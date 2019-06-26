Клубы КХЛ продолжают укреплять составы. Таблица трансферов

В Континентальной лиге продолжается пора переходов, обменов и продлений контрактов. Трансферное окно в самом разгаре. Что нового на сегодняшний момент известно о трансферах и новых соглашениях в клубах Западной конференции?

Трансферы КХЛ, которые удивили. Без СКА и ЦСКА В нашей лиге снова будет немец, а «Северсталь» подаёт отличный пример.

Бывший защитник ЦСКА Михаил Пашнин официально перебрался в «Салават Юлаев». В СКА теперь шесть легионеров — очередным новичком стал форвард Йори Лехтеря. В свою очередь швед Патрик Херсли теперь будет выступать за «Спартак».

Бывший капитан «Ак Барса» Александр Свитов продолжит карьеру в «Локомотиве». Московское «Динамо» заполучило неплохого легионера в лице шведского форварда Андре Петерссона. В «Спартак», помимо Херсли, перешёл и Денис Кокарев, прекрасно знакомый Олегу Знарку.

«Спартак» переманивает игроков из СКА. Знарок намерен построить топ-клуб Швед Патрик Херсли поможет красно-белым при игре в большинстве. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок будет доволен.

«Северсталь» пригласила из АХЛ защитника Шулака, а в Минске определились с главным тренером. «Зубров» возглавил уже работавший в столице Беларуси Крэйг Вудкрофт, помогать североамериканцу будет Михаил Грабовский. Контракты с минским «Динамо» подписали канадские хоккеисты Франсис Паре и Стефан Эллиотт. В «Торпедо» подписали новое соглашение с нападающим Дамиром Жафяровым.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Секач («Ак Барс»), н. Пешехонов («Сибирь»), з. Киселевич («Виннипег», НХЛ) з. Пашнин («Салават Юлаев»), з. Беляков («Автомобилист»), з. Ермаков («Сибирь»), н. Скотт («Брюнес», Швеция), н. Хансен (завершил карьеру) в. Юханссон, з. Блажиевский, з. Дальбек, з. Мясищев, з. Робинсон, з. Чмыхов, н. Мамин, н. Попов, н. Толчинский, н. Андронов, н. Телегин СКА в. Кочетков (ХК «Сочи»), з. Бенгтссон («Линчёпинг», Швеция), н. Кемппайнен, н. Ткачёв (оба — «Салават Юлаев»), н. Кагарлицкий («Динамо» М), н. Лехтеря («Филадельфия», НХЛ) в. Богданов (ХК «Сочи»), в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Херсли («Спартак»), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк («Автомобилист»), н. Кручинин («Трактор»), н. Мальцев («Нью-Джерси», НХЛ), н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ) в. Хелльберг, н. Карпов, н. Ли, з. Земчёнок, з. Зубарев, н. Якупов «Локомотив» гл. т. Мактавиш, в. Лазушин («Куньлунь Ред Стар»), з. Савченко («Сибирь»), н. Да Коста («Автомобилист»), з. Сидоров, н. Ландер, н. Свитов (все — «Ак Барс»), н. Полунин (ХК «Сочи»), н. Романов («Лада», ВХЛ) гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун, н. Локтионов (оба — «Металлург» Мг), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак, н. Контиола («Йокерит»), н. Юртайкин («Сан-Хосе», НХЛ), з. Кутузов («Спартак»), з. Елесин («Калгари», НХЛ), н. Картаев («Салават Юлаев»), н. Коротков, н. Фатеев («Трактор») з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Аверин, н. Апальков, н. Алексеев, н. Беляев, н. Иванов «Йокерит» з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), з. Эронен (ХИФК), н. Хаапала («Лугано», Швейцария), з. Рясянен («Торонто», НХЛ), в. Хейсканен («Эспоо Блюз», Финляндия), н. Контиола («Локомотив»), н. Савинайнен («Куньлунь Ред Стар»), в. Ниеми («Монреаль», НХЛ) н. Йормакка («Витязь»), з. Й. Йенсен («Мальмё», Швеция), в. Запольски, з. Нурмиканта, н. Монто (оба — ХПК, Финляндия), з. Столлери («Фрёлунда», Швеция), н. Маннинен («Салават Юлаев»), н. Плэтт («Автомобилист»), з. Ландин, н. Вярн, н. Мяки н. Н. Йенсен, н. Ниеми, н. Анттила, з. Лёв, з. Грант, в. Калниньш, з. Кивистё, з. Лепистё, н. Иконен «Динамо» М гендир. Кровопусков, з. Огурцов («Нефтехимик»), н. Бусаров, з. Сергиенко (оба — «Салават Юлаев»), з. Григорьев («Спартак»), н. Петерссон («Барыс»), н. Петунин («Северсталь»), н. Ткаченко («Сибирь»), з. Лямин («Автомобилист») гендир. Шанцев, н. Раисов («Югра», ВХЛ), з. Чайковски, н. Мозер (оба — «Автомобилист»), з. Алексеев, з. Койвисто («Берн», Швейцария), з. Меньшиков, н. Карлин (оба — «Трактор»), з. Минеев («Авангард»). з. Никулин, з. Пепеляев, н. Закриссон, н. Кагарлицкий (СКА), н. Макаров, н. Сидляров гл. т. Крикунов, в. Бочаров, з. Хиетанен, в. Ерёменко, н. Тарасов, н. Индрашис, н. Моисеев, н. Кулёмин, в. Кузнецов, з. Волков, з. Зайцев, н. Брюквин, н. Игумнов, н. Муранов, н. Шипачёв ХК «Сочи» в. Богданов (СКА), в. Проскуряков («Крефельд», Германия), з. Бертильссон («Брюнес», Швеция), з. Назаревич («Торпедо»), з. Петров («Трактор»), з. Эллис («Кёльнер Хайе», Германия), н. Крикунов («Автомобилист»), н. Стрёмвалль («КооКоо», Финляндия) спорт. директор Гомоляко, в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — «Торпедо»), з. Рыков («Рейнджерс», НХЛ), н. Полунин («Локомотив»), з. Будкин, н. Бакош («Адмирал») гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен, н. Калетник, н. Точицкий, н. Капустин, з. Хомицкий «Спартак» гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос»), з. Кутузов («Локомотив»), з. Рылов («Металлург» Мг), н. Аркалов («Нефтехимик»), н. Столяров, н. Кокарев (оба — «Витязь»), з. Р. Педан («Динамо» Р), з. Херсли (СКА), н. М. Юньков з. Калинин, н. Лисин (оба — «Трактор»), з. Григорьев («Динамо» М), н. Воронин, н. Максвелл, н. Трунёв, з. Провольнев («Северсталь»), з. Сорокин в. Гудачек, н. Фёдоров, н. Черных, н. Цыплаков, н. Злобин, з. Вишневский, з. Гончаров, з. Гришин, з. Кутейкин, н. Ганзл, н. Карсумс, н. Котляревский, н. Павлюков, н. Талалуев, н. Лещенко, н. Хохлачёв «Витязь» гл. т. Кравец, в. Шиянов («Лозанна», Швейцария), з. Лаюнен («Куньлунь Ред Стар»), н. Артюхин, н. Йормакка («Йокерит»), н. Няттинен («Нефтехимик»), н. Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL), з. Ержабек («Сан-Антонио», АХЛ), в. Тодыков («Динамо» СПб, ВХЛ) гл. т. Белов, н. Столяров, н. Кокарев (оба — «Спартак»), н. Рендулич («Маннгейм», Германия), н. Ржепик («Спарта», Чехия), з. Мозик («Ферьестад», Швеция) н. Швец-Роговой, з. Катичев, з. Кожемякин, з. Паутов, н. Кулагин, н. Моисеев, н. Петраков, н. Сёмин, н. Шевченко «Динамо» Р з. Маршалл («Банска-Бистрица», Словакия), з. Янсонс («Нефтяник», ВХЛ), н. Берглунд («Крефельд», Германия), н. Улльстрём («Таксон Роудраннерс», АХЛ) в. Билялов («Ак Барс»), з. Майоне («Куньлунь Ред Стар»), з. Р. Педан («Спартак») гл. т. Анкипанс, н. Дарзиньш, з. Балинскис, з. Гимаев, з. Зиле, з. Сотниекс, н. Гегерис, н. Маренис, в. Гудлевскис, н. Мейя «Северсталь» т. Гольц, в. Подъяпольский («Ак Барс»), в. Хакимов, н. Морозов (оба — «Металлург» Нк, ВХЛ), з. Провольнев («Спартак»), з. Шулак («Гранд-Рапидс», АХЛ), н. Белозёров («Торпедо» У-К, ВХЛ) в. Артамкин («Рубин», ВХЛ), в. Коробов («Нефтяник», ВХЛ), в. Фурх («Эребру», Швеция), з. Глазков («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Бабенко («Трактор»), н. Петунин («Динамо» М) гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин, з. Хохлов, н. Захарчук, н. Кодола, н. Купцов, н. Монахов, н. Трубачёв, н. Лапенков, н. Якимов, з. Кудако, з. Сизов, з. Сычушкин, з. Хабаров, н. Е. Бодров «Динамо» Мн гл. т. Вудкрофт, т. Грабовский, в. Осипков, н. Стефанович (оба — «Юность», Беларусь), н. А. Малявко, н. С. Малявко (оба — «Неман», Беларусь), н. Демков («Шахтёр», Беларусь), н. Желнеровский («Сарыарка», ВХЛ), н. Паре («Автомобилист»), н. Феоктистов («Адмирал»), з. Эллиотт («Бельвилль Сенаторз», АХЛ) з. Лисовец («Салават Юлаев»), з. Хенкель («Ак Барс»), н. Буйницкий («Металлург» Мг) н. Ковыршин, н. Когалев, н. А. Костицын, з. Евенко «Торпедо» в. Линдбек («Давос», Швейцария), з. Дженовей («Фрёлунда», Швеция), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — ХК «Сочи»), з. Меляков, н. Шураков (оба — «Сокол», ВХЛ), н. Белевич («Динамо — Молодечно», Беларусь), н. Варфоломеев («Металлург» Мг), н. Поддубный («Эри», ОХЛ), н. Шрёдер («Рокфорд», АХЛ), н. Михальчук («Принс Джордж», WHL), н. Шахворостов (ХК «Саров», ВХЛ) в. Галимов, н. Галузин, н. Паршин (все — «Металлург» Мг), в. Костин («Авангард»), з. Назаревич (ХК «Сочи»), з. Боди («Векшё», Швеция) н. Ураков, з. Волченков, з. Родионычев, з. Олендаренко, з. Орлов, н. Ильин, н. Жафяров

На Востоке отметим приобретение «Автомобилистом» немецкого форварда Мацека, который стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане. И, конечно, главная новость: Павел Дацюк вернулся в родной Екатеринбург!

Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте» Павел давно этого хотел.

В «Барыс» пригласили североамериканского вратаря Паскуале и в скором времени расстанутся с Граховиной. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов решил попробовать свои силы за океаном, а в «Авангарде» продлили контракты с лидерами защиты и нападения — Максимом Чудиновым и Тейлором Беком. Мощная перестройка в «Ак Барсе», где из всех прошлых легионеров остался только Джастин Азеведу. Дмитрий Квартальнов строит новую команду под себя.

Лучшее, что было в КХЛ. Чего теперь ждать от битвы «Ак Барса» и «Салавата»? В Казани перестройка, а в Уфе сохранили костяк и сделали ставку на молодого тренера. Сохранится ли интрига в «зелёном дерби»?

В «Салавате Юлаеве» сохранили костяк и усилились сразу несколькими мастеровитыми хоккеистами. Маннинен, Пашнин, Картаев, Лисовец, Сошников должны помочь уфимцам побороться за Кубок Гагарина. В «Тракторе» подыскивают новых иностранцев, уже подписав Виртанена, Седлака и Гику. А вот контракт с Полом Щехурой расторгнут.

У «Нефтехимика» из легионеров пока подписан только Уайт. Из последних трансферов обратим внимание на Дениса Казионова, перебравшегося в Нижнекамск из «Автомобилиста». «Куньлунь» заполучил чехов Грубеца и Шустра, а также продолжил сотрудничество с форвардом Вольски. В «Амуре», как и обычно, все легионеры будут с чешским паспортом. В «Адмирале», наоборот, собрался полный интернационал.

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Восток