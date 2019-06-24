Этот «дьявол» Суббэн. Кто выиграл от обмена суперзвезды?

В конце прошлой недели в Национальной хоккейной лиге случилось несколько громких обменов. Самой заметной среди них стала сделка с участием защитника Пи Кей Суббэна, который сменил «Нэшвилл» на «Нью-Джерси», а в обратном направлении проследовали оборонцы Стив Сантини и Джереми Дэвис, а также два вторых раунда драфта. Почему и зачем «хищники» избавились от одного из самых популярных игроков лиги и в чём выгода «дьяволов»?

«Эффект Суббэна»

Первоначально этот обмен мог показаться шоком. Суббэн был приобретён «Нэшвиллом» у «Монреаля» всего три года назад в обмен на «пушку» Ши Уэбера и за три сезона в Теннесси весьма полюбился болельщикам «Предаторз». Улыбчивый и общительный Пи Кей быстро стал любимцем публики и вносил ощутимый вклад в результаты «Предаторз», хотя формально до тех цифр результативности, которые были у него в «Канадиенс», так и не добрался. Два года назад ему не хватило всего одного балла, чтобы повторить собственный рекорд по очкам (60), но в сезоне-2016/17 Суббэн вместе с «Нэшвиллом» дошёл до финала Кубка Стэнли и был весьма хорош.

Пи Кей Суббэн в «Нэшвилле»



Регулярные чемпионаты:

2016/17 — 40 (10+30) очков в 66 матчах, 44 минуты штрафа, «-8».

2017/18 — 59 (16+43) очков в 82 матчах, 82 минуты штрафа, «+18».

2018/19 — 31 (9+22) очко в 63 матчах, 60 минут штрафа, «+5».



Плей-офф:

2016/17 — 12 (2+10) очков в 22 матчах, 29 минут штрафа, «+5».

2017/18 — 9 (4+5) очков в 13 матчах, 10 минут штрафа, «-2».

2018/19 — 3 (1+2) очка в 6 матчах, 0 минут штрафа, «-3».



Контракт: подписан в «Монреале» в августе 2014 года сроком на 8 лет (осталось 3 года).



Среднегодовой кэпхит — $ 9 млн. 2016/17 — 40 (10+30) очков в 66 матчах, 44 минуты штрафа, «-8».2017/18 — 59 (16+43) очков в 82 матчах, 82 минуты штрафа, «+18».2018/19 — 31 (9+22) очко в 63 матчах, 60 минут штрафа, «+5».2016/17 — 12 (2+10) очков в 22 матчах, 29 минут штрафа, «+5».2017/18 — 9 (4+5) очков в 13 матчах, 10 минут штрафа, «-2».2018/19 — 3 (1+2) очка в 6 матчах, 0 минут штрафа, «-3».: подписан в «Монреале» в августе 2014 года сроком на 8 лет (осталось 3 года).— $ 9 млн.

С другой стороны, обмен Суббэна большой неожиданностью не стал. Слухи о возможном трансфере защитника ходили всю весну, а зная решительный характер генерального менеджера «хищников» Дэвида Пойла, к такой информации всегда стоит внимательно прислушиваться. Пойл никогда не стеснялся крупных сделок, но никогда не проводил их без тщательной предварительной подготовки.

Суббэн стал «дьяволом», Марло на полпути в «Сан-Хосе». Время обменов в НХЛ Россияне ещё поучаствуют в крупных сделках. «Торонто» ищет варианты для Зайцева, а «Вегасу» особо не нужен Гусев.

В чём выгода «Нэшвилла»

Смысл сделки для «Предаторз» оказался незамысловат и был быстро объяснён самим Пойлом. Главной причиной стала расчистка платёжной ведомости, где Суббэн был самой крупной рыбой — больше него в «Нэшвилле» не получал никто. Освободив сразу $ 9 млн под «кепкой», Пойл подготовил плацдарм для ведения переговоров с другим ведущим защитником команды — Романом Йози. Капитан «Предаторз» по действующему договору получает довольно мало — всего $ 4 млн, и через год, когда соглашение закончится, наверняка планирует зарабатывать раза в два больше.



Кроме этого, известен интерес Пойла к нападающему «Коламбуса» Мэтту Дюшейну, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом и будет одним из главных действующих лиц открывающегося «базара». Имеющихся у «Нэшвилла» $ 13 млн свободных денег вполне может хватить на двух упомянутых игроков, что способно сделать состав «жёлтых» сильнее и вариативнее. При всём уважении к Райану Джохансену, Филипу Форсбергу или Кайлу Туррису, ни один из них не является звездой первой величины, а Дюшейн, способный выдерживать график «очко за игру», придаст атаке «Нэшвилла» новых красок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пи Кей Суббэна.



Оборона «Предаторз» с уходом Суббэна, конечно, потеряет в популярности, но менее надёжной точно не станет. Йози, Райан Эллис и Маттиас Экхольм надёжно цементируют игру в своей зоне, а «дозревший» до основного состава 21-летний Данте Фаббро станет дополнительной страховкой для защитной линии «Нэшвилла».



Конечно, у Пойла тоже имелись серьёзные неудачи при проведении сделок. Скажем, обмен защитника Сета Джонса в «Коламбус» на вышеупомянутого Джохансена, оказался более выгоден для «мундиров», где Джонс раскрылся, а не для «»хищников», где Джохансен так и не стал первым центром. Приобретение Уэйна Симмондса в дедлайн стало полным провалом, а приобретение форварда Кайла Турриса в обмен на защитника Самюэля Жирарди выглядит очень спорным. Тем не менее босс «Предаторз» продолжает предпринимать попытки сделать из просто хорошей команды коллектив, способный выиграть Кубок Стэнли.



«Добро пожаловать в лигу паритетов, где влияние жёсткого ограничения зарплат стало ощущаться всё сильнее. Объявленный Гэри Беттмэном размер потолка ($ 81,5) оказался ниже предполагаемого. А самым большим сюрпризом для Суббэна стал тот факт, что это был вовсе не обмен. Это была разгрузка ведомости, избавление от его зарплаты, которая принесла «Нэшвиллу» два раунда драфта и двух молодых защитников — Сантини и Дэвиса. Пойл признал, что «Нью-Джерси» был единственным претендентом на Суббэна, который мог полностью взять на себя выплату его контракта, а «Торонто», «Ванкувер» и загадочный четвёртый покупатель хотели, чтобы часть оклада продолжал выплачивать «Нэшвилл». В данный момент сделка ухудшила положение «Предаторз», но оставила «хищникам» более благоприятную позицию для того, чтобы со временем улучшиться», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

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В чём выгода «Нью-Джерси»

Да, Суббэн был самым возрастным и самым высокооплачиваемым защитником «Нэшвилла», но, при этом ему всего 30 лет. Пи Кей постоянно ходит в претендентах на «Норрис Трофи», который один раз уже выиграл (2013), обладает неуёмной энергетикой и универсализмом. Главный вопрос для «дьяволов» заключается в том, остался ли Суббэн тем элитным защитником, по которому плакали фанаты «Монреаля» и который не боялся бить Сидни Кросби головой о лёд в финале Кубка Стэнли?



Уже сейчас можно сказать, что «Нью-Джерси» получили динамичного защитника, который продолжает оставаться отличным «убийцей» удалений. У него приличные показатели по набранным очкам в большинстве, отменный бросок от синей линии, а свежий старт способен дать Суббэну мотивацию для возвращения своей лучшей формы. Прошлый сезон Пи Кей промучился с травмой спины, сыграв только 63 матча и набрав лишь 31 очко (худший показатель в карьере), но наличие такого «живчика» и звёздный юниор Джек Хьюз обеспечат несколько закисшим «дьяволам» повышенное внимание прессы и возвращение фанатской популярности.

«Суббэн — именно тот, кто был нужен «Дэвилз». У них есть звёздный вингер Тейлор Холл, есть будущая звезда франшизы Джек Хьюз. Теперь у них есть и звёздный, якорный защитник. Они смогли приобрести его, не поломав собственный состав — по крайней мере если судить по отданным активам. Но, конечно, пришлось заплатить за это. «Нью-Джерси» взял на себя весь оставшийся контракт Суббэна. Многие говорят о спаде в его игре. Обычно против защитников первой пары не выходят лидеры нападения соперника, но относительно Суббэна это правило не всегда работает. С учётом этого Пи Кей даже на спаде своей игры очень ценный хоккеист. Возможно, он и не стоит те $ 9 млн, которые ему платят, но он сделает «Нью-Джерси» захватывающей, высокооборотистой командой. А возможно, его приезд заставит Тейлора Холла остаться в «Дэвилз», когда его контракт подойдёт концу», — отметил главный редактор The Athletic Крейг Кастенс.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Tennessee.