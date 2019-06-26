15-летний Арсений всё выдумал? Кажется, развязка в деле Соколовых близка

Старший сын всё ещё в реанимации, а младшего сначала отпустили домой, а теперь считают главным подозреваемым?

Дело об убийстве жены прославленного вратаря СКА и «Авангарда» Максима Соколова не спешит двигаться с мёртвой точки. Старший сын Максим, на которого вначале пало подозрение, до сих пор находится в больнице, младший сын Арсений – под подпиской о невыезде, он является подозреваемым. Однако в прессе продолжают муссироваться различные слухи и появляться новые подробности.

«Так кто сошёл с ума?». Теперь обвиняют 15-летнего сына вратаря Соколова Неужели подросток сам совершил это преступление, а потом свалил все на брата? Да ещё и добить его попытался?

Что известно к этому моменту

13 июня в посёлке Романовка Ленинградской области произошло убийство. Младший сын Ирины Соколовой Арсений прибежал к соседям с криками, что его старший брат сошёл с ума и убивает маму. По словам Арсения, между Ириной и старшим сыном произошёл конфликт, который вызвал гнев 18-летнего Максима. Арсений заявил, что он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошёл брат и начал ему угрожать.

Арсений смог спастись и прибежать к соседям. Вместе с одним из них, пенсионером Романом Гатченко, он вернулся в свой дом, вооружившись двумя ножами. Увидев окровавленное тело матери, Арсений потерял контроль и напал на брата.

Следствие сразу же заподозрило Арсения – и действия его не подчинялись логике, и он единственный, кто остался цел и невредим. На допросе он путался в показаниях, у него сняли отпечатки пальцев, забрали оружие на экспертизу, а 18 июня отпустили домой при поручительстве отца. Похороны Ирины состоялись 19 июня, на прощании присутствовали Максим Соколов-старший и Арсений.

Из жизни сыновей также известно, что Максим в раннем детстве заболел лейкозом, но справился с болезнью и вернулся в хоккей – стал, как и отец, вратарём. Он играл в системе СКА. Младший Арсений тоже в детстве занимался хоккеем, а потом и другими видами спорта, но нигде не закрепился.

СК показал кадры с места трагического инцидента с женой Максима Соколова

Новые подробности и комментарий СК

Сегодня, 26 июня, 5-tv.ru, ссылаясь на близкий к следствию источник, сообщил, что экспертиза подтвердила, что смертельные ножевые ранения 45-летней Ирине Соколовой нанёс её младший сын Арсений. Ранее в СМИ также проходила информация, что характер повреждений Ирины и Максима говорят о том, что они нанесены одной рукой.

Следственный комитет эту информацию опроверг. «Это фейк. Информация об этом не соответствует действительности. Также не соответствует действительности информация о том, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — цитирует «Комсомольская правда Петербург» представителя СУ СКР по Ленинградской области.

Слухи в прессе возникают из-за отсутствия реальных подвижек в деле. А подвижки будут, только когда удастся допросить Максима Соколова-младшего. Он пришёл в себя и уже самостоятельно дышит, но до сих пор находится в реанимации, не может ни говорить, ни писать. Остаётся только ждать, когда он поправится.