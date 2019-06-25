Трансферы КХЛ, которые удивили. Без СКА и ЦСКА

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре, клубы лиги с разной степень успеха пытаются укрепить составы на следующий сезон, и к концу июня генеральными менеджерами уже проделано немало работы. «Чемпионат» регулярно отслеживает лучшие трансферы в лиге, а сейчас мы поговорим о переходах, которые смогли удивить. И здесь не будет новичков СКА и ЦСКА.

Патрик Херсли из СКА в «Спартак»

Что за игрок: шведский защитник с могучим броском здорово начал прошлый сезон, но затем по разным причинам «сдулся» настолько сильно, что перестал попадать в состав СКА, да ещё и совершил несколько результативных ошибок в плей-офф. Словом, было ясно, что дни Херсли в Санкт-Петербурге сочтены, особенно после подписания «армейцами» Лукаса Бенгтссона.



Чем удивителен трансфер: казалось, что Херсли вернётся в родной «Мальмё», который ещё в апреле предложил Патрику долгосрочный контракт, но в июне неожиданно появилась информация, что Херсли перейдёт в другой клуб КХЛ. Им оказался «Спартак», где Олег Знарок и Харийс Витолиньш точно знают, как правильно использовать начавшего деградировать в СКА шведского богатыря.

«Спартак» переманивает игроков из СКА. Знарок намерен построить топ-клуб Швед Патрик Херсли поможет красно-белым при игре в большинстве. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок будет доволен.

Роман Савченко из «Сибири» в «Локомотив»

Что за игрок: несколько лет назад Савченко в составе «Барыса» мог забивать по 10 шайб за сезон, был ведущим защитником казахстанской команды и отличался своей самоотверженной игрой. Но эти годы прошли, и в прошлом чемпионате Роман набрал лишь 4 (2+2) очка и стал одним из худших хоккеистов «Сибири» по показателю полезности.



Чем удивителен трансфер: зачем «Локомотиву» защитник, который откровенно едет с ярмарки? Скорость и умение грамотно играть позиционно никогда не были сильными сторонами Савченко, а сейчас он стал ещё медленнее и тяжелее, в разы чаще совершает детские ошибки. Не совсем понятно, как собирается его вписывать в игровую модель североамериканский тренер ярославцев Крэйг Мактавиш.

Мэтью Майоне из «Динамо» Р в «Куньлунь»

Что за игрок: один из лучших атакующих защитников прошлого сезона, разрывавший лигу в первой половине чемпионата и до середины ноября шедший в лидерах общих бомбардирских списков. Такие полузащитники нечасто появляются в КХЛ, а среди россиян таких сейчас и вовсе практически не найти.

В России дефицит атакующих защитников. Пора натурализовывать канадцев? За сборную России некому играть в большинстве.

Чем удивителен трансфер: Майоне по всем раскладам должен был пойти на повышение, но оказался в «Куньлуне». Юрис Савицкис, председатель правления рижан, говорил, что в «Динамо» не будут удерживать своего лидера, и мы все думали, что Мэтью окажется в топ-клубе. Очевидно, виноват лимит на иностранцев. Брать на легионерскую позицию забивного, но трудно вписываемого в систему канадского защитника никто из больших российских команд не рискнул.

Мэтью Майоне Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вилле Лаюнен из «Куньлуня» в «Витязь»

Что за игрок: Лаюнен давно играет в КХЛ, он был на хорошем счету в «Йокерите», а в «Спартаке» и «Куньлуне» и вовсе становился лучшим защитником-бомбардиром. В китайской команде заменить финна должен именно Майоне.



Чем удивителен трансфер: опять же, странно, что Лаюнен не заинтересовал топ-команды, но ещё более удивительно, что Вилле стал игроком «Витязя». Теперь в Подольске будет первая пара защитников Лаюнен – Ержабек, что очень круто для команды, не обладающей особыми притязаниями.

Франсис Паре из «Автомобилиста» в «Динамо» Мн

Что за игрок: канадский форвард провёл два сезона в Екатеринбурге и стал настоящим любимцем болельщиков. Несмотря на свои маленькие габариты, Паре всегда бился на площадке, был великолепен на точке вбрасывания и показывал неплохую результативность. По окончании сезона Франсис практически сразу же попрощался с «Автомобилистом» и, как казалось, с КХЛ.



Чем удивителен трансфер: но не тут-то было! Канадец подписал контракт с минским «Динамо», став первым серьёзным приобретением многострадального белорусского клуба. Удивительно, чем в Минске заманили такого хоккеиста?

Евгений Лисовец в «Салавате» и Кристиан Хенкель в «Ак Барсе»

Что за игроки: Лисовец и Хенкель долгое время играли в минском «Динамо», в последнее время стали выгодно выделяться среди других хоккеистов с белорусским паспортом, но о каком-то прорыве речь не шла. Оба не были образцами надёжности или защитниками-бомбардирами, и казалось, что в «Динамо» и дальше могут на них рассчитывать.

Чем удивительны трансферы: но топ-клубы Востока неожиданно обратили на них внимание. Лисовец едет в Уфу, Хенкель – в Казань, и будет любопытно посмотреть, насколько в этих случаях оказались прозорливыми менеджеры республиканских хоккейных флагманов. Удивительно и то, что в это межсезонье уже три белорусских игрока оказались востребованы в больших клубах. Помимо Хенкеля и Лисовца Минск покинул Дмитрий Буйницкий, подписавший контракт с «Магниткой».

Брукс Мацек из «Чикаго Вулвз» в «Автомобилист»

Что за игрок: Мацек до прошлого сезона выступал в Германии, а предыдущий чемпионат провёл в АХЛ, где стал третьим бомбардиром фарм-клуба «Вегаса» и дошёл с «Чикаго» до финала Кубка Колдера. Также у Мацека есть серебряная медаль ОИ-2018 в составе сборной Германии.



Чем удивителен трансфер: в самом факте приглашения сильного игрока АХЛ в КХЛ нет ничего удивительного, но немецкий игрок в нашей лиге – событие неординарное. Из полевых игроков можно вспомнить только Эдуарда Левандовски да Феликса Шюца.

Харри Сятери из «Грэнд Рэпидс» в «Сибирь»

Что за игрок: Сятери тащил «Витязь» на протяжении трёх сезонов с 2014 по 2017 годы, и в то время был одним из сильнейших вратарей в КХЛ. Затем финн провёл два года в Северной Америке, мотаясь между «Флоридой» и «Спрингфилдом», «Детройтом» и «Грэнд Рэпидсом», а в это межсезонье принял предложение «Сибири».

Харри Сятери Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Чем удивителен трансфер: возвращения Сятери в Россию сейчас особо не ждали, но Кирилл Фастовский сработал грамотно. Теперь у «Сибири» есть крутой вратарь, с которым есть шанс всё-таки попасть в плей-офф впервые за четыре сезона. Вообще, новосибирский клуб вполне может удивить в селекционной работе с легионерами второй год подряд. Только в этот раз знак «-» должен смениться на «+».

«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке «Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.

Легионеры «Адмирала»

Что за игроки: «Адмирал» к концу первого летнего месяца практически закрыл все легионерские позиции. В распоряжении дальневосточников теперь есть голкипер Юхо Олкинуора, просидевший в запасе на победном для финнов ЧМ-2019, но оставивший крутое впечатление по игре за «Пеликанс». Канадский защитник Шон Лалонд, некоторое время назад ходивший под основой «Чикаго», а в прошлом сезоне ставший лучшим защитником-бомбардиром немецкого «Нюрнберга». А также швед Маркус Юнг – лучший бомбардир «ХВ-71» в прошедшем сезоне SHL.



Чем удивительны трансферы: просто великолепные легионеры для «Адмирала», который ещё год назад открещивался от любых иностранцев. Добавим к этой компании добротного по мерках КХЛ легионера Мартина Бакоша, заканчивавшего прошлый сезон в ХК «Сочи», и получим отличную для скромного клуба из Владивостока бригаду джокеров. Если трансферная работа «моряков» и дальше будет продолжаться в том же духе, то борьба за место в плей-офф станет для «Адмирала» вполне реальной.

Владислав Провольнев и Владислав Подъяпольский в «Северстали»

Что за игроки: обоим хоккеистам по 24 года, и их лучшее время в хоккее ещё впереди. Провольнев заявил о себе в составе «Спартака», а Подъяпольский был основным голкипером «Ак Барса» после травмы Эмиля Гарипова. В плей-офф у новокузнецкого кипера получилось не очень, но провал в серии с «Авангардом» можно списать не неопытность.



Чем удивителен трансфер: совершенно нетипичный случай для КХЛ. Чтобы вы понимали – это не рядовой пример скрытой аренды. И Провольневу, и Подъяпольскому их предыдущие клубы сделали квалификационные предложения, но «Северсталь» их перебила. Череповчане потратились не на рискованных легионеров, а на перспективных российских игроков. Приятный прецедент для нашей лиги, у которого, хочется верить, будет продолжение. Кажется, череповчане всерьёз намерены пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.