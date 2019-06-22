Подколзин – в топ-10 драфта НХЛ. Его выбрал клуб, где блистали Буре и Могильный

В Ванкувере завершился первый раунд драфта НХЛ. Как и ожидалось, свою фамилию услышал только один россиянин, но первый день ярмарки всё равно был полон интересных событий.

Подколзин будет покорять «Ванкувер». Как прошёл первый раунд драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз ожидаемо был выбран под первым номером.

Хьюз – первый, Какко – второй

Как и ожидалось, «Нью-Джерси» выбрал под первым номером центрального нападающего Джека Хьюза. «Мы выбирали из двух великолепных игроков, посчитали, что Хьюз нам больше подходит», — сказал генеральный менеджер клуба Рэй Шеро.

Каапо Какко отказался ехать на ЮЧМ, чтобы сыграть за национальную сборную на ЧМ, зажёг там, выиграл золото, но этого не хватило, чтобы переубедить «Нью-Джерси». В последний месяц он не раз говорил, что считает себя первым номером, и теперь собирается доказать «Дэвилз», что они ошиблись. Удобно, что Какко оказался в «Рейнджерс», которые выступают в одном дивизионе с «Нью-Джерси». Первый и второй пики драфта-2019 будут встречаться лицом к лицу как минимум четыре раза в сезоне.

В четвёртый раз в истории вторым номером драфта стал финн – Александр Барков, Патрик Лайне, Микко Рантанен, и сейчас «Рейнджерс» выбрали Каапо Какко. «Моя цель – играть в НХЛ в этом сезоне, надеюсь, я к этому готов. Да, я хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером», — сказал с улыбкой Какко.

Нападающие в первом раунде драфта-2019

(«Нью-Джерси», №1), Джек Хьюз («Нью-Джерси», №1), Каапо Какко («Рейнджерс», №2), Кирби Дах («Чикаго». №3), Алекс Тюркотт («Лос-Анджелес», №5), Дилан Козенс («Баффало»,№7), Тревор Зеграс («Анахайм», №9), Василий Подколзин («Ванкувер», №10), Мэтт Болди («Миннесота», №12), Спенсер Найт («Флорида», №13), Коул Кофилд («Монреаль», №15), Алекс Ньюхук («Колорадо», №16), Пейтон Кребс («Вегас», №17), Самуэль Пулен («Питтсбург», №21), Симон Хольмстрём («Айлендерс», №23), Филип Томасино («Нэшвилл», №24), Коннор МакМайкл («Вашингтон», №25), Джейкоб Пеллетье («Калгари», №26), Нолан Фут («Тампа», №27), Райан Сузуки («Каролина», №28), Брэйден Трэйси («Анахайм», №29), Джон Бичер («Бостон», №30).

Айзерман начал с сенсации

Стив Айзерман начал свою работу в роли генерального менеджера «Детройта» с сенсации. «Ред Уингз» был нужен защитник, и выбор был большой – и американцы, и шведы, и канадцы, и финны. Айзерман уже не раз доказывал, что не боится смелых решений, и удивил абсолютно всех, выбрав Морица Зайдера.

Зайдер скакнул вверх пунктов на 10 и стал первым немцем после Леона Драйзайтля, который был выбран так высоко. В каждом клубе есть большие скаутские службы, но Айзерман также лично занимается просмотром игроков. Этой весной он специально ездил в Германию, чтобы понаблюдать за игрой Зайдера в плей-офф немецкой лиги. Защитник помог «Адлеру» стать чемпионом, а потом неплохо проявил себя на чемпионате мира.

«Удивлён таким высоким выбором на драфте, но Айзерман задавал мне так много вопросов. Он хотел знать обо мне всё, так что я думал, что у меня есть шанс», — сказал Зайдер. Реакция защитника на выбор под шестым номером говорит сама за себя.

Защитники в первом раунде драфта-2019

Боуэн Байрэм («Колорадо», №4), Мориц Зайдер («Детройт», №6), Филип Броберг («Эдмонтон», №8), Виктор Сёдерстрём («Аризона», №11), Кэм Йорк («Филадельфия», №14), Томас Харли («Даллас», №18), Ласси Томпсон («Оттава», №19), Вилле Хейнола («Виннипег», №20), Тобиас Бьёрнфот («Лос-Анджелес», №22), Райан Джонсон («Баффало», №31).

Подколзин – в топ-10

Как и предполагалось, в первом раунде был выбран только один россиянин. Удивило не это, а то, кто именно взял Василия Подколзина. Дело в том, что «Ванкувер» последние несколько десятков лет совершенно не ассоциируется с русскими ребятами. Наши соотечественники в «Кэнакс» не задерживаются (Трямкин, Бурмистров, Голдобин из последних), а если и выбираются на драфте, то не выше третьего раунда. «Косатки» впервые в истории выбрали в первом раунде русского игрока. Кажется, даже для представителей клуба такое решение было неожиданным — специальному советнику генерального менеджера Стэну Смилу пришлось уточнять в шпаргалке имя, и всё равно он смог произнести что-то похожее на «Василиев Подколзев».

Представитель «Ванкувера» назвал фамилию Подколзина на драфте по шпаргалке

Подколзин не смутился и был очень рад попасть в «Ванкувер». Полгода назад он уже был здесь, на молодёжном чемпионате мира. Несмотря на незнание английского, Василий чувствовал себя свободно и с удовольствием позировал на камеру. «Наверное, «Подколзин» переводится на английский как «крутизна», — отметил «твиттер» клуба.

«Очень рад, что меня выбрал «Ванкувер», надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забивать голы. Хочется считать себя снайпером. Надеюсь, за два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в «Ванкувере» за последние 20 лет было мало российских игроков. В принципе, без разницы. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером». Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года», — сказал Василий.

Американский рекорд

Американская программа по подготовке юниоров – одна из лучших в мире. В этом году NTDP вновь громко заявила о себе – в конце мая на преддрафтовые тесты были приглашено рекордное количество игроков из этой команды (17), а сегодня в первом раунде были выбраны рекордные восемь хоккеистов. Семь из них попали в топ-15.

Среди выпускников NTDP – Хьюз, Тюркотт, Зеграс, Болди, Найт, Кофилд, Йорк и Бичер. Ещё один американец, выбранный под 31-м номером, не был задействован в этой программе. Конечно, о Хьюзе все говорят уже несколько лет как об одном из самых ярких хоккеистов 2001 года рождения, но и его товарищи тоже способны стать звёздами НХЛ. Кстати, все они сыграли на ЮЧМ-2019 (а это почти треть сборной!), медалей не выиграли, но Хьюз побил рекорд Александра Овечкина по количеству очков в рамках ЮЧМ, а Кофилд разделил первое место с Овечкиным по количеству голов на одном турнире.