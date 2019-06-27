Трансферы на Западе КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре, клубы лиги с разной степенью активности работают на трансферном рынке, но у большинства команд основная часть состава на будущий сезон уже сформирована. Правда, 1 июля открывается трансферное окно в НХЛ, и кто-то может серьёзно укрепиться иностранцами, которые не подошли заокеанским клубам. Какие позиции у каких коллективов в КХЛ ещё нуждаются в укреплении? Разбираемся с ситуацией в Западной конференции.

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом «Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.

«Динамо» Мн

Что уже сделано: продлены контракты с Андреем Костицыным (вторым бомбардиром минчан в прошлом сезоне), Евгением Ковыршиным и защитником-гренадёром Олегом Евенко. Из «Адмирала» в систему клуба возвращён Никита Феоктистов, а также подписаны соглашения с потенциальными лидерами в защите и нападении – Стефаном Эллиоттом и Франсисом Паре.



Примерный состав:

Карнаухов (Осипов)

Эллиот – Готовец, А. Костицын – Паре – С. Костицын

Бокун – Евенко, Когалев – Ковыршин – Феоктистов

С. Малявко – Демков – А. Малявко

Желнеровский – Стефанович.



Что осталось усилить: очень многое. Приобретениями Паре и Эллиотта минчане фактически только начали трансферную кампанию, и впереди непочатый край работы. Во-первых, нужен основной вратарь. В «Динамо» хотят вернуть Юнаса Энрота, но пока о подвижках в переговорах со шведом не слышно. Во-вторых, у минчан на контракте всего четыре защитника, нужно ещё как минимум столько же. В-третьих, пока не набирается даже четыре атакующие тройки, не говоря уж об их уровне. Допустим, Паре с Костицыными могут потянуть роль ударного звена (но это не точно), но кто будет за их спинами? Пока что там только 33-летний Ковыршин и хоккеисты уровня чемпионата Беларуси. В «Динамо» не теряют надежды заключить новые контракты с Тэему Пулккиненом и Куинтоном Хауденом, но и этого будет недостаточно, чтобы минчане в очередной раз не провалились в сезоне.

«Северсталь»

Что уже сделано: продлены контракты с хоккеистами, которые определяли лицо клуба в прошлом сезоне (Монахов, Якимов, Лапенков, Сизов, Хохлов, Кодола, И. Захарчук), остался в Череповце ветеран Трубачёв. Подписан экс-защитник «Детройта» чех Либор Шулак.



Примерный состав:

Подъяпольский (Хакимов)

Провольнев – Шулак, Монахов – Якимов — Лапенков

Хохлов – Сизов, Грачёв – Трубачёв — Гераськин

Кудако – Хабаров, Вовченко – Бодров — Николишин

Сычушкин, Захарчук – Кодола – Купцов, Белозёров.



Что осталось усилить: откровенно говоря, с тем составом, который сейчас есть в распоряжении Андрея Разина, «Северсталь» органичнее смотрелась бы в ВХЛ, но время на усиление у череповчан ещё есть. Главный резерв – легионерские позиции, за счёт которых и можно выстроить боеспособную команду. Три вакантные позиции иностранцев из четырёх следует потратить на создание первое тройки нападения, а ещё одну пустить либо на основного голкипера, либо на защитника.

«Динамо» Р

Что уже сделано: рижане обновили легионерские позиции. Новичками клуба стали форварды Давид Улльстрём, Якоб Берглунд (лучший снайпер чемпионата Германии) и Картер Эштон, который вроде бы подписал контракт с клубом, но в составе пока не числится. Оборону призваны усилить двукратный чемпион Швеции Кристофер Берглунд и лучший атакующий защитник чемпионата Словакии Бен Маршалл. Таким образом, с потерей Мэттью Майоне и Линуса Виделля рижане справились, хотя швед ещё может остаться в столице Латвии. Кроме того, продлены контракты с голкипером Кристерсом Гудлевскисом, защитником Сергеем Гимаевым и форвардами Микелисом Редлихсом и Андрисом Джериньшем.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Примерный состав:

Гудлевскис

К. Берглунд – Маршалл, Я. Берглунд – Улльстрём – Эштон (?)

Зиле – Сотниекс, Дарзиньш – Джериньш – М. Редлихс

Гимаев – Балинскис, Мейя – Батня — Гегерис

Янсонс, Маренис —? – Разгалс.



Что осталось усилить: решить вопрос с бэкапом для Гудлевскиса (или найти легионера на позицию первого номера), увеличить глубину состава. Три боеспособных звена у «Динамо» есть, но для вступления в сезон этого маловато. Если получиться оставить в команде Линуса Виделля, то центральная ось рижан будет весьма приличного уровня.

«Торпедо»

Что уже сделано: нижегородцы подписали голкипера-иностранца хорошего уровня, атакующего защитника Чарльза Дженовея, третьего бомбардира ХК «Сочи» Станислава Бочарова и лучшего бомбардира «Рокфорда» из АХЛ Джордана Шрёдера. Продлены контракты с защитником Орловым и форвардами Жафяровым, Ильиным и Ураковым.



Примерный состав:

Линдбек (Тихомиров)

Баранцев – Орлов, Бочаров – Шрёдер — Жафяров

Дженовей – Родионычев, Варнаков — ?- Шенфельд

Волченков – Аляев, Варфоломеев — Ильин — Шураков

Зборовский, Смолин – Белевич – Ураков, Веряев.



Что осталось усилить: линии нападения. У «Торпедо» остаются незакрытыми две легионерские позиции, напрашивается подписание центрального форварда и вингера в первые два звена. Глубина «скамейки» у нижегородцев достаточная, а вот ещё один опытный защитник (желательно с русским паспортом) не помешает.

«Витязь»

Что уже сделано: «Витязь» классно поработал на рынке легионеров, добавив к лучшему бомбардиру подольчан Миро Аалтонену финнов Йормакку и Няттинена. Из-за океана возвращён полюбившийся в Подмосковье Якуб Ержабек, а из «Куньлуня» выписан атакующий защитник Вилле Лаюнен. Заключены новые соглашения с центральными нападающими Дмитрием Сёминым и Артёмом Швец-Роговым. В плюс команде должно пойти и подписание контракта с силовым форвардом Евгением Артюхиным.



Примерный состав:

Сапрыкин (Самонов)

Ержабек – Лаюнен, Йормакка – Швец-Роговой — Макеев

Стасенко – Евсеенков, Сёмин – Аалтонен — Няттинен

Катичев – Шинкевич, Выглазов – Чернов — Артюхин

Кожемякин, Шевченко – Комаров – Гончаров, Монс.



Что осталось усилить: состав «Витязя» на бумаге выглядит весьма симпатично, есть резерв и относительная глубина «скамейки», так что теперь всё в руках нового рулевого подольчан Михаила Кравца. Единственная позиция, за которую сейчас стоит переживать – вратарская. Йони Ортио, очевидно, в «Витязе» не будет (пять легионеров уже есть), а найти опытного голкипера с российским паспортом сейчас весьма трудно. С другой стороны, тому же Сапрыкину давно пора становиться основным вратарём.

«Спартак»

Что уже сделано: красно-белым удалось продлить контракты с голкипером Гудачеком и лучшим бомбардиром Хохлачёвым, остались спартаковцами Мартиньш Карсумс, Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл, молодые Цыплаков и Талалуев. Удачным должен оказаться трансфер Патрика Херсли, а Денис Кокарев и Геннадий Столяров перебрались в «Спартак» специально под Олега Знарка.



Примерный состав:

Гудачек (Беспалов)

Херсли – Дыбленко, Никонцев – Ганзл — Даугавиньш

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов — Хохлачёв

Рылов – Гончаров, Фёдоров – Столяров — Лещенко

Тришин, Талалуев– Павлюков – Цыплаков, Кокарев.



Что осталось усилить: в усилении «Спартак» вряд ли нуждается – у красно-белых сейчас достаточно сбалансированные звенья и огромная скамейка: в предложенный нами состав на матч не попали Андрей Кутейкин, Руслан Педан, Александр Осипов, Алексей Гришин, Илья Аркалов, Дмитрий Черных, Михаил Юньков, Антон Злобин и другие хоккеисты. У большинства этих игроков двусторонние контракты, и сезон они, вероятно, начнут в «Химике». Олегу Знарку предстоит ещё много работы в преддверии чемпионата, но вся она, скорее всего, будет связана с уже имеющимися в распоряжении кадрами.

Все легионеры в клубах КХЛ. Западная конференция В некоторых командах ещё остались вакантные места для иностранцев.

ХК «Сочи»

Что уже сделано: подписано три новых легионера, каждый из которых пока кот в мешке, сформирована новая вратарская бригада, продлён контракт с Робертом Росеном, лучшим бомбардиром южан в прошлом сезоне



Примерный состав:

Шикин (Проскуряков)

Ю. Александров – Эллис, Стрёмвалль – Росен — Крикунов

Бертильссон – Щитов, Шмелёв – Коллинз — Архипов

Ал. Петров – Назаревич, Капустин – Калетник — Полунин

Пайгин, Алтыбармакян – Точицкий – Томилин, Рахимуллин.



Что осталось усилить: ничего. У «Сочи» полный комплект во всех линиях, в резерве будут ждать своего шанса Кирилл Воробьёв, Олег Погоришный, Анатолий Елизаров, Дмитрий Лугин, Денис Мосалёв, Александр Акмальдинов и другие. Подопечные Сергея Зубова могут начинать сезон хоть завтра.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Динамо» М

Что уже сделано: завершены основные манипуляции, связанные с переподписанием контрактов основной массы игроков с новым юридическим лицом. Подписан лучший бомбардир «Барыса» Андре Петерссон, оставлен в команде главный центр Вадим Шипачёв, продлены контракты с Ерёменко, Бочаровым, Хиетаненом, Тарасовым, Индрашисом, Брюквиным, Игумновым.



Примерный состав:

Бочаров (Ерёменко)

Хиетанен – Волков, Петерссон – Шипачёв – Индрашис

Григорьев – Лямин, Брюквин – Игумнов — Тарасов

Зайцев – Миронов, Моисеев – Бусаров — Алексеев

Огурцов, Кулёмин – Петунин – Афиногенов, Михайлов.



Что осталось усилить: грамотно распорядиться оставшимися двумя легионерскими позициями и усилить вторую-третью тройки нападения. Не помешает и опытный защитник для первой пары и под большинство, на место ушедшего Койвисто.

«Йокерит»

Что уже сделано: вратарская линия усилена известным голкипером Антти Ниеми, в защиту подписан результативный Эронен, в нападение сильный центрфорвард Петри Контиола и незаменимый в сборной Финляндии Савинайнен. Кроме того, продлены контракты с важными для «Йокерита» хоккеистами. В Хельсинки остаются второй бомбардир «шутов» Никлас Йенсен, герой ЧМ-2019 Марко Анттила, надёжные защитники Лёв, Грант и Лепистё.



Примерный состав:

А. Ниеми (Калниньш)

Лёв – Лепистё, О’Нилл – Норман — Йоэнсуу

Кивистё – Грант, Мозес – Контиола – Н. Йенсен

Эронен – Лауридсен, Хаапала – Регин — Оксанен

Рясянен, Анттила – М. Ниеми – Савинайнен, Мяки.



Что осталось усилить: прямо сейчас «Йокерит» в усилении не нуждается. С этим составом «шуты» должны как обычно уверенно идти в топ-4 Запада, не испытывая каких-либо проблем. Помимо указанных хоккеистов в резерве у Лаури Марьямяки есть, например, Антти Пильстрём, Микко Лехтонен, Хенри Иконен и куча молодых финских ребят.

«Локомотив»

Что уже сделано: «Локомотив» продлил контракты с ведущими защитниками Стаффаном Кронваллем, Якубом Накладалом, Рушаном Рафиковым а также форвардами Артёмом Ильенко, Егором Авериным, Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым. Ярославцы сделали два топ-приобретения в центральную ось, заключив соглашения со Стефаном Да Костой и Антоном Ландером, добавили мощи команде, подписав Александра Свитова.



Примерный состав:

Коновалов (Лазушин)

Накладал – Рафиков, Полунин – Да Коста — Каюмов

Кронвалль – Осипов, Денисенко – Ландер — Слепец

Черепанов – Афанасьев, Апальков – Алексеев — Аверин

Мисюль, Кудрявцев – Ильенко – Коваленко, Иванов.



Что осталось усилить: у ярославцев остаётся ещё одна свободная вакансия для легионера, и Крэйгу Мактавишу нужно хорошенько подумать, как её задействовать. У «Локомотива» бесчисленное количество молодёжи, перебор центральных нападающих и недостаток праворуких крайков – канадцу нужно будет как можно быстрее вникнуть в ярославскую кухню и разобраться во всех её тонкостях. А пока набросать даже примерный состав «железнодорожников» на игру представляется нелёгким делом, уж слишком много вариантов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

СКА

Что уже сделано: у питерцев отличные приобретения в нападении (Кагарлицкий, Лехтеря, Кемппайнен), которые помогут СКА забыть Никиту Гусева. В обороне лучше Патрика Херсли должен сыграть Лукас Бенгтссон. Продлены контракты с Наилем Якуповым, Магнусом Хелльбергом и Максимом Карповым.



Примерный состав:

Хелльберг (Кочетков)

Токранов – Бенгтссон, Кагарлицкий – Кемппайнен — Якупов

Рундблад – Хафизуллин, Кузьменко – Бывальцев — Барабанов

Белов – Зуб, Тихонов – Лехтеря — Плотников

Вл. Сёмин, Кетов – Каблуков – Дергачёв, Жук.



Что осталось усилить: большую часть состава СКА уже собрал, не будем забывать также о многочисленных резервистах питерского клуба (Земчёнок, Зубарев, Карпов, да тот же Подколзин) и шестом легионере Коскиранте. Но если у питерцев появится возможность получить в свои ряды какого-нибудь игрока с громкой российской фамилией, они ей воспользуются. В целом, СКА хорошо усилил центральную ось (главная проблема прошлого сезона), но ещё один топовый вингер команде Ильи Воробьёва точно бы не помешал.

ЦСКА

Что уже сделано: продлены контракты с важнейшими игроками «золотого» состава: Блажиевским, Робинсоном, Дальбеком, Маминым, Андроновым, Телегиным. ЦСКА не потерял ни одного хоккеиста основы после завоевания Кубка Гагарина, а также усилился креативным чешским форвардом Иржи Секачем.

Примерный состав:

Сорокин (Юханссон)

Нестеров – Блажиевский, Капризов – Вей — Григоренко

Робинсон – Дальбек, Окулов – Шалунов — Секач

Марченко – Науменков, Карнаухов – Андронов — Мамин

Романов, Слепышев – Светлаков – Телегин, Попов.



Что осталось усилить: нет потерь – значит не нужны и усиления. ЦСКА и без того с большим преимуществом победил в чемпионате, а тут ещё Секач добавит вариативности «армейской» атаке. Игорю Есмантовичу остаётся только наслаждаться сбалансированностью состава команды, а вступать в дело придётся, только если что-то в сезоне пойдёт не так.