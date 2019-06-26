Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом

«Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» все приобретения ещё впереди.

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре, клубы лиги с разной степенью активности работают на трансферном рынке, но у большинства команд основная часть состава на будущий сезон уже сформирована. Правда, 1 июля открывается трансферное окно в НХЛ, и кто-то может серьёзно укрепиться иностранцами, которые не подошли заокеанским клубам. Какие позиции у каких коллективов в КХЛ ещё нуждаются в укреплении? Разбираемся в этом вопросе и начинаем с Восточной конференции.

«Амур»

Что уже сделано: худшая команда Востока прошлого сезона неплохо по своим меркам поработала на рынке. Были продлены контракты с лучшим бомбардиром «Амура» Томашем Зогорной, ключевым защитником Михалом Йорданом и голкипером Мареком Лангхаммером, который хорошо показал себя в концовке регулярки. Помимо этого хабаровчане заключили контракт с Гинеком Зогорной, и этот чех должен компенсировать потерю Валентина Пьянова. В целом сейчас у «Амура» закрыты все пять легионерских позиций, есть первый номер в воротах, достаточно крепкая оборона и две тройки в нападении, которые можно назвать ударными.

Примерный состав:

Лангхаммер (Аликин)

Йордан – Камалов, Т. Зогорна – Рассказов – Г. Зогорна

Витасек – Корягин, Язьков – Кузнецов – Руденков

Кондратьев – Васильев, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Файзуллин

Турбин, Горшков – Железков – Лазарев, Гиздатуллин

Что осталось усилить: по большому счёту, состав «Амура» можно считать укомплектованным. Для своего бюджета и амбиций хабаровчане сколотили крепкую команду, и теперь дело за тренерскими способностями Александра Гулявцева. Конечно, можно было бы посоветовать хабаровскому клубу приобрести сильного снайпера или топового центрфорварда, но где и на какие деньги их взять «Амуру»?

«Адмирал»

Что уже сделано: приобретены хорошие легионеры. Голкипер Юхо Олкинуора, защитник Шон Лаланд и форвард Маркус Юнг должны стать джокерами «моряков» на своих позициях. Кроме того, продлены контракты с игроками, которые делали «Адмирал» одной из самых симпатичных команд прошлого сезона. Во Владивостоке остаются Константин Глазачев, Кирилл Дьяков, Александр Угольников и братья Стрельцовы.

Примерный состав:

Олкинуора (Серебряков)

Лалонд – Мищенко, Глазачев – Юнг – Бутузов

Козловский – Угольников, Бакош – В. Стрельцов – А. Стрельцов

Дьяков – Бобряшов, Воронин – Вихарев – Коньков

Ибатуллин, Яковлев – Ю. Петров – Бойко, Зайцев

Что осталось усилить: чтобы стать конкурентоспособной командой, «Адмиралу» предстоит ещё много работы. Прежде всего, нужно с умом потратить пятую легионерскую позицию на форварда в первую тройку, а также было бы неплохо удлинить скамейку.

Все легионеры в клубах КХЛ. Восточная конференция Кое-где сменили едва ли не всех легионеров.

«Куньлунь»

Что уже сделано: китайский клуб решил проблему с вратарской бригадой, подписав Грубеца и Смита, уход атакующего защитника Вилле Лаюнена призван компенсировать Мэттью Майоне. «Куньлунь» продлил контракт с Олли Палолой и Войтеком Вольски, вернул в состав Жильбера Брюле и Брэндона Дефацио, которые в своё время хорошо зарекомендовали себя в составе «драконов». Также подписаны контракты с несколькими североамериканскими хоккеистами, среди которых сын Криса Челиоса, а оборону укрепят экс-энхаэловцы Шустр и Мёрфи. В целом, межсезонье пока проходит для китайского клуба в позитивных тонах.

Примерный состав:

Грубец (Смит)

Шустр – Майоне, Палола – Брюле – Вольски

Бартли – Мёрфи, Миллер – Рич – Дефацио

Челиос – Фрэм, К. Кейн — Фу

Что осталось усилить: для начала нужно хотя бы добрать состав. Сейчас у «Куньлуня» на контрактах лишь 16 хоккеистов, но вполне возможно, что остальные лакуны в составе «драконы» заполнят игроками, которые имеют право выступать за сборную Китая. В этом плане важнейшим выглядит вопрос о продлении контракта с лучшим бомбардиром «Куньлуня» в прошлом сезоне Брэндоном Ипом.

«Нефтехимик»

Что уже сделано: нижнекамцы сформировали новую вратарскую бригаду, подписали несколько опытных игроков среднего уровня (Денис Казионов, Черников, Захарчук, Рясенский). Продлены контракты с Ильдаром Шиксатдаровым и молодой звёздочкой «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным, подписан договор с американцем Мэттом Уайтом, лучшим снайпером «Аугсбурга» в прошедшем чемпионате Германии.

Примерный состав:

Барулин (Шарыченков)

Шарипзянов – Брынцев, Уайт —? – Падакин

Волгин – Рясенский, Шиксатдаров —? – Авцин

Захарчук – Чуркин, Бикмуллин —? – Порядин

Угольников – Хайруллин – Черников, Ден. Казионов

Что осталось усилить: очень многое, если «Нефтехимик» не хочет в новом сезоне пребывать на дне Восточной конференции. Вся основная работа у менеджеров татарстанской команды впереди. У нижнекамцев свободно целых четыре легионерские позиции, на которые нужно подписывать лидеров в первые два звена, а также хотя бы одного крепкого защитника. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие центральных нападающих, и здесь «Нефтехимику» нужно не только искать новичков, но и договариваться с воспитанником Павлом Куликовым. На конец июня «Нефтехимик» выглядит главным аутсайдером Востока, но всё может изменить грамотная работа со свободными агентами по обе стороны океана.

«Сибирь»

Что уже сделано: Кирилл Фастовский уже успел проделать большую и качественную работу. Позицию первого номера закроет Харри Сятери, оборону усилили любимец новосибирских болельщиков Андрей Ермаков, защитник-бомбардир Сэм Лофквист и соскучившийся по хоккею Ярослав Хабаров, а в качестве лидеров нападения выписана готовая связка из «Нефтехимика» Микаэль Руохомаа – Юусо Пуустинен. Кроме того, продлены контракты с форвардами Дмитрием Саюстовым, Егором Миловзоровым, защитником-старожилом команды Константином Алексеевым.

Примерный состав:

Сятери (Красиков)

Алексеев – Лофквист, Пуустинен – Руохомаа — Михайлов

Демидов – Ермаков, Миловзоров – Шаров — Саюстов

Логинов – Хабаров, Зырянов – Пельтола — Казаков

Тимашов, Шашков – Комаров – Первушин, Яковлев

Что осталось усилить: активная часть селекции, по словам того же Фастовского, в «Сибири» завершена, и в новый сезон новосибирский клуб вступит, скорее всего, в таком составе. Конечно, при удобном случае «Сибири» не помешает увеличить глубину состава опытными форвардами, а также некоторые опасения вызывает позиция Никиты Михайлова в ударном звене. Не факт, что молодой хоккеист, ставший приятным откровением в минувшем чемпионате, здорово проведёт и второй год. Кстати, до сих пор в составе «Сибири» числится шестой легионер Джордан Карон, хотя ещё месяц назад Фастовский говорил о расторжении контракта с канадцем. Если его решат оставить, то Карона можно будет попробовать в первой тройке, а Михайлов или Данил Романцев заменят Пельтолу в третьем сочетании.

Кирилл Фастовский (генменеджер «Сибири» и Геннадий Величкин (генменеджер «Магнитки») Фото: photo.khl.ru

«Трактор»

Что уже сделано: после чересчур сухого сезона новое руководство «Трактора» укрепляет атакующий потенциал команды. Для этого подписаны защитник-бомбардир Ессе Виртанен, а также чешские нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак, последнее время игравшие в Северной Америке. В расчёте на возвращение в лучшие кондиции подписан Фёдор Малыхин, из Санкт-Петербурга возвращён Алексей Кручинин. Укреплена и линия обороны, причём в основном воспитанниками челябинского хоккея.

Примерный состав:

Демченко (Сухачёв)

Бэйлен – Калинин, Гика – Малыхин — Седлак

Виртанен – Меньшиков, Глинкин – Полыгалов — Томас

Терещенко – Исаев, Кручинин – Шаров — Лисин

Карпухин, Бабенко – Фатеев – Тридчиков, Шолохов

Что осталось усилить: у «Трактора» остаётся ещё одна легионерская вакансия, и она наверняка будет потрачена на центрфорварда в первое звено. С Малыхиным или тем же Седлаком в этой роли челябинцы далеко не уедут. Учитывая систему работы Петериса Скудры, «Трактору» нужно существенно удлинять «скамейку», чтобы у латвийского специалиста были возможности для ротации.

«Салават Юлаев»

Что уже сделано: уфимцы сохранили костяк команды, подписав новые договоры с Юхой Метсолой, Теэму Хартикайненом, Дмитрием Кугрышевым, Захаром Архамасцевым, Алексеем Семёновым, Владимиром Жарковым. Найдена адекватная замена ушедшему в СКА Йоонасу Кемппайнену.

Примерный состав:

Метсола (Кареев)

Ларсен – Панин, Хартикайнен – Маннинен — Умарк

Арзамасцев – Пашнин, Кугрышев – Бурмистров — Сошников

Семёнов – Коледов, Жарков – Кадейкин — Майоров

Лисовец, Солодухин – Картаев – Гиматов, Чебыкин

Что осталось усилить: на данный момент уфимцы не стали слабее, но и не усилились. Но легионерские вакансии заняты, российский рынок пуст и болельщикам «Салавата» остаётся только надеяться, что улучшить результат прошлого сезона их команда сможет благодаря тренерскому гению Николая Цулыгина. Пока же видно, что «Салават» остаётся командой одного звена, а уже во втором собраны неплохие, но совершенно нерезультативные хоккеисты.

«Ак Барс»

Что уже сделано: собрана практически новая команда. В Казани поменяли вратарскую бригаду, основных защитников и нападающих. При этом продлены контракты с Лукояновым, Зариповым, Ткачёвым, Галиевым.

Примерный состав:

Рейдеборн (Гарипов)

Викстранд – Ожиганов, Азеведу – Кормье — Фрэттин

Абросимов – Яруллин, Галиев – Ткачёв – К. Петров

Юдин – Мусин, Зарипов – Михеев — Лукоянов

Фазылзянов, Э. Галимов – Фисенко – М. Глухов, Воронков

Что осталось усилить: первое звено выглядит мощно на бумаге, в продуктивности же остальных хоккеистов есть сомнения. Галиев, Ткачёв и Кирилл Петров не впечатлили в прошлом сезоне, Данис Зарипов не молодеет. Но усилить этот состав «Ак Барсу» практически некем, так что всё в руках нового рулевого казанцев Дмитрия Квартальнова.

«Авангард»

Что уже сделано: «ястребы» продлили контракт с лучшим своим бомбардиром в плей-офф Тейлором Беком, оставили в команде важных защитников Максима Чудинова и Вилле Покку, а также укрепили нижние звенья Алексеем Потаповым, Евгением Грачёвым и Павлом Дедуновым.

Примерный состав:

Бобков

Покка – Емелин, Широков – Зернов —?

Франсон – Пивцакин, Бек —? —?

Чудинов – Манухов, Шумаков – Семёнов — Кошелев

Минеев, Потапов – Стась – Манукян, Яремчук

Что осталось усилить: работы у Максима Сушинского ещё полным-полно.

Во-первых, нужно определиться с вратарём. Даже если основным голкипером останется Игорь Бобков, то ему нужен сменщик, а Иван Налимов собрался в «Чикаго». Во-вторых, нужен хоккеист в первое звено на замену Илье Михееву.

Вероятнее всего, это будет Никита Щербак, о подписании которого омичи объявят после 1 июля, но нужно продумать и другие варианты (Дмитрий Яшкин, например). В-третьих, у «Авангарда» пустует две легионерские позиции, и их, конечно, потратят на двух нападающих в звено к Беку.

Возможные кандидаты – Свен Андригетто и Брендон Пирри. В-четвёртых, «Авангард» отпустил опытного защитника Евгения Медведева и пока не закрыл этот пробел.

«Металлург»

Что уже сделано: «Магнитка» сделала всю основную селекционную работу в первых числах мая (набрав новый состав легионеров) и теперь спокойно ждёт начала сезона.

Примерный состав:

Кошечкин (Галимов)

Постма – Антипин, Мозякин – Локтионов — Кулёмин

Яковлев – Бирюков, Козун – О’Делл — Расмуссен

Матушкин – Береглазов, Любимов – Галузин – Паршин

Дронов, Неколенко – Буйницкий – Тимкин

Что осталось усилить: притом что состав «Магнитки» уже принимает зловещие для соперников очертания, у Геннадия Величкина остаётся незаполненной одна легионерская вакансия. Возможно, магнитогорцы оставят её про запас. Прямо сейчас «Металлургу» не помешает чуть удлинить «скамейку» в нападении и можно смело идти в сезон.

«Барыс»

Что уже сделано: «Барыс» продлил контракты с Дарреном Дицом и Виктором Сведбергом, линию обороны укрепил чемпион ВХЛ Леонид Метальников. В нападение подписаны Ииро Пакаринен и Корбан Найт, но потерь на этой позиции пока больше.

Примерный состав:

Карлссон (Паскуаль)

Сведберг – Маклюков, Пакаринен – Найт – Старченко

Диц – Метальников, Михайлис – Бойд — Акользин

Блэкер – Полохов, Гренц – Волк — Шевченко

Семёнов, Петухов – Сагадеев – Асетов, Гурков

Что осталось усилить: на бумаге состав «Барыса» выглядит боеспособным, но усиление одним-двум иностранцем совсем не помешает команде из Нур-Султана. Потери Петерссона и, возможно, Боченски пока никем не восполнены. Не помешает сильный игрок в топ-4 обороны, а также удлинение скамейки.

генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс Фото: Нина Семашко, photo.khl.ru

«Автомобилист»

Что уже сделано: продлены контракты с Якубом Коваржем, Анатолием Голышевым, Дэном Секстоном, уход двух ведущих центров Да Косты и Паре компенсирован трансферами Павла Дацюка и Петера Холланда. Усилить нападение призваны Брукс Мацек и Джефф Плэтт.

Примерный состав:

Коварж (Макаров)

Вишневский – Василевский, Доус – Дацюк — Голышев

Гуркин – Трямкин, Секстон – Холланд — Плэтт

Батыршин – Бодров, Мацек – Литовченко — Белоусов

Воробей, Гареев – Хрипунов – Мозер, Жукенов

Что осталось усилить: у «Автомобилиста» много защитников на контракте, но топ-оборонец, типа Вячеслава Войнова, уральскому клубу бы точно не помешал. В нападении всё выглядит многообещающе и пока не нуждается в усилении.