Концерты, море, пляжи, тусовки и забота о близких – хоккеисты занялись тем, на что у них не хватает времени по ходу сезона.

Время, когда жёны довольны. Как отдыхают российские хоккеисты этим летом

Овечкин на концерте Бузовой

Александр Овечкин отдохнул в Турции с семьёй, сходил с женой на концерт Ольги Бузовой. А сейчас пара находится в Москве, готовится к какому-то важному мероприятию.

«Задумали кое-что интересное». Овечкин и Шубская хотят обвенчаться? Анастасия написала в «Инстаграме», что они готовятся к важному мероприятию.

Владимир Тарасенко проводит лето с Кубком Стэнли. Во время финальной серии с «Бостоном» у него родился ещё один сын, молодые родители погружены в приятные хлопоты и после чемпионского парада не публикуют фотографий в соцсетях.

Малкин с соской

У Евгения Малкина каждый день что-то новое. В конце мая он праздновал трёхлетия сына, опубликовав фотографию с соской. Потом осваивал сёрфинг, а вчерашний день посвятил своему летнему хобби – рыбалке.

Илья Ковальчук проводит отпуск на футболе. В середине июня он посетил турнир Копа Америка в Бразилии и признался, что считает Пеле лучшим игроком. Один из его сыновей всерьёз увлекается футболом, да и Илья неравнодушен к «мячику».

Сейчас Ковальчук вместе с женой Николь приехал в Москву.

Панарин делает тату, Бобровский интригует

Артемий Панарин продуктивно проводит лето. Он сделал себе татуировки в честь своих дедушек, выбив на ногах годы их рождения. Съездил в Петербург и Латвию – город на Неве ему полюбился во время игры за СКА, сюда он возвращается каждое лето, а в Риге живёт семья его девушки Алисы Знарок.

Сейчас Артемий находится в США, где проводит встречи с клубами НХЛ, – совсем скоро мы узнаем, кого же он выберет. Главные кандидаты на самого желанного свободного агента – «Флорида», «Рейнджерс» и «Айлендерс». «Рейнджерс» перед встречей с Артемием даже поприветствовали его на кубе арены. Не слишком ли преждевременно?

На арене «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Сергей Бобровский тоже хорошо отдохнул – понежился на Мальдивах, заехал в Петербург, а теперь вместе с Панариным путешествует по Америке, выбирая новый клуб. Вратарь любит добавить интриги, в последние дни он публикует фотографии с телефонами или подписями «Что день грядущий нам готовит». Ждать осталось недолго.

Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

Василевский на даче

Лучший вратарь НХЛ Андрей Василевский предпочитает отдыхать в России. После чемпионата мира он поехал в Башкирию, отдохнул на даче с братом Алексеем. А после церемонии награждения НХЛ вернулся в Москву, где отпраздновал годовщину свадьбы родителей.

Никита Нестеров проводит время лето в родном Челябинске. Недавно крестили его сына – крёстным папой стал его партнёр по ЦСКА Кирилл Капризов. А сейчас защитник наслаждается отпуском в компании Кубка Гагарина. Гвоздь программы – купание в озере.