Клубы КХЛ продолжают укреплять составы. Таблица трансферов

В Континентальной лиге продолжается пора переходов, обменов и продлений контрактов. Трансферное окно в самом разгаре. Что нового на сегодняшний момент известно о трансферах и новых соглашениях в клубах Западной конференции?
Бывший защитник ЦСКА Михаил Пашнин официально перебрался в «Салават Юлаев». В СКА теперь шесть легионеров — очередным новичком стал форвард Йори Лехтеря. В свою очередь швед Патрик Херсли теперь будет выступать за «Спартак».
Бывший капитан «Ак Барса» Александр Свитов продолжит карьеру в «Локомотиве». Московское «Динамо» заполучило неплохого легионера в лице шведского форварда Андре Петерссона. В «Спартак», помимо Херсли, перешёл и Денис Кокарев, прекрасно знакомый Олегу Знарку.
«Северсталь» пригласила из АХЛ защитника Шулака, а в Минске определились с главным тренером. «Зубров» возглавил уже работавший в столице Беларуси Крэйг Вудкрофт, помогать североамериканцу будет Михаил Грабовский. Контракты с минским «Динамо» подписали канадские хоккеисты Франсис Паре и Стефан Эллиотт. В «Торпедо» подписали новое соглашение с нападающим Дамиром Жафяровым.
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|н. Секач («Ак Барс»), н. Пешехонов («Сибирь»), з. Киселевич («Виннипег», НХЛ)
|з. Пашнин («Салават Юлаев»), з. Беляков («Автомобилист»), з. Ермаков («Сибирь»), н. Скотт («Брюнес», Швеция), н. Хансен (завершил карьеру)
|в. Юханссон, з. Блажиевский, з. Дальбек, з. Мясищев, з. Робинсон, з. Чмыхов, н. Мамин, н. Попов, н. Толчинский, н. Андронов, н. Телегин
|СКА
|в. Кочетков (ХК «Сочи»), з. Бенгтссон («Линчёпинг», Швеция), н. Кемппайнен, н. Ткачёв (оба — «Салават Юлаев»), н. Кагарлицкий («Динамо» М), н. Лехтеря («Филадельфия», НХЛ)
|в. Богданов (ХК «Сочи»), в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Херсли («Спартак»), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк («Автомобилист»), н. Кручинин («Трактор»), н. Мальцев («Нью-Джерси», НХЛ), н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ)
|в. Хелльберг, н. Карпов, н. Ли, з. Земчёнок, з. Зубарев, н. Якупов
|«Локомотив»
|гл. т. Мактавиш, в. Лазушин («Куньлунь Ред Стар»), з. Савченко («Сибирь»), н. Да Коста («Автомобилист»), з. Сидоров, н. Ландер, н. Свитов (все — «Ак Барс»), н. Полунин (ХК «Сочи»), н. Романов («Лада», ВХЛ)
|гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун, н. Локтионов (оба — «Металлург» Мг), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак, н. Контиола («Йокерит»), н. Юртайкин («Сан-Хосе», НХЛ), з. Кутузов («Спартак»), з. Елесин («Калгари», НХЛ), н. Картаев («Салават Юлаев»), н. Коротков, н. Фатеев («Трактор»)
|з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Аверин, н. Апальков, н. Алексеев, н. Беляев, н. Иванов
|«Йокерит»
|з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), з. Эронен (ХИФК), н. Хаапала («Лугано», Швейцария), з. Рясянен («Торонто», НХЛ), в. Хейсканен («Эспоо Блюз», Финляндия), н. Контиола («Локомотив»), н. Савинайнен («Куньлунь Ред Стар»), в. Ниеми («Монреаль», НХЛ)
|н. Йормакка («Витязь»), з. Й. Йенсен («Мальмё», Швеция), в. Запольски, з. Нурмиканта, н. Монто (оба — ХПК, Финляндия), з. Столлери («Фрёлунда», Швеция), н. Маннинен («Салават Юлаев»), н. Плэтт («Автомобилист»), з. Ландин, н. Вярн, н. Мяки
|н. Н. Йенсен, н. Ниеми, н. Анттила, з. Лёв, з. Грант, в. Калниньш, з. Кивистё, з. Лепистё, н. Иконен
|«Динамо» М
|гендир. Кровопусков, з. Огурцов («Нефтехимик»), н. Бусаров, з. Сергиенко (оба — «Салават Юлаев»), з. Григорьев («Спартак»), н. Петерссон («Барыс»), н. Петунин («Северсталь»), н. Ткаченко («Сибирь»), з. Лямин («Автомобилист»)
|гендир. Шанцев, н. Раисов («Югра», ВХЛ), з. Чайковски, н. Мозер (оба — «Автомобилист»), з. Алексеев, з. Койвисто («Берн», Швейцария), з. Меньшиков, н. Карлин (оба — «Трактор»), з. Минеев («Авангард»). з. Никулин, з. Пепеляев, н. Закриссон, н. Кагарлицкий (СКА), н. Макаров, н. Сидляров
|гл. т. Крикунов, в. Бочаров, з. Хиетанен, в. Ерёменко, н. Тарасов, н. Индрашис, н. Моисеев, н. Кулёмин, в. Кузнецов, з. Волков, з. Зайцев, н. Брюквин, н. Игумнов, н. Муранов, н. Шипачёв
|ХК «Сочи»
|в. Богданов (СКА), в. Проскуряков («Крефельд», Германия), з. Бертильссон («Брюнес», Швеция), з. Назаревич («Торпедо»), з. Петров («Трактор»), з. Эллис («Кёльнер Хайе», Германия), н. Крикунов («Автомобилист»), н. Стрёмвалль («КооКоо», Финляндия)
|спорт. директор Гомоляко, в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — «Торпедо»), з. Рыков («Рейнджерс», НХЛ), н. Полунин («Локомотив»), з. Будкин, н. Бакош («Адмирал»)
|гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен, н. Калетник, н. Точицкий, н. Капустин, з. Хомицкий
|«Спартак»
|гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос»), з. Кутузов («Локомотив»), з. Рылов («Металлург» Мг), н. Аркалов («Нефтехимик»), н. Столяров, н. Кокарев (оба — «Витязь»), з. Р. Педан («Динамо» Р), з. Херсли (СКА), н. М. Юньков
|з. Калинин, н. Лисин (оба — «Трактор»), з. Григорьев («Динамо» М), н. Воронин, н. Максвелл, н. Трунёв, з. Провольнев («Северсталь»), з. Сорокин
|в. Гудачек, н. Фёдоров, н. Черных, н. Цыплаков, н. Злобин, з. Вишневский, з. Гончаров, з. Гришин, з. Кутейкин, н. Ганзл, н. Карсумс, н. Котляревский, н. Павлюков, н. Талалуев, н. Лещенко, н. Хохлачёв
|«Витязь»
|гл. т. Кравец, в. Шиянов («Лозанна», Швейцария), з. Лаюнен («Куньлунь Ред Стар»), н. Артюхин, н. Йормакка («Йокерит»), н. Няттинен («Нефтехимик»), н. Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL), з. Ержабек («Сан-Антонио», АХЛ), в. Тодыков («Динамо» СПб, ВХЛ)
|гл. т. Белов, н. Столяров, н. Кокарев (оба — «Спартак»), н. Рендулич («Маннгейм», Германия), н. Ржепик («Спарта», Чехия), з. Мозик («Ферьестад», Швеция)
|н. Швец-Роговой, з. Катичев, з. Кожемякин, з. Паутов, н. Кулагин, н. Моисеев, н. Петраков, н. Сёмин, н. Шевченко
|«Динамо» Р
|з. Маршалл («Банска-Бистрица», Словакия), з. Янсонс («Нефтяник», ВХЛ), н. Берглунд («Крефельд», Германия), н. Улльстрём («Таксон Роудраннерс», АХЛ)
|в. Билялов («Ак Барс»), з. Майоне («Куньлунь Ред Стар»), з. Р. Педан («Спартак»)
|гл. т. Анкипанс, н. Дарзиньш, з. Балинскис, з. Гимаев, з. Зиле, з. Сотниекс, н. Гегерис, н. Маренис, в. Гудлевскис, н. Мейя
|«Северсталь»
|т. Гольц, в. Подъяпольский («Ак Барс»), в. Хакимов, н. Морозов (оба — «Металлург» Нк, ВХЛ), з. Провольнев («Спартак»), з. Шулак («Гранд-Рапидс», АХЛ), н. Белозёров («Торпедо» У-К, ВХЛ)
|в. Артамкин («Рубин», ВХЛ), в. Коробов («Нефтяник», ВХЛ), в. Фурх («Эребру», Швеция), з. Глазков («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Бабенко («Трактор»), н. Петунин («Динамо» М)
|гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин, з. Хохлов, н. Захарчук, н. Кодола, н. Купцов, н. Монахов, н. Трубачёв, н. Лапенков, н. Якимов, з. Кудако, з. Сизов, з. Сычушкин, з. Хабаров, н. Е. Бодров
|«Динамо» Мн
|гл. т. Вудкрофт, т. Грабовский, в. Осипков, н. Стефанович (оба — «Юность», Беларусь), н. А. Малявко, н. С. Малявко (оба — «Неман», Беларусь), н. Демков («Шахтёр», Беларусь), н. Желнеровский («Сарыарка», ВХЛ), н. Паре («Автомобилист»), н. Феоктистов («Адмирал»), з. Эллиотт («Бельвилль Сенаторз», АХЛ)
|з. Лисовец («Салават Юлаев»), з. Хенкель («Ак Барс»), н. Буйницкий («Металлург» Мг)
|н. Ковыршин, н. Когалев, н. А. Костицын, з. Евенко
|«Торпедо»
|в. Линдбек («Давос», Швейцария), з. Дженовей («Фрёлунда», Швеция), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — ХК «Сочи»), з. Меляков, н. Шураков (оба — «Сокол», ВХЛ), н. Белевич («Динамо — Молодечно», Беларусь), н. Варфоломеев («Металлург» Мг), н. Поддубный («Эри», ОХЛ), н. Шрёдер («Рокфорд», АХЛ), н. Михальчук («Принс Джордж», WHL), н. Шахворостов (ХК «Саров», ВХЛ)
|в. Галимов, н. Галузин, н. Паршин (все — «Металлург» Мг), в. Костин («Авангард»), з. Назаревич (ХК «Сочи»), з. Боди («Векшё», Швеция)
|н. Ураков, з. Волченков, з. Родионычев, з. Олендаренко, з. Орлов, н. Ильин, н. Жафяров
На Востоке отметим приобретение «Автомобилистом» немецкого форварда Мацека, который стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане. И, конечно, главная новость: Павел Дацюк вернулся в родной Екатеринбург!
В «Барыс» пригласили североамериканского вратаря Паскуале и в скором времени расстанутся с Граховиной. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов решил попробовать свои силы за океаном, а в «Авангарде» продлили контракты с лидерами защиты и нападения — Максимом Чудиновым и Тейлором Беком. Мощная перестройка в «Ак Барсе», где из всех прошлых легионеров остался только Джастин Азеведу. Дмитрий Квартальнов строит новую команду под себя.
В «Салавате Юлаеве» сохранили костяк и усилились сразу несколькими мастеровитыми хоккеистами. Маннинен, Пашнин, Картаев, Лисовец, Сошников должны помочь уфимцам побороться за Кубок Гагарина. В «Тракторе» подыскивают новых иностранцев, уже подписав Виртанена, Седлака и Гику. А вот контракт с Полом Щехурой расторгнут.
У «Нефтехимика» из легионеров пока подписан только Уайт. Из последних трансферов обратим внимание на Дениса Казионова, перебравшегося в Нижнекамск из «Автомобилиста». «Куньлунь» заполучил чехов Грубеца и Шустра, а также продолжил сотрудничество с форвардом Вольски. В «Амуре», как и обычно, все легионеры будут с чешским паспортом. В «Адмирале», наоборот, собрался полный интернационал.
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Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Автомобилист»
|в. Гросс («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Батыршин («Ак Барс»), з. Беляков (ЦСКА), з. Березин («Авангард»), з. Воробей («Сибирь»), з. Чайковски, н. Мозер (оба — «Динамо» М), н. Гайдеик, н. Грымзин, н. Пилипенко (все — «Югра», ВХЛ), н. Плэтт («Йокерит»), н. Холланд («Рокфорд», АХЛ), н. Дацюк (СКА), н. Жукенов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мацек («Чикаго Вулвз», АХЛ), н. Пархоменко («Ермак», ВХЛ)
|т. Заварухин, з. Тимашов, н. Торченюк (все — «Сибирь»)(«Сибирь»), н. Паре («Динамо» Мн), н. Да Коста («Локомотив»), н. Крикунов (ХК «Сочи»), в. Сохатский («Салават Юлаев»), з. Лямин («Динамо» М), н. Арсенюк, н. Борисенков (оба — «Югра», ВХЛ), н. Ден. Казионов («Нефтехимик»)
|в. Коварж, н. Голышев, н. Литовченко, з. Бодров, н. Секстон, з. Гуркин, в. Фомин, н. Хрипунов, з. Севостьянов, з. Щемеров, н. Еркин, н. Обидин, н. Протапович
|«Барыс»
|з. Клещенко («Номад», Казахстан), з. Метальников («Сарыарка», Казахстан), н. Найт («Филадельфия», НХЛ), н. Пакаринен («Металлург» Мг), н. Фрёберг (Векшё, Швеция), в. Паскуале («Сиракьюз», АХЛ)
|н. Кормье, н. Фрэттин (оба — «Ак Барс»), з. Липин, н. Петерссон («Динамо» М), в. Граховина
|з. Маклюков, з. Сведберг, н. Акользин, н. Асетов, н. Валк, з. Диц, н. Петухов, н. Шевченко, н. Гренц, з. Блэкер, з. Орехов, н. Бойд
|«Металлург» Мг
|н. Козун, н. Локтионов (оба — «Локомотив»), н. О'Делл (ХК «Сочи»), в. Галимов, н. Галузин, н. Паршин (все — «Торпедо»), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ), з. Постма («Ак Барс»), н. Буйницкий («Динамо» Мн)
|в. Загидулин («Калгари», НХЛ), н. Булирж («Либерец», Чехия), н. Пакаринен («Барыс»), н. Шор, н. Эллисон, н. Платонов (завершил карьеру), з. Васильев, з. Игошев, н. Язьков (все — «Амур»), н. Варфоломеев («Торпедо»), з. Бобряшов («Адмирал»), з. Рылов («Спартак»), н. Чибисов («Виннипег», НХЛ)
|з. Матушкин, в. Кошечкин, з. Бирюков, з. Дронов, н. Кулёмин
|«Авангард»
|т. Козлов («Химик», ВХЛ), в. Костин («Торпедо»), з. Манухов, н. Потапов (оба — «Ак Барс»), з. Минеев («Динамо» М), н. Дедунов, н. Пьянов (оба — «Амур»), н. Грачёв («Автомобилист»), н. Щербак («Лос-Анджелес», НХЛ)
|т. Пелино, в. Рямё, в. Шилин («Сокол», ВХЛ), з. Медведев, н. Тальбо (завершил карьеру), з. Березин («Автомобилист»), н. Деарне, н. Стольберг (оба — «Фрибург-Готтерон», Швейцария), н. Михеев («Торонто», НХЛ), н. Петров, н. Фисенко (оба — «Ак Барс»)
|з. Покка, н. Семёнов, н. Яремчук, н. Бек, з. Чудинов
|«Ак Барс»
|гл. т. Квартальнов («Локомотив»), н. Фрэттин, н. Кормье (оба — «Барыс»), в. Билялов («Динамо» Р), в. Рейдеборн («Юргорден», Швеция), з. Мусин, з. Фазылзянов, н. Э. Галимов (все — «Нефтехимик»), з. Ожиганов («Торонто», НХЛ), з. Хенкель («Динамо» Мн), н. Петров, н. Фисенко (оба — «Авангард»), з. Викстранд («Ферьестад», Швеция), з. Валиев («Калгари», НХЛ)
|гл. т. Билялетдинов, н. Свитов, н. Ландер, з. Сидоров (все — «Локомотив»), н. Секач (ЦСКА), з. Марков, з. Батыршин («Автомобилист»), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Манухов, н. Потапов (оба — «Авангард»), в. Подъяпольский («Северсталь»), з. Постма («Металлург» Мг), н. Малыхин («Трактор»), н. Клинкхаммер
|н. Лукоянов, н. Зарипов, н. Ткачёв, з. Лямкин, н. Галиев, н. Лазарев, н. Фазлеев
|«Салават Юлаев»
|з. Жульдиков («Трактор»), з. Лисовец («Динамо» Мн), н. Картаев («Локомотив»), н. Маннинен («Йокерит»), з. Пашнин (ЦСКА), в. Сохатский («Автомобилист»), н. Сошников («Сент-Луис», НХЛ)
|в. Тарасов («Эссят», Финляндия), в. Федотов, з. Терещенко (оба — «Трактор»), н. Бусаров, з. Сергиенко (оба — «Динамо» М), н. Кемппайнен, н. Ткачёв (оба — СКА), н. Рыбин, н. Бурдасов, н. Филатов
|в. Метсола, з. Арзамасцев, з. Семёнов, н. Кугрышев, н. Хартикайнен, н. Жарков, з. Гареев, н. Гиматов
|«Трактор»
|пр. Текслер, дир. Видгоф, гл. т. Скудра, т. Завьялов, т. Царёв, в. Федотов, з. Терещенко (оба — «Салават Юлаев»), з. Виртанен («Ферьестад», Швеция), з. Калинин, н. Лисин (оба — «Спартак»), з. Меньшиков, н. Карлин (оба — «Динамо» М), з. Назаркин («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Малыхин («Ак Барс»), н. Бабенко («Северсталь»), н. Безруков («Лада», ВХЛ), н. Кручинин (СКА), з. Д. Сергеев («Алматы», Казахстан), н. Седлак («Коламбус», НХЛ), н. Фатеев («Локомотив»), н. Гика («Чикаго Вулвз», АХЛ)
|пр. Дубровский, дир. Сеничев, ген. мен. Губарев, н. Кравцов («Рейнджерс», НХЛ), з. Жульдиков («Салават Юлаев»), з. Петров (ХК «Сочи»), з. Рясенский («Нефтехимик»), в. Судницин, н. Щехура, з. Никитин, з. Шинин, н. Бергстрём, н. Губарев, н. Йюнге, н. Дугин, н. Кокуёв, н. Мелихов, н. Мошаров, н. Рыбаков, н. Стоу, н. Энлунд
|в. Демченко, н. Пеньковский, н. Томас, з. Бэйлен, з. Бородкин, н. Тридчиков, з. Исаев, н. Шаров, з. Петриков, н. Ерофеев, н. Шипин
|«Сибирь»
|гл. т. Заварухин, з. Тимашов, н. Торченюк (все — «Автомобилист»), т. Ореховский, т. Рябков, т. Гусов, з. Ермаков (ЦСКА), з. Лофквист («Куньлунь Ред Стар»), з. Хабаров, н. Пуустинен, н. Руохомаа (оба — «Нефтехимик»), в. Сятери («Гранд-Рапидс», АХЛ)
|гл. т. Андриевский, в. Тейлор, з. Воробей («Автомобилист»), з. Савченко («Локомотив»), н. Брюле («Куньлунь Ред Стар»), н. Пешехонов (ЦСКА), н. Принс, з. Пиганович, з. Климонтов, н. Ткаченко («Динамо» М), н. Карон
|н. Комаров, н. Саюстов, н. Пельтола, з. Наумов, н. Казаков, н. Яковлев, з. Алексеев, н. Миловзоров, н. Первушин, н. Шашков
|«Нефтехимик»
|в. Барулин (ХК «Сочи»), в. Шарыченков («Ак Барс»), з. Захарчук, н. Черников (оба — «Адмирал»), з. Рясенский («Трактор»), н. Угольников (ЦСК ВВС, ВХЛ), з. Чуркин («Югра», ВХЛ), н. Ден. Казионов («Автомобилист»), н. Уайт («Аугсбург», Германия)
|з. А. Сергеев, н. Аркалов («Спартак»), з. Мусин, з. Фазылзянов, н. Э. Галимов (все — «Ак Барс»), н. Няттинен («Витязь»), н. Пуустинен, н. Руохомаа (оба — «Сибирь»), з. Гусев, н. Набиуллин (оба — ЦСК ВВС, ВХЛ), з. Огурцов («Динамо» М), н. Здунов, в. Ежов, з. Полашек, н. Нестрашил
|гл. т. Буцаев, н. Порядин, н. Шиксатдаров, в. Коротаев, з. Волгин, н. Куликов, н. Шафигуллин, з. Брынцев
|«Куньлунь Ред Стар»
|т. Имо («Лос-Анджелес, НХЛ), з. Майоне («Динамо» Р), з. Фрэм (университет Альберты), з. Челиос («Гранд-Рапидс», АХЛ), н. Брюле («Сибирь»), н. Дефацио («Лукко», Финляндия), н. Миллер («Фрибург-Готтерон», Швейцария), н. Рич («Пристон», NCAA), в. Грубец («Оцеларжи», Чехия), в. Смит («Бриджпорт», АХЛ), з. Мёрфи, з. Шустр (оба — «Сан-Диего», АХЛ), н. Фу («Стоктон», АХЛ)
|з. Витасек («Амур»), в. Лазушин («Локомотив»), з. Лаюнен («Витязь»), з. Лофквист («Сибирь»), н. Савинайнен («Йокерит»), н. Сундстрём («Фрёлунда»), н. Мертл («Пльзень», Чехия), з. Парлетт («Мюнхен», Германия)
|гл. т. Фрейзер, н. Палола, н. Вольски
|«Адмирал»
|в. Олкинуора («Пеликанс», Финляндия), з. Бобряшов («Металлург» Мг), з. Ибатуллин, н. Ломако (оба — «Сарыарка», ВХЛ), н. Кожевников («Югра», ВХЛ), з. Лалонд («Нюрнберг», Германия), н. Юнг (ХВ71, Швеция), з. Родионов («Тамбов», ВХЛ), н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Лисин («Зауралье», ВХЛ)
|з. Захарчук, н. Черников (оба — «Нефтехимик»), з. Кубат («Литвинов», Чехия), в. Насонов, з. Кармашков («Динамо» Тв, ВХЛ), з. Таратунин, з. Таталин, н. Полак, н. Сироткин, н. Феоктистов («Динамо» Мн), н. Коньков
|гл. т. Светлов, н. Глазачев, з. Угольников, з. Дьяков, з. Козловский, н. Коннов, н. Ал. Стрельцов, н. Вас. Стрельцов, н. Мерескин, н. Петров, н. Зайцев, н. Воронин
|«Амур»
|з. Витасек («Куньлунь Ред Стар»), н. Г. Зогорна («Пеликанс», Финляндия), з. Васильев, з. Игошев, н. Язьков (все — «Металлург» Мг), н. Капитуров («Торпедо» У-К, ВХЛ)
|н. Пьянов, н. Дедунов (оба — «Авангард»), з. Коларж («Динамо-Пардубице», Чехия), з. Атюшов, в. Мурыгин, з. Воробьёв, з. Грбас, з. Кузьмин
|з. Йордан, в. Лангхаммер, н. Т. Зогорна, н. Голубев, н. Величкин, н. Лазарев, в. Аликин, в. Киселёв, з. Кондратьев, з. Корягин, з. Швиденко, н. Кацуба, н. Вяч. Ушенин, н. Влад. Ушенин
- 26 июня 2019
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- 25 июня 2019
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