Этим парням трудно пробиться в НХЛ, но они могут принести пользу многим клубам КХЛ.

7 легионеров из Америки для КХЛ. У нас они могут стать звёздами

1 июля в Северной Америке открывается трансферное окно. Кто-то найдёт себе новый клуб на просторах США или Канады, кто-то решит всё-таки продлить соглашение со своей командой, а кто-то рванёт покорять Европу. Легионеры из второй по силе лиги Северной Америки становятся всё более популярны в клубах КХЛ.

Безусловно, дажеко не все становятся ведущими хоккеистами в своих новых командах, многие игроки из АХЛ проваливаются в российской лиге. Большую роль играет и адаптация игроков к кахээловским условиям.

В преддверии открытия трансферного окна мы покопались на рынке свободных агентов АХЛ и нашли несколько интересных игроков, которые в перспективе смогут показать неплохие результаты на просторах российской лиги.

Готовы сменить НХЛ на КХЛ? Европейцы, которым может быть тесно за океаном В нашем чемпионате они все стали бы топовыми легионерами. На кого обращать внимание клубам КХЛ после 1 июля.

Аарон Несс (защитник, 29 лет)

Статистика в прошедшем сезоне

АХЛ: 71 матч, 55 (5+50) очков, +24

Кубок Колдера: 6 матчей, 2 (0+2) очка, -5

Американский защитник прошёл через миноры США, после чего был выбран на драфте НХЛ в 2008 году под итоговым 40-м номером («Нью-Йорк Айлендерс»). Спустя три сезона Аарон дебютировал в сильнейшей лиге планеты, но закрепиться ему там так и не удалось. Всего на его счету 47 матчей в НХЛ и более 500 матчей в АХЛ.

Несс отличается неплохим катанием, хорошим обращением с шайбой и отличным пониманием хоккея. К его недостаткам можно отнести разве что небольшие габариты (179 см., 85 кг.). Аарон вполне неплохо выступал в АХЛ. Игрок без проблем может стать новым звездным защитником в лиге, если не возникнут проблемы с адаптацией.

Майкл Сгарбосса (центрфорвард, 26 лет)

Статистика в прошедшем сезоне

АХЛ: 75 матчей, 65 (35+30) очков, -3

Кубок Колдера: 5 матчей, 3 (1+2), +2

Майкл Сгарбосса Фото: nhl.com

Молодой канадский нападающий не был задрафтован, но это ему не помешало дебютировать в НХЛ в 2012 году. Закрепиться в этой лиге Майклу не удалось, поэтому он постоянно курсировал между НХЛ и АХЛ. Последние два года форвард вообще не выступал в сильнейшей лиге планеты, несмотря на выразительную игру в АХЛ.

В прошедшем сезоне Майкл стал одним из самых забивных игроков лиги. Вероятно, Сгарбосса получит предложение о двустороннем контракте в НХЛ, но может стоит посмотреть на восток? Ему всего 26 лет, поэтому этот канадский центрфорвард может спокойно сделать себе имя в КХЛ. Всё зависит от самого Майкла.

Таннер Керо (центрфорвард, 26 лет)

Статистика в прошедшем сезоне

АХЛ: 67 матчей, 57 (24+33) очков, -14

Видео можно посмотреть в YouTube.

Таннер знаком многим поклонникам «Чикаго Блэкхокс». Незадрафтованный американец успел сыграть за «ястребов» 76 матчей, но большую часть своей карьеры он провел в АХЛ (всего 218 матчей с учётом плей-офф). В прошедшем сезоне он выступал в системе «Ванкувера».

Керо 26 лет. Это самое время определяться со своим будущем. Безусловно, ещё можно себя попробовать в Северной Америке, но этот форвард должен без проблем найти себе клуб в КХЛ. Вряд ли это будет топ-клуб, но даже условный Минск или Рига могут стать ступенькой к верхам российской лиги.

Кол Шнейдер (крайний нападающий, 28 лет)

Статистика в прошедшем сезоне

АХЛ: 60 матчей, 47 (23+24) очков, 0

Кубок Колдера: 5 матчей, 2 (0+2) очка, 0

Этот американец относится к категории игроков, которые уже заигрались в АХЛ (501 матч, 369 (150+119) очков). Кол демонстрирует неплохие результаты в АХЛ, но в НХЛ он провёл всего 6 матчей. Шнейдер моложе не становится, поэтому настало время задуматься о переменах.

В КХЛ без проблем примут быстрого форварда, который неплохо использует свои габариты и умеет продавливать оборону. Может топ-клуб и не рискнёт выбрать этого игрока, но середнячок лиги будет не против такого игрока.

«Русский газ – потрясающий. В КХЛ я сразу сказал: колите мне всё, что хотите» Экс-нападающий «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди поделился своими историями о России.

Энди Эндрофф (крайний нападающий, 28 лет)

Статистика в прошедшем сезоне

АХЛ: 75 матчей, 55 (26+29) очков, +12

Кубок Колдера: 4 матча, 1 (1+0) очко, -7

Видео можно посмотреть в YouTube.

Канадский тафгай знаком болельщикам «Лос-Анджелес Кингз». Прошедший сезон нападающий провёл в фарме «Тампы». Регулярка получилась неплохой, а вот плей-офф – ужасным. Но это не отменяет того, что Энди – один из самых опытных игроков в своём возрасте на рынке свободных агентов АХЛ.

Лучшие времена для Энди уже позади, поэтому стоит задуматься о переезде. Эндрофф до сих пор может провести классную драку, зажечь толпу. В Европе он без проблем найдёт себе работу, главное – не повторить путь экс-одноклубника Кинга, который ничего не показал в Екатеринбурге и сейчас выступает в австрийском чемпионате.

Сэм Кэррикк (центрфорвард, 27 лет)

Статистика в прошедшем сезоне

НХЛ: 6 матчей, 1 (0+1) очко, -1

АХЛ: 61 матч, 61 (32+29) очко, +7

Кубок Колдера: 16 матчей, 14 (7+7) очков, 0

Канадский центрфорвард давно пытается закрепиться в НХЛ, но пока на его счету всего 25 матчей в сильнейшей лиге планеты. В АХЛ Сэм выступает достаточно хорошо, прошедший сезон не стал исключением: в регулярке игрок выбивал в среднем 1 очко за игру, стал лучшим снайпером команды и не убавил обороты в плей-офф. У канадца есть неплохое предложение из Швейцарии, но может всё-таки он окажется в КХЛ? Многие клубы будут рады принять крепкого центрфорварда с хорошими снайперскими способностями.

Томас Джозес Тайнан (центрфорвард, 27 лет)

Статистика в прошедшем сезоне

АХЛ: 71 матч, 71 (12+59) очко, +17

Кубок Колдера: 22 матча, 13 (2+11) очков, -2

Американский «центр» первого звена «Чикаго Вулвс» стал лучшим бомбардиром-ассистентом регулярного чемпионата АХЛ. Со своей командой Томас зашёл далеко по кубковой лестнице, но Кубок Колдера он так и не взял.

Тайнан – центрфорвард, который всегда найдёт партнера. Он – плеймеркер, достаточно хорош в большинстве, но его габариты (173 см, 75 кг) не позволили ему закрепиться в НХЛ и, в теории, могут помешать в КХЛ, где всё больше и больше клубов переходят на «канадские» площадки. Его экс-партнёры по «Вулвс» Пулккинен и Беннетт в прошлом сезоне ничего не показали в Минске. Может, всё дело было в отсутствии Тайнана?