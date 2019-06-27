Главные ожидаемые переходы в КХЛ. Кого ещё подпишут клубы?

В КХЛ продолжается трансферная кампания. Многие переходы уже подтверждены официально, однако по-прежнему есть сделки, которые могут состояться в ближайшее время. Рассказываем о возможных трансферах.

Клубы КХЛ продолжают укреплять составы. Таблица трансферов Все слухи, обмены, новые контракты и ожидаемые сделки.

з. Богдан Киселевич – из «Виннипега» в ЦСКА

Защитника Богдана Киселевича, у которого не заладилась карьера в НХЛ, ждут обратно в ЦСКА. Именно из «армейского» клуба россиянин улетал в Северную Америку. На Киселевича большой спрос в КХЛ, где он является неограниченно свободным агентом, однако вариант с возвращением в Москву наиболее предпочтителен для хоккеиста и его семьи.



Поговаривают, что в подписании контракта с игроком заинтересован лично главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Специалист уже провёл личную беседу с хоккеистом. В ближайшее время стороны должны объявить о возобновлении сотрудничества и окончательно ударить по рукам. Киселевич – один из самых ценных свободных российских защитников на сегодняшний день. Он однозначно укрепит и без того сильную оборону красно-синих.

з. Ринат Валиев – из «Калгари» в «Ак Барс»

В руководстве казанского клуба не скрывают, что ждут защитника Рината Валиева и готовы подписать с ним контракт. Валиев – воспитанник «Ак Барса», а доморощенных игроков в столице Татарстана ценят. Права на Валиева в КХЛ именно у «барсов». На днях Ринат получил квалификационное предложение от «Калгари» — клуба НХЛ, закрепившего права на защитника. Но это никак не мешает россиянину вернуться на родину и продолжить выступление в Континентальной лиге.



Новый тренер казанцев Дмитрий Квартальнов доверяет молодёжи и обязательно даст Ринату шанс проявить себя. Тем более что в Казани строится новая команда и конкуренция в борьбе за каждую позицию обеспечена. Ни у кого никаких привилегий не будет. В НХЛ же Валиев, в случае подписания соглашения, практически наверняка отправится в АХЛ. Односторонний контракт ему никто не даст. Нет никакого смысла терять очередной год карьеры. Валиеву стоит всерьёз задуматься над возвращением.

в. Илья Ежов – из «Нефтехимика» в «Витязь» или СКА

Совсем скоро должны определиться перспективы голкипера Ильи Ежова, завершившего выступление за «Нефтехимик». В следующем сезоне бригаду голкиперов «волков» составят Константин Барулин и Александр Шарыченков, а Ежову подыскивают новый вариант. Прошлый сезон в Нижнекамске у Ильи не задался. Контракт с «Нефтехимиком» закончился 30 апреля 2019 года.



Ходят разговоры, что Ежов может оказаться в «Витязе» или СКА. Решение вопроса зависит от нескольких нюансов. Конечно, вариант с Подольском для Ежова предпочтительнее. С финном Ортио «витязи» нового контракта не подписали, а всех оставшихся вратарей из системы подмосковного клуба Илья способен переиграть. В СКА первым номером железно станет Магнус Хелльберг, в пару к нему взяли Петра Кочеткова. Теоретически Ежов может попробовать зацепиться за место в составе, но сделать это будет сложно.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Свен Андригетто – из «Колорадо» в «Авангард»

В «Колорадо» не стали предлагать контракт швейцарскому нападающему Свену Андригетто. Конечно, форвард ещё может остаться в НХЛ, однако интерес к нему проявляет «Авангард». Сейчас у омичей три легионера на контрактах: Покка, Франсон и Бек, поэтому сибиряки могут позволить себе подписать и одного, и двух иностранцев.



Сам Андригетто, выступавший за сборную Швейцарии на чемпионате мира, продолжает раздумывать и выбирать из всех имеющихся у него вариантов. Но сделка с «Авангардом» была бы вполне разумной для обеих сторон. «Ястребы» получат мастеровитого игрока в линию атаки, а Свен закроет вопрос относительно дальнейшего трудоустройства. КХЛ станет новым вызовом для игрока.

з. Артём Сергеев – из «Салавата Юлаева» в СКА

Защитник Артём Сергеев провёл мощный прошлый чемпионат, особенно хорошо проявив себя в плей-офф. Сергееву доверяли, он получал много игрового времени. С тем, что происходило с игроком в ЦСКА, ситуацию в Уфе даже не сравнить. Сергеев наконец-то нашёл команду, в которой смог полноценно раскрыться и проявить свои сильные качества. Но история начала складываться так, как мало кто ожидал.



«Салават Юлаев» логично сделал Сергееву квалификационное предложение, увеличив хоккеисту зарплату. Но защитника это предложение не устроило. Видимо, Сергеев стал оценивать себя намного выше. В результате квалификацию Сергеев не принял, права на него в КХЛ остались у уфимцев. Прошла информация про интерес к Артёму со стороны СКА. Чтобы перебраться в Санкт-Петербург, хоккеисту и его агенту нужно полюбовно договариваться с юлаевцами. Возможен либо обмен прав на денежную компенсацию, либо обмен в формате «игрок на игрока». Сжигать мосты и ссориться с Уфой хоккеисту точно нельзя.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Не был бы ОСА, вопрос бы решился». Сергеев бойкотирует «Салават» ради СКА? Есть регламент КХЛ, а есть законы профессионального спорта. Кто прав?

з. Сергей Бойков – из «Колорадо» в «Динамо» (Москва)

В «Колорадо» долго думали, но в итоге всё же сделали защитнику Сергею Бойкову квалификационное предложение. Правда, перспективы в Северной Америке у Бойкова по-прежнему туманные, а уж про НХЛ в ближайшее время можно даже не мечтать. В такой ситуации напрашивается вариант с возращением в Россию.



Права на Бойкова ещё недавно принадлежали «Салавату». В результате уфимцы приняли решение продать права на игрока в московское «Динамо» вместе с другим защитником – Юрием Сергиенко. Вряд ли многие удивятся, если Бойков договорится с бело-голубыми и будет выступать в КХЛ. Тренд на возвращение россиян из-за океана по-прежнему просматривается, хотя уезжает в Северную Америку гораздо больше людей.

в. Юнас Энрот – из «Эребру» в «Динамо» (Минск)

Шведского голкипера Юнаса Энрота полюбили в Минске. Скандинав вписался в систему местного «Динамо», стал первым номером среди вратарей. В конце прошлого регулярного чемпионата, когда стало понятно, что динамовцам не стоит рассчитывать на плей-офф, Энрот прямо перед закрытием трансферного окна вернулся на родину, поиграв за клуб «Эребру».



Велики шансы, что сезон-2019/20 Энрот снова начнёт в столице Беларуси. Во время отъезда Юнаса в Европу устные договорённости о возможном возвращении были. Правда, в «Динамо» всё меняется едва ли не каждый день. Теперь многое будет зависть от того, заинтересуется ли Энротом главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт. Голкипер уровня Энрота однозначно нужен динамовцам, поэтому сделка вполне может состояться.