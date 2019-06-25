НХЛ уже опубликовала календарь на сезон. КХЛ ждёт июля

Карлссон подписал новый контракт с «Вегасом»

«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с нападающим Вильямом Карлссоном. Как сообщалось ранее, соглашение с 26-летним шведом рассчитано на восемь лет со среднегодовой зарплатой $ 5,9 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 47,2 млн.



Карлссон был выбран на драфте 2011 года «Анахайм Дакс» под общим 53-м номером. Стал игроком «Вегаса» в 2017 году в результате драфта расширения. Вильям — единственный игрок в истории «Голден Найтс», который принял участие во всех матчах клуба в регулярных чемпионатах и плей-офф (191).



В минувшем сезоне 26-летний хоккеист забросил 24 шайбы и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+1» в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф шведский форвард провёл семь матчей, забросив две шайбы и сделав три голевые передачи.

Панарин проведёт встречи с четырьмя клубами НХЛ

В Национальной хоккейной лиги стартовал период интервью, в рамках которого игроки, выходящие на рынок свободных агентов, получили право на встречу с представителями других клубов.



Североамериканский инсайдер Дэвид Паньотта сообщил, что форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин встретится с делегациями «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».



В сезоне-2018/18 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».



Ранее также сообщалось, что в круг претендентов на Панарина входит и «Колорадо Эвеланш».

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ЦСКА опередил СКА в рейтинге лучших клубов Европы

Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.



На первом месте, как и в прошлом году, находится российский клуб. На этот раз лучшим клубом признан ЦСКА, опередивший санкт-петербургский СКА. Тройку лучших дополнил финский «Кярпят». В топ-20 вошли ещё пять клубов КХЛ: «Автомобилист» (+23 позиции по сравнению с сезоном-2017/18), «Авангард», «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и «Барыс».



Топ-20 выглядит следующим образом:



1. ЦСКА (КХЛ) — 63,64 балла

2. СКА (КХЛ) — 59,71

3. «Кярпят» (Финляндия) — 55,71

4. «Фрёлунда» (Швеция) — 53,66

5. «Берн» (Швейцария) — 51,35

6. «Автомобилист» (КХЛ) — 50,44

7. «Ферьестад» (Швеция) — 49,64

8. «Маннгейм» (Германия) — 48,92

9. «Цуг» (Швейцария) — 48,78

10. «Авангард» (КХЛ) — 48,72

11. «Пльзень» (Чехия) — 48,30

12. «Лулео» (Швеция) — 47,57

13. «Юргорден» (Швеция) — 47,11

14. «Комета» (Чехия) — 46,57

15. «Локомотив» (КХЛ) — 45,91

16. «Мюнхен» (Германия) — 45,37

17. «Металлург» (КХЛ) — 43,94

18. «Либерец» (Чехия) — 43,90

19. «Барыс» (КХЛ) — 43,78

20. «Тршинец» (Чехия) — 43,25.

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«Трактор» подписал контракт с чешским нападающим

Чешский форвард Томаш Гика пополнил состав «Трактора», информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.



В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Чикаго Вулвз», являющийся фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате Томаш провёл 43 игры, в которых забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи. В 22 играх плей-офф Гика отметился 15 (3+12) очками. «Волки» дошли до финала Кубка Колдера, где проиграли «Шарлотт Чекерс».



Также чешский нападающий сыграл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 (1+3) баллами. Всего за карьеру в лиге хоккеист провёл 27 игр. Томаш является участником двух чемпионатов мира в составе национальной команды.

Орпик завершил карьеру

Обладатель двух Кубков Стэнли, американский защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик объявил о завершении карьеры.



«Мне очень повезло играть в хоккей на протяжении многих лет – это лучшая работа в мире, но моё тело говорит мне, что пришло заняться чем-то другим.



Здорово, что я смогу больше времени проводить с семьёй и заняться вещами, которые в качестве профессионального спортсмена я не мог себе позволить.



Спасибо «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» за предоставленную мне возможность играть против лучших спортсменов в мире. Я буду вечно благодарен за воспоминания и отношения, которые дал мне хоккей», — приводит слова Орпика официальный сайт НХЛ.



Орпик — обладатель Кубка Стэнли—2009 в составе «Питтсбург Пингвинз» и 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ уже опубликовала календарь на новый сезон

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном».

Помимо этого поединка в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», «Вегас» проведёт домашний поединок с «Сан-Хосе».



Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), поединки пройдут 8 и 9 ноября.



«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада).



С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе.



15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии военно-воздушных сил США.



Регулярный сезон-2019/20 завершится 4 апреля.



КХЛ планирует опубликовать календарь в июле.