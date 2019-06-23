Суббэн стал «дьяволом», Марло на полпути в «Сан-Хосе». Время обменов в НХЛ

В НХЛ закончился сезон, завершились все официальные мероприятия и церемонии и наступила пора межсезонья. 1 июля откроется трансферный рынок, на который хлынут свободные агенты, а пока генеральные менеджеры могут проводить только обмены. Несколько интересных трейдов уже произошло, о десятках других ходят слухи. Рассказываем о самых любопытных случившихся и вероятных сделках в НХЛ, о которых известно на данный момент.

Состоявшиеся обмены

Джейкоб Труба из «Виннипега» в «Рейнджерс»

«Виннипег» обменял своего самого результативного защитника (50 (8+42) очка в 82-х матчах сезона-2018/19) менее чем за две недели до окончания его контракта с «Джетс». Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф рассказал, что у игрока были какие-то личные обстоятельства, и, скорее всего, дело в чрезмерных амбициях Джейкоба. Ещё прошлым летом он заключил однолетний контракт на $5,5 млн с «Виннипегом» только после длительного разбирательства в арбитраже (сам Труба хотел $7 млн), а сейчас, после лучшего сезона в карьере, «Джетс» точно не потянуть его требований.

Генменеджер «Виннипега»: мы любили Трубу, но у него были личные обстоятельства

После 1 июля другие клубы НХЛ наверняка предложили бы Трубе «жирный» контракт, перебивший квалификацию «Виннипега», и чтобы хоть что-то выручить за игрока «Джетс» провернули обмен с «Рейнджерс». В обмен на Трубу в столицу Манитобы переехал перспективный защитник Нил Пионк, а также 20-й номер драфта-2019, использованный «Виннипегом» под финна Вилле Хейнолу. Что касается «Рейнджерс» и Трубы, то между клубом и хоккеистом идут переговоры о новом контракте и генеральный менеджер клуба с Бродвея уверен, что сделка состоится.

Гортон — о Трубе: этого обмена бы не было, если бы я не был уверен в контракте

Кевин Хейз из «Виннипега» в «Филадельфию»

Разгрузит платёжку «Джетс» для подписания Патрика Лайне и Кайла Коннора не только уход Трубы, но и обмен центрфорварда Кевина Хейза, получавшего около $5 млн в год. Американец оказался в клубе только в дедлайн прошлого сезона («Виннипег» в феврале обменял в «Рейнджерс» Брэндона Лемье и два драфт-пика на Хейза), но по окончании чемпионата стало понятно, что оставаться в канадской команде Кевин не намерен. Чтобы не упустить хоккеиста даром, «Виннипег» и совершил обмен с «Филадельфией», которая была заинтересована в подписании длительного контракта с Хейзом.



В результате «Виннипег» в обмен на форварда получил пик в пятом раунде драфта-2019, активированный под Харрисона Блэйсделла, а «Флайерз» уже заключили с Хейзом семилетнее соглашение с зарплатой $ 7,14 млн в год.

Генменеджер «Филадельфии»: Хейз сделает наш состав более мастеровитым

Мэтт Нисканен из «Вашингтона» в «Филадельфию» на Радко Гудаса

Любопытный обмен провернули «Вашингтон» и «Филадельфия». Состав «Флайерз» пополнил 32-летний Мэтт Нисканен, опытный защитник, но сдавший в последнее время в атакующем потенциале, а в столицу США отправился 29-летний чех Радко Гудас, отличающийся своей жёсткой и порой агрессивной манерой игры.

Фото: Al Bello/Getty Images

Это игроки с разными задачами на льду, и сейчас невозможно предположить, кто же выиграл от этого обмена. С одной стороны, «Вашингтон» отдал в другой клуб игрока, который может играть в первой паре обороны (хотя Нисканен уже не так хорош, как в лучшие годы). С другой – «Кэпиталз» высвободили лишний год контракта Нисканена (срок соглашения Гудаса истекает следующим летом, а у американца – в июле 2021 года) и почти $ 3 млн под потолком зарплат. Силовик и разрушитель Гудас добавит мускулов обороне «Вашингтона», а появившиеся деньги можно, например, использовать для заключения нового контракта с Андре Бураковски.

Маклеллан: обмен Нисканена на Гудаса обеспечит «Вашингтону» финансовую гибкость

Гудас: удивлён, что «Филадельфия» обменяла меня в «Вашингтон»

Олли Мяяття из «Питтсбурга» в «Чикаго» на Доминика Кагуна

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд ещё в апреле заявил, что «пингвинов» в межсезонье покинет минимум один игрок обороны, и вот состоялся обмен Олли Мяяття. Финн был важной частью «Питтсбурга» в недавние чемпионские годы, но в последнее время серьёзно сдал из-за травм и стал немало «привозить». «Пингвинам» необходимо было разгружать платёжку и расставание с нестабильным Мяяття, который бы ещё три года получал более $4 млн за сезон, случилось очень кстати.

Рутерфорд: обмен Мяяття снимает давление на потолок зарплат «Питтсбурга»

Тем более что взамен «Чикаго» отдали Доминика Кагуна, талантливого немца, который здорово себя проявил и в единственном сезоне за «Блэкхоукс», и в играх за сборную Германии на ОИ-2018 и чемпионатах мира последних четырёх лет. У Кагуна ещё год будет действовать контракт новичка, так что «Питтсбург» пока видится однозначным победителем этого трейда. Впрочем, в «Чикаго» вряд ли так считают: генеральный менеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн рассчитывает, что Мяятя добавит обороне команды надёжности, да и сам Олли полон оптимизма после обмена.

Мяяття: рад, что буду играть в «Чикаго». Этот клуб всегда нацелен на успех

Патрик Марло из «Торонто» в «Каролину»

39-летний форвард Патрик Марло, проведший последние два сезона в «Торонто», в конце мая дал понять руководству «Мэйпл Лифс», что хочет перебраться поближе к семье, которая возвращается в Сан-Хосе. У Марло действовал ещё один год контракта с «кленовыми листьями», но игрок уже не допускал мысли, что он останется в Канаде, и даже продал свой дом в Торонто.



«Мэйпл Лифс» вели переговоры об обмене Марло с клубами западного побережья «Аризоной» и «Лос-Анджелесом», но в результате Патрика (а вместе с ним условный выбор в первом раунде и право выбора в седьмом раунде на драфте-2020) отправили на берег Атлантического океана в «Каролину». Впрочем, такая несостыковка имеет объяснение: Марло отказался от пункта о запрете на обмен, чтобы «Каролина» приобрела его и выкупила контракт. Без контракта на $ 6,25 млн в год Марло сможет вернуться в «Сан-Хосе», где Патрик провёл 19 сезонов. Но ещё предстоит разговор с Доном Уодделлом.

Марло хочет вернуться в «Сан-Хосе», «Каролина» может выкупить его контракт

Пи Кей Суббэн из «Нэшвилла» в «Нью-Джерси»

Пока самый громкий обмен нынешнего межсезонья провернули «Нэшвилл» и «Нью-Джерси». «Предаторз» отправили в стан «дьяволов» Пи Кея Суббэна, третьего по дороговизне защитника НХЛ. Контракт Суббэна, подписанный Пи Кеем ещё с «Монреалем», будет действовать до конца сезона-2021/22, а среднегодовая зарплата канадца составляет $ 9 млн. Прошлый сезон для Суббэна оказался худшим в карьере по статистике (он стал лишь четвёртым бомбардиром «Нэшвилла» среди защитников, хотя и пропустил почти четверть регулярки из-за травмы), и Дэвид Пойл принял нелёгкое решение.

Пойл — об обмене Суббэна: «Нэшвиллу» нужно было расчистить платёжную ведомость

Разгружать платёжку «Нэшвиллу» действительно необходимо. Через год заканчивается контракт у Романа Йози, голкипер Юусо Сарес через два сезона уже заработает на приличный договор, а прямо сейчас «Предаторз» собираются подписывать Брайана Бойла и нацеливаются на Мэтта Дюшейна. Одним расставанием с Уэйном Симмондсом здесь не обойтись.



Что касается «Нью-Джерси», то этот обмен показатель амбиций клуба. «Дьяволы» явно намерены включиться в борьбу за Кубок Стэнли в ближайшие годы. Нико Хишир, Тэйлор Холл, а теперь и Джек Хьюз с Пи Кеем Суббэном. За Суббэна, кстати, «Нью-Джерси» заплатил не слишком высокую цену – пришлось пожертвовать защитниками Стивеном Сантини и Джереми Дэвисом, а также двумя драфт-пиками.

Джей Ти Миллер из «Тампы» в «Ванкувер»

Чистит место под потолком зарплат и «Тампа». «Молниям» сейчас необходимо давать большой контракт Брейдену Пойнту, а через год – Василевскому и Сергачёву, и Жильбер БрисБуа решил пожертвовать Джей Ти Миллером, получавшим более $ 5 млн в год. Договор Миллера будет действовать ещё четыре года, и теперь его будет тянуть «Ванкувер», где очень рассчитывают на форварда.

Генменеджер «Ванкувера»: Миллер сразу же сможет усилить первые два звена

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Также стоит сказать, что у «Тампы», вероятно, освободится ещё почти $ 6 млн под кепкой из-за ситуации с Райаном Кэллахеном, которому диагностировано дегенаративно-дистрофическое заболевание диска. «Молнии» смогут поместить американца в резерв для травмированных, и тогда клубу можно будет превысить потолок зарплат на сумму контракта Кэллахена.



Так что «Тампа», скорее всего, получает не только возможность предложить достойную зарплату Пойнту, но и побороться за Никиту Гусева, в котором не слишком нуждается «Вегас». Экс-форвард СКА хоть и звезда по российским меркам, но в НХЛ он пока никто и на большой контракт рассчитывать не сможет.

Возможные сделки

«Вегас» может обменять Гусева

Гусев для «Вегаса» пока кот в мешке, и в приоритете у клуба подписание контракта с Вильямом Карлссоном, вторым бомбардиром «рыцарей» в сезоне. Шведу нужно увеличивать сумму соглашения, а под потолком у «Вегаса» совсем нет места, поэтому в любом случае Джорджу Макфи придётся обменивать свои активы. Вполне вероятен обмен прав на Никиту Гусева и Валентина Зыкова, а также трейд защитника Колина Миллера. Конечно, идеальным кажется вариант, при котором Гусев окажется в «Тампе» и будет творить рядом с Никитой Кучеровым не десяток матчей на чемпионате мира, а весь длинный энхаэловский сезон. Но вероятность такой сделки пока трудно оценить.

Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

Расстанется ли «Питтсбург» с кем-нибудь из лидеров?

«Пингвинам» требуется перезагрузка, небольшая встряска, после двух невнятных сезонов, наступивших вслед за победами в Кубке Стэнли в 2016 и 2017 годах. Джим Рутерфорд вполне может взбодрить свою команду громким обменом. Неприкасаемым пока выглядит только центр франшизы Сидни Кросби, а вот слухи об обмене Евгения Малкина упорно муссируются уже не один год. Генеральный менеджер «пингвинов» не говорит ничего определённого, но намекает, что ни Малкина, ни Криса Летанга он не будет удерживать, если ему поступит выгодное для «Питтсбурга» предложение.

Генменеджер «Питтсбурга»: не говорил, что Малкин и Летанг не будут проданы

Ещё недавно обмен Фила Кессела из «Питтсбурга» казался решённым делом. Американца почти отдали в «Миннесоту», но Кессела… не устроил состав «дикарей»! После этого позиция Рутерфорда относительно нападающего изменилась. Сейчас он не хочет обменивать хоккеиста и ожидает, что Кессел продолжит выступать за «пингвинов».

Источник: «Питтсбург» хочет обменять Кессела в «Миннесоту»

В «Питтсбурге» дали понять Кесселу, что счастливы из-за сорванного обмена

«Торонто» предстоит много работы

Напряжённое лето для генерального менеджера «кленовых листьев» Кайла Дубаса, но немного разгрузил функционера обмен Патрика Марло в «Каролину». Освободившиеся деньги в «Торонто» теперь потратят на Каспери Капанена и Андреаса Юнссона. Подвисла ситуация с Никитой Зайцевым, который запросил обмен, новый большой контракт ждёт Митч Марнер. Проблема в том, что у «Торонто» почти нет свободных денег под потолком, а состав на следующий сезон не укомплектован даже на половину. За «Мэйпл Лифс» будет интересно последить этим летом, вполне возможен обмен из клуба Назема Кадри.

Провернут ли сделку «Эдмонтон» и «Ванкувер»?

Самый дорогой хоккеист «Ванкувера» Луи Эрикссон повздорил с главным тренером Трэвисом Грином, и теперь шведа, который совершенно потух после перехода из «Бостона» в стан «косаток», могут обменять. Реальный вариант – «Эдмонтон», который может расстаться с Миланом Лучичем, также стремительно деградирующим. Оба хоккеиста получают $ 6 млн в год (у Лучича контракт до 2023 года, а у Эрикссона – до 2022-го), оба не отрабатывают эти деньги, так что потенциальный обмен будет равнозначным.



У Эрикссона будет дополнительная заинтересованность в этом обмене, ведь в «Эдмонтоне» сейчас работает Дэйв Типпетт, под руководством которого швед зажигал в «Далласе».

Агент: возможно, Луи Эрикссону было бы лучше играть в другом месте

Кроме того, трудовые отношения с «Эдмонтоном» намерен прервать Ессе Пульюярви. Вечно травмированному финну совсем не нравится в «Ойлерс», и Пульюярви через агента уже выставил «нефтяникам» любопытный ультиматум.