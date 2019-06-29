Должен был стать звездой НХЛ, теперь никому не нужен. Фиаско Ничушкина

«Даллас» отправил Валерия Ничушкина на драфт отказов, прекрасно понимая, что никто россиянина-антирекордсмена НХЛ с него не заберёт. «Старз» намереваются выкупить контракт форварда, избавившись таким образом от шестого по величине зарплаты хоккеиста команды, отыгравшего просто ужасный сезон. Разбираемся, в причинах деградации Ничушкина и рассказываем, как будут развиваться события в дальнейшем для «Далласа» и самого Валерия.

«Даллас» отправил Ничушкина на драфт отказов с целью выкупа контракта

Незаменимый в 18 лет

Звезда Валерия Ничушкина в КХЛ взошла неожиданно и очень быстро. В сезоне-2012/13 габаритный молодой нападающий здорово играл за «Белых медведей» в МХЛ, «Челмет» в ВХЛ и молодёжную сборную России (помните ведь его победный гол канадцам в матче за бронзу в Уфе-2013?), а затем Валерий Белоусов дал ему шанс в «Тракторе».

Ничушкин мгновенно вписался в состав сильного челябинского коллектива, поразив своим уникальным стилем игры. Дерзкие силовые проходы, великолепная техника, блестящее владение корпусом – даже не обладая высокими скоростными данными, Ничушкин мог играючи уйти от соперника и забросить красивейшую шайбу. В том плей-офф, который закончился для «Трактора» поражением в финале, Ничушкин набрал 9 (6+3) очков в 25 матчах, став важнейшей опцией атаки челябинцев.

Руководство клуба даже не хотело в разгар финала Кубка Гагарина отдавать свою восходящую звёздочку в распоряжение юниорской сборной России, и в конце концов выиграло борьбу за своего незаменимого игрока. И челябинцев можно было понять, ведь в первом своём взрослом сезоне Ничушкин мог вытворять вот такие вещи.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Он должен был стать звездой НХЛ

Ничушкину прочили большое будущее, звёздную карьеру, и сначала у Валерия всё шло как надо. После проигрыша «Трактора» в финале он всё-таки доехал до юниорской сборной, где стал вторым снайпером российской команды на ЮЧМ-2013, затем был странный контракт с московским «Динамо», драфт НХЛ, выбор Валерия «Далласом» под десятым номером в первом раунде, расторжение договора с бело-голубыми, отъезд в Северную Америку и подписание трёхлетнего контракта новичка с техасским клубом.

Ничушкин начал в НХЛ так же лихо, как и в КХЛ. В своём первом сезоне за «Даллас» он выходил в звене с главными звёздами команды Джейми Бенном и Тайлером Сегиным, набирал четыре очка за матч, и забивал ставшие фирменными шедевры.

По итогам сезона-2013/14 Ничушкин вошёл в топ-5 форвардов «Далласа» по результативности, заработав 34 (14+20) очков в 79 играх за клуб, сыграл за «звёзд» в плей-офф, а ещё несколько неожиданно попал на Олимпиаду в Сочи, где стал одним из лучших игроков российской сборной. Уже в следующем сезоне Ничушкин должен был закрепить успех и окончательно войти в когорту больших российских игроков, но что-то пошло не так.

Ничушкин в звене с Бенном и Сегиным Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Травма, конфликт с Раффом, переход в ЦСКА. Из-за чего потерялся Ничушкин?

Скорее всего, совокупность всех этих причин, которые, кстати, стали следствием друг друга. Тот год, когда Валерий должен был приблизиться по результативности в «Далласе» к тем же Бенну и Сегину, у Ничушкина вылетел в трубу из-за травмы. Операция на бедре и восстановления отняли у хоккеиста 59 матчей регулярки, потом был набор формы через фарм-клуб, и в результате в сезоне-2014/15 Ничушкин провёл за «Даллас» лишь восемь игр, в которых набрал 1 (0+1) очко.

Тогда это казалось досадным препятствием, не более того. У Ничушкина было полно времени и сил, чтобы наверстать упущенное, но тут возникло недопонимание с главным тренером. Конечно, после пропущенного сезона Валерий потерял место в первой тройке, но Рафф урезал Ничушкину и игровое время, и в таких условиях покорять НХЛ стало невозможным. В марте 2016-го россиянин психанул.

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Это была обида, крик души, и Валерия тогда можно было понять. Но бороться за своё счастье он не стал. В межсезонье «Даллас» сделал Ничушкину квалификационное предложение, но в это же время форварда активно обрабатывал ЦСКА, выменявший у «Динамо» права на Валерия. В результате Ничушкин выбрал вариант с хорошим контрактом и беззаботным будущим в российском клубе-олигархе, а перспектива стать ведущим игроком НХЛ (тогда у Ничушкина ещё были все шансы) была отодвинута на второй план. Наверное, это было ошибочное решение.

Потеря мотивации и обман для «Далласа»

Что дали Ничушкину два сезона в ЦСКА? В финансовом плане, наверняка, многое, в спортивном – ничего. 21-летний хоккеист, который хочет вырасти в большого мастера, должен вращаться в конкурентоспособной среде и каждый день становиться лучше, а не быть частью клуба-олигарха, имеющего мало стоящих оппонентов в лиге. Ничушкин был далеко не лучшим даже в ЦСКА, превратившись в заурядного российского игрока, имеющего заокеанский опыт. За Валерия, откровенно, было обидно.

Иногда у него получалось сделать что-то из репертуара 2013 года, но стать результативным и забивным форвардом, который может поставить набор очков на поток, Ничушкину не удалось даже в КХЛ. И стало понятно, что Рафф в «Далласе», обрезая Валерию игровое время, делал это не из-за личной неприязни к россиянину, а в интересах команды. Топ-форвардом Ничушкину стать не удалось.

В чём же причина? На мой взгляд, изначально талант Валерия был весьма узконаправленным. Да, отличное катание. Да, сильные плечи. Да, есть технические навыки. Но это не Малкин и не Ягр. Очевидно, с Ничушкиным недоработали на юниорском уровне, обманувшись его ярким появлением во взрослом хоккее, и рано выпустили в открытое плавание. Даже в своём первом и лучшем сезоне в НХЛ Ничушкин набрал чуть больше 30 очков, а его партнёры Сегин и Бенн – в районе восьмидесяти. В этом и есть разница между топ-форвардами и просто хорошим нападающим.

Но в ЦСКА всех всё устраивало (это логично), и Ничушкин два года топтался на месте, даже ничего не выиграв в России. Тем удивительнее, что «Даллас» прошлым летом предложил своему проспекту двухлетний контракт с зарплатой почти $3 млн в год. Неужели в «Старз» считали, что после двух лет в России Ничушкин выйдет на небывалый уровень? Напротив, отсутствие конкуренции в большинстве матчей чемпионата КХЛ и неплохой контракт, очевидно, убили в нём всю мотивацию, а тут ещё и «Даллас» подкинул хороший контракт-мостик.

А Ничушкин, как художник, должен быть голодным, чтобы творить шедевры. Никому не известным юнцом он завораживал даже болельщиков соперника своим проходами с несколькими защищающимися на плечах, но после этого Валерий не захотел становиться лучше и универсальнее, шёл по пути наименьшего сопротивления (конфликт с Раффом, контракт с ЦСКА), и это привело его к удручающим результатам. Не прибавилась скорость, куда-то ушла техника, и Валерий стал каким-то совсем уж, извините, «деревянным» игроком, не желающим даже разозлиться на самого себя. О выступлении Ничушкина в прошедшем сезоне лишний раз вспоминать не хочется, и теперь он вряд ли кому-то нужен в НХЛ.

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Что будет дальше?

«Даллас» выкупит контракт Ничушкина за треть его стоимости (ведь Валерий младше 26 лет) и освободит почти $2 млн под потолком. «Звёзды» будут платить зарплату россиянину ещё два сезона, в каждый из которых Ничушкин получит около полумиллиона долларов.

После выкупа контракта Ничушкин выйдет на рынок в качестве НСА и сможет вести переговоры с любым клубом НХЛ. Вот только заинтересует ли он хоть кого-нибудь после такого сезона? Куда вероятнее вариант возвращения Валерия на родину, а дальше предугадать невозможно. Сначала Ничушкину, по традиции, придётся пройти «армейский» фильтр, и если он не осядет в СКА или ЦСКА, то может оказаться в любой команде. Наверняка попытается подсуетиться «Трактор», где Борис Видгоф взял курс на возвращение воспитанников в клуб. И было бы красиво, если бы Ничушкин перезагрузился на своей малой родине.

Мораль

История Ничушкина во многом показательна. Она рассказывает молодым хоккеистам, что даже один более-менее удачный год в карьере ничего не гарантирует. Доказывать нужно всегда. А без мотивации есть риск забросить 0 шайб за сезон.

Также эта история повествует о пользе и вреде контрактов с российскими командами посреди энхаэловской карьеры. В тепличных условиях (а именно такие создают СКА и ЦСКА нашим «возвращенцам») прогрессировать практически невозможно. А вот слабо перейти в условную «Северсталь»?

Валерий Ничушкин уже прошёл через эти неприятности и, хочется верить, сделал правильные выводы. Парню только 24 года, у него ещё будут шансы показать себя с лучшей стороны всему миру. Клеймо неудачника ставить ещё рано, но Валерию нужно как можно раньше понять – всё зависит только от него, а в неудачах никто из посторонних не виноват.