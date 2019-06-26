15-летний Арсений всё выдумал? Кажется, развязка в деле Соколовых близка

Дело об убийстве жены прославленного вратаря СКА и «Авангарда» Максима Соколова не спешит двигаться с мёртвой точки. Старший сын Максим, на которого вначале пало подозрение, до сих пор находится в больнице, младший сын Арсений – под подпиской о невыезде, он является подозреваемым. Однако в прессе продолжают муссироваться различные слухи и появляться новые подробности.
Что известно к этому моменту
13 июня в посёлке Романовка Ленинградской области произошло убийство. Младший сын Ирины Соколовой Арсений прибежал к соседям с криками, что его старший брат сошёл с ума и убивает маму. По словам Арсения, между Ириной и старшим сыном произошёл конфликт, который вызвал гнев 18-летнего Максима. Арсений заявил, что он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошёл брат и начал ему угрожать.
Арсений смог спастись и прибежать к соседям. Вместе с одним из них, пенсионером Романом Гатченко, он вернулся в свой дом, вооружившись двумя ножами. Увидев окровавленное тело матери, Арсений потерял контроль и напал на брата.
Следствие сразу же заподозрило Арсения – и действия его не подчинялись логике, и он единственный, кто остался цел и невредим. На допросе он путался в показаниях, у него сняли отпечатки пальцев, забрали оружие на экспертизу, а 18 июня отпустили домой при поручительстве отца. Похороны Ирины состоялись 19 июня, на прощании присутствовали Максим Соколов-старший и Арсений.
Из жизни сыновей также известно, что Максим в раннем детстве заболел лейкозом, но справился с болезнью и вернулся в хоккей – стал, как и отец, вратарём. Он играл в системе СКА. Младший Арсений тоже в детстве занимался хоккеем, а потом и другими видами спорта, но нигде не закрепился.
Новые подробности и комментарий СК
Сегодня, 26 июня, 5-tv.ru, ссылаясь на близкий к следствию источник, сообщил, что экспертиза подтвердила, что смертельные ножевые ранения 45-летней Ирине Соколовой нанёс её младший сын Арсений. Ранее в СМИ также проходила информация, что характер повреждений Ирины и Максима говорят о том, что они нанесены одной рукой.
Следственный комитет эту информацию опроверг. «Это фейк. Информация об этом не соответствует действительности. Также не соответствует действительности информация о том, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — цитирует «Комсомольская правда Петербург» представителя СУ СКР по Ленинградской области.
Слухи в прессе возникают из-за отсутствия реальных подвижек в деле. А подвижки будут, только когда удастся допросить Максима Соколова-младшего. Он пришёл в себя и уже самостоятельно дышит, но до сих пор находится в реанимации, не может ни говорить, ни писать. Остаётся только ждать, когда он поправится.
- 26 июня 2019
-
16:47
-
16:34
-
15:50
-
15:41
-
14:59
-
14:30
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:15
-
12:05
-
11:50
-
11:24
-
11:01
-
10:38
-
10:25
-
10:02
-
09:39
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:10
-
07:56
-
07:39
-
06:15
-
04:13
-
03:56
-
01:49
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:43
-
23:21
-
23:01
-
22:28