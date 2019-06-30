Варламов сменит клуб, Проворов получит прибавку. Россияне в ожидании 1 июля

1 июля в Национальной хоккейной лиге стартует «большой базар» — открывается рынок свободных агентов. Ожидается большое количество подписаний контрактов и заметных обменов, и героями этих сделок могут стать многие российские легионеры.
Хоккеисты на контракте
з. Никита Зайцев («Торонто»)
Информация о том, что «кленовые листья» готовят обмен Зайцева, появилась уже давно, но генменеджер «Торонто» Кайл Дубасдал понять, что есть варианты, при которых Никита останется в команде. После некоторого затишья на этом фронте появились новые данные: Зайцев может уйти в «Оттаву», а в обратном направлении проследует защитник «Сенаторз» Коди Сиси. Обмен может быть осуществлён после 1 июля, когда «Торонто» выплатит россиянину годовой бонус.
н. Валерий Ничушкин («Даллас»)
Грустная сага о том, когда же Ничушкин забьёт свой первый гол, может завершиться без хэппи-энда. Челябинец был выставлен на драфт отказов с целью выкупа: он стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей. Зарабатывает он относительно немного — почти $ 3 млн в год. Но серьёзным фактором против Валерия является возраст: согласно правилам, игроков, которым не исполнилось 26 лет, можно выкупить за 1/3 суммы, а не за 2/3, как всех остальных. Если техасцы решатся избавиться от Ничушкина, то сэкономят $ 1,8 млн под потолком зарплат.
Хоккеисты без контракта
в. Сергей Бобровский и н. Артемий Панарин
Про сладкую парочку из «Коламбуса» говорили уже много. Эти двое парней будут главными фигурами рынка свободных агентов и имеют редкую для игроков возможность самим выбирать клуб, в котором продолжат карьеру. Главным претендентом продолжает оставаться «Флорида Пантерз», хотя и другие желающие не дремлют.
«Представили им наши соображения, рассказали о наших задачах и путях их достижения. Думаю, им понравилось. Предлагаем им будущее, представляем замечательную молодую и талантливую команду. Уверены, с ними наша команда станет лучше. Эти хоккеисты позволят нам решить сразу несколько задач. Но мы готовы пойти и другим путем. Сделаем всё, чтобы усилить состав и дать Кенневиллю игроков, с которыми он приведёт нас к земле обетованной.
Они ведут переговоры не только с нами? Имеют на это право. В их распоряжении 31 вариант. На месте свободного агента я бы изучил все возможности. Такой шанс бывает раз в жизни. Не могу их упрекнуть в этом. Тот факт, что они дали нам шанс встретиться, характеризует их с лучшей стороны. У многих клубов таких возможностей нет», — отметил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.
в. Семён Варламов
31-летний вратарь «Колорадо» выходит на рынок после 8 лет в стане «лавин». Его пятилетний контракт с «Эвеланш» закончился, нового ему не предложили, поскольку в команде есть Филипп Грубауэр и Павел Францоуз. Варламов вряд ли будет самым востребованным хоккеистом на открывающемся рынке, но варианты трудоустройства у него однозначно появятся. Считается, что главным претендентом на него может стать «Каролина» и не исключён интерес со стороны «Эдмонтона».
н. Никита Гусев («Вегас»)
Никита — ограниченно свободный агент, и с его подписанием «Голден Найтс» торопиться не будет. Об этом явно дал понять генеральный менеджер клуба Джордж Макфи, и такое распределение приоритетов вполне оправданно. Квалификационное предложение Гусеву «Вегас» сделал, чтобы сохранить на него права, а оффершит на Гусева вряд ли кто-то предложит.
з. Никита Задоров («Колорадо»)
У Задорова завершился двухлетний договор на сумму $ 2,1 млн за сезон и 1 июля он встретит в статусе ограниченно свободного агента. Ситуация защитника аналогична положению Гусева: свой контракт он наверняка получит, но переговоры с Задоровым не являются первым номером в списке дел генерального менеджера «Колорадо» Джо Сакика. Другое дело, что новый контракт вполне может быть достаточно скромным как по сроку, так и по сумме.
н. Павел Бучневич («Рейнджерс»)
У 24-летнего череповчанина закончился контракт новичка. 38 (21+17) очков, набранные в прошлом сезоне, дают Бучневичу неплохую позицию для переговоров о более солидном договоре, но пока у руководства «Рейнджерс» голова болит о другом. Нужно успеть поймать крупную рыбу среди неограниченно свободных агентов, а лишь затем приступать к переговорам со своими. Вероятно, что Бучневич получит новый контракт сроком на 3-4 сезона и сумму около $ 4 млн за сезон.
з. Иван Проворов («Филадельфия»)
Один из лучших российских защитников лиги доиграл свой контракт новичка и вправе рассчитывать на солидную прибавку. Даже при том, что прошлый сезон принято считать для Ивана неудачным (7 голов, 19 передач при показателе полезности «-16»), Проворов — один из ценнейших активов «Флайерз».
«Отправной точкой для Проворова должен стать шестилетний контракт Ноа Хэнифина на $ 29,7 млн (среднегодовая зарплата — $ 4,95 млн). Именно на такую сумму может рассчитывать россиянин. Продуктивность Проворова снизилась — он набрал на 15 очков меньше, чем в предыдущем сезоне. Конечно, «Флайерз» могут использовать этот факт как рычаг во время переговоров. Проворов молод, это не готовый продукт. Стоит понимать, что прошлый сезон был непростым для всей команды в связи со сменой главного тренера и генерального менеджера. Игра под руководством Алена Виньо может благоприятно сказаться на Проворове», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.
н. Николай Голдобин («Ванкувер»)
В прошлом году Голдобин стал полноценным игроком команды НХЛ, проведя за «Кэнакс» 63 матча (7 голов, 20 передач). «Ванкувер» хочет сохранить 23-летнего москвича и уже сделал ему квалификационное предложение. Учитывая, что «Ванкувер» неплохо проводит перестройку состава, Николай будет команде полезен, поскольку его потенциал ещё до конца не раскрыт. Впрочем, на контракте в «Кэнакс» уже числится 12 нападающих, а кроме Голдобина нужно подписывать договоры с Бёзером, Лейво и Мотте, поэтому конкуренция ожидается нешуточная.
н. Владислав Каменев («Колорадо»)
Два последних сезона Каменев куда больше восстанавливался от травм, нежели играл, и проявить себя в НХЛ Владу не удалось. В минувшем регулярном чемпионате он провёл за «лавин» 23 матча, набрав 5 (2+3) очков, но травма руки, полученная в декабре, не дала шансов показать свою игру. Статус ограниченно свободного агента не пугает форварда, который нацелен получить новое соглашение в НХЛ и пока не готов возвращаться в Россию. Вероятно, «Колорадо» предложит Каменеву однолетний контракт на минимальную сумму, чтобы просто проверить его способность вернуться в строй.
н. Максим Летунов («Сан-Хосе»)
В прошлом сезоне Летунов играл только в АХЛ, набрав 28 (12+16) очков в 57 матчах за «Барракуду». Двухлетний двусторонний контракт подошёл к концу, но перспективы Летунова выглядят неплохо. Клуб уже сделал ему квалификационное предложение, а если учесть, что стан «Шаркс» могут покинуть несколько основных нападающих, то у Максима появится возможность конкурировать за место в составе.
н. Иван Барбашёв («Сент-Луис»)
Действующий обладатель Кубка Стэнли встречает лето в статусе ограниченно свободного агента, но беспокоиться Ивану не о чем. Сезон получился отменным (26 очков в регулярном чемпионате, 6 очков в плей-офф), Барбашёв доказал свою пользу для команды, и вопросов о новом контракте быть не должно. Крупным этот договор вряд ли будет, но зато наверняка станет первым односторонним контрактом Ивана в НХЛ.
з. Сергей Бойков («Колорадо»)
23-летний хабаровчанин отыграл в Северной Америке уже 6 сезонов, но не провёл за основной состав «Эвеланш» ни одного матча. Контракт новичка у Бойкова закончился, но
Сергей получил от «лавин» квалификационное предложение и на рынок свободных агентов не выйдет. Ходили слухи о возможном обмене Бойкова в «Виннипег» (в «пакете» с другими хоккеистами), но пока эта сделка не осуществилась.
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