэнли в этой шестой игре на родном льду. С другой стороны, я рад, что судьба подарила всем нам седьмой матч. Лучше седьмого матча в финале ничего не может быть.



— Как отнеслись к тому, что капитан «Бостона» Здено Хара играл в финале со сломанной челюстью?

— Нам было без разницы, будет он играть или нет. Хара осознавал, на что идёт. Он подал всем большой пример. Но мы во время плей-офф не должны были обращать на это внимания. Здено понимал, что никаких поблажек не будет, его продолжат бить.

Мой папа — очень эмоциональный человек. После всего произошедшего с братом отец сразу сказал: «Так, Ваня поедет в Канаду».

«У меня ни к кому нет никаких претензий. Что скажут, то и буду делать»

— Помните свой дебютный сезон в «Сент-Луисе»?

— Да, это было в 2017 году в том самом матче с «Миннесотой», о котором я уже упомянул. Я сыграл даже в плей-офф. Помню, как проиграли «Нэшвиллу» во втором раунде. Помню всё это волнение. Ты выходишь на лёд, и тебя трясёт.

— Клуб сделал вам квалификационное предложение. Как обстоят дела с новым контрактом?

— Пока никаких разговоров не было, всё на уровне обсуждения с агентом. «Сент-Луис» захотел сохранить права на меня, поэтому сделал квалификацию. Не знаю, что будет дальше. Сейчас у нашего генерального менеджера Дага Армстронга несколько тяжёлых недель. Прошла церемония вручения наград в Лас-Вегасе, впереди – драфт НХЛ.



— Довольны своей ролью чекера в команде?

— На данный момент меня всё устраивает. Я играю с Оскаром Сундквистом и Алексом Стином. У нас молодая команда, у всех есть определённое мастерство. Когда играешь в полуфинале и финале по 15 минут и больше, то нет смысла предъявлять какие-то претензии.

— Легендарный Борис Михайлов сказал, что вы готовы выполнять любую роль. Это очень ценное качество для хоккеиста.

— Для меня это важно и приятно слышать. У меня была мечта играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. У меня ни к кому нет никаких претензий. Что скажут, то и буду делать. Я могу выполнять любую роль. Я даже в меньшинстве играл, но ведь это тоже игровое время, которое держит тебя в тонусе.



— Первый хет-трик в НХЛ в ворота «Детройта» тоже останется в памяти?

— Незабываемые впечатления! Кстати, у меня сохранено три клюшки. Первая – после хет-трика. Вторая – когда забил в финале Кубка Стэнли. Третья – самая важная – с которой мы выиграли. После сирены я её сразу бросил на лёд, на ней остались порезы, ведь все радовались и наступали на неё. Но в итоге мне её вернули.

Фото: из личного архива Ивана Барбашёва

«Отец сразу сказал: «Так, Ваня поедет в Канаду»

— Иван, вы считаете себя воспитанником ЦСКА или «Динамо»?

— Я думаю, что «Динамо». В ЦСКА я провёл не так много времени. В «Динамо» я раскрылся, школа именно этой команды стала для меня родной.



— В одном из интервью ваш отец сделал заявление, что в ЦСКА вашего брата Сергея «убили» как игрока, а вас он в России точно не оставит. Как относитесь к таким словам?

— Мой папа очень эмоциональный человек. После всего произошедшего с братом отец сразу сказал: «Так, Ваня поедет в Канаду». Уехать в Канаду – одно из самых правильных решений, которое могло быть. Я прошёл путь канадской юниорки, поиграл в АХЛ, после чего пробился в НХЛ.

Отец Барбашёвых: в ЦСКА Сергея убили как игрока

— Когда и куда вы привезёте Кубок Стэнли?

— Я привезу его в Москву в середине августа, точной даты пока назвать не могу. В ближайших планах – отдохнуть с женой в Майами шесть дней, после чего нужно заниматься визами. Продлевать американскую и канадскую.

«Стать чемпионом мира и попасть на Олимпиаду – это тоже мечта»

— Есть желание дебютировать в сборной России?

— Конечно есть. Я хочу ещё выиграть Кубок Стэнли, но стать чемпионом мира и попасть на Олимпиаду – это тоже мечта. Не знаю, будет ли такая возможность или нет, но хотелось бы.



— Следить за чемпионатом мира в Словакии не получалось?

— Было мало времени. Просматривали с Вовой Тарасенко хайлайты игр, а третий период бронзового матча с чехами и овертайм с буллитами смотрели в раздевалке «Сент-Луиса». Ребята даже делали ставки между собой и спорили, кто выиграет.



— На недавней церемонии вручения личных наград в Лас-Вегасе игроки сборной Никита Кучеров и Андрей Василевский собрали целую коллекцию из призов. Заслуженно?

— Безусловно. Никита Кучеров и вовсе сотворил невероятное, побив вечный рекорд Александра Могильного. Да, у «Тампы» не получилось в плей-офф, но такое случается.

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— С братьями Сергеем и Максимом поддерживаете связь?

— Да, они оба меня поздравили. Максим был в Сент-Луисе. Он очень рад, что побывал в Америке, посмотрел финал, поприсутствовал на параде. Мама с папой тоже прилетали. У Серёжи прилететь не получилось, но он смотрел каждую игру.



— За матчами КХЛ следите?

— Нет. Не получается смотреть трансляции из США. Пишут, что в моём регионе просмотр данного видео недоступен. Очень странно и обидно, надо что-то с этим делать.



— В НХЛ всё непредсказуемо, Кубок Стэнли может выиграть любая команда…

— Да. Даже если посмотреть на наш сезон, то мы были на последнем месте в январе! Проигрывали каждый второй матч, но в итоге наиграли на Кубок Стэнли. Вот так бывает в НХЛ.