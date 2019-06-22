Канадско-финская революция. В КХЛ массово уменьшают размеры площадок

В хоккейном мире со временем меняются не только правила игры, но и различные технические детали. Так, эра больших европейских площадок постепенно уходит в прошлое. Конгрессом ИИХФ решено, что с 2020 года чемпионаты мира будут проходить на канадских площадках. Национальные чемпионаты могут проводиться на европейских площадках, но клубы КХЛ постепенно отказываются от них, предпочитая устанавливать канадские и финские «коробки». На каких площадках команды КХЛ будут играть в следующем сезоне?

Канадская площадка (26 на 60 м): «Амур», «Адмирал», «Динамо» (Москва), «Барыс», ХК «Сочи».

Пять команд лиги точно будут играть на канадских «коробках». Оба российских дальневосточных клуба (которые пытаются поймать соперников на акклиматизации за счёт активного темпа игры), а также «Барыс», московские динамовцы и сочинцы. У «Динамо», к слову, на новой арене в Петровском парке заложены в проект закладки на все три допустимых размера. В прошлом году москвичи заканчивали сезон на финской площадке, теперь же решили перейти на канадский вариант. В «Барысе» о нововведении объявили 10 июня, в «Сочи» — буквально накануне.

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Финская площадка (28 на 60 м): «Северсталь», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Витязь», «Сибирь», ЦСКА, «Спартак».

Восемь команд КХЛ приняли эдакое половинчатое решение. С одной стороны, от больших размеров решено отказаться, с другой – до канадских в этих клубах не созрели. Но динамика игры в любом случае увеличится. Ведь помимо чемпионата мира, в 2022 году, с большой вероятностью, на маленьких площадках будут проводиться и Олимпийские игры. В том же ЦСКА всегда хватает игроков сборной, поэтому все они получат необходимый опыт и смогут привыкнуть к новым условиям. В «Спартаке» на финскую площадку перешли автоматически, так как красно-белые выступают на одной арене с «армейцами».

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Кроме того, в плюсе должны оказаться и болельщики, ведь заброшенных шайб станет больше, темп игры серьёзно возрастёт. Главное, чтобы хоккей со временем не превратился во что-то вроде «бей-беги», в связи с чем справедливо переживают некоторые российские ветераны, привыкшие к комбинационной игре в пас. Теперь же на первый план однозначно выйдет физика, а техника и мастерство отойдут в сторону. Не выдержишь темпа, не сможешь бежать и биться у бортов – можешь смело поднимать белый флаг, каким бы мастером ты не был.

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Европейская площадка (30 на 60 м): «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар», «Трактор», «Торпедо», «Йокерит», «Локомотив», «Динамо» (Рига).

В свою очередь семь клубов КХЛ пока не объявляли о том, что размер их домашних площадок уменьшится. Кто знает, возможно, в ближайшее время кто-то из этих команд тоже решит последовать примеру вышеперечисленных. Не все переходят на маленькие «коробки» в том числе и из-за технических сложностей.

Не так легко оперативно решить подобный вопрос, заказать необходимые материалы, провести строительные работы, выделить на это статью бюджета. Но, думается, что в скором времени число европейских площадок в КХЛ сократится ещё больше, а затем они исчезнут вообще.

Интересно, что финский «Йокерит» не играет на финской площадке, хотя это никак не помешало сборной Финляндии во главе с капитаном Марко Анттилой выиграть чемпионат мира в Словакии. По всей видимости, «джокеры» руководствуются экономическими соображениями. Если менять закладку, то у первых рядов на арене будет не самый хороший обзор. В таком случае на эти места не удастся быстро продать билеты, а уж тем более по привлекательной для клуба стоимости.

Думают над уменьшением площадки: СКА, «Автомобилист», «Авангард», «Динамо» (Минск).

Ещё четыре команды лиги находятся в раздумьях. По идее, в СКА должны были первыми перейти на уменьшенный размер. В Питере, судя по публикациям в прессе, всё же планируют уйти от европейского формата, но официально о своём решении ещё не объявляли.

Не будем забывать, что данный вопрос особенно касается клубов, заточенных под сборную, вроде минского «Динамо». Ведь нужно думать о международных соревнованиях с участием национальной команды. «Зубры» в ближайшее время могут перейти на канадский размер. Об этом активно пишут в белорусских СМИ.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков также заявил, что в клубе рассматривают вариант с уменьшением площадки. Всё будет зависеть от технических возможностей, которые выходят на первый план. В «Авангарде», выступающем в Балашихе, тоже могут пойти по этому пути. Команда Боба Хартли отличается своей физической подготовкой, поэтому период адаптации не займёт много времени.