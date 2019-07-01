Панарин отказался от $ 7 млн! У него был повод выбрать «Рейнджерс»

Но если он там не заиграет, то его просто загрызут. И про этот момент даже не вспомнят.

В НХЛ открылось трансферное окно, и было логично в первые же часы ждать официальных новостей о будущем Артемия Панарина. Итак, парень из Коркино подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет со среднегодовой зарплатой $11,6 млн. Панарин стал вторым по величине кэпхита хоккеистом в НХЛ, чуть менее миллиона долларов уступив Коннору Макдэвиду, и автоматически заработал статус главной суперзвезды «Рейнджерс».

Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE Все главные сделки, обмены и слухи.

Панарин выбрал не деньги, а город и статус

Артемий был самым лакомым куском на рынке свободных агентов, и некоторые клубы готовы были ещё более щедро одарить лучшего бомбардира «Коламбуса» образца прошедшего сезна. Например, в «Джекетс» до последнего не оставляли попыток продлить контракт с Панариным, и предлагали ему восьмилетнее соглашение с среднегодовой зарплатой в $12 млн. Артемий отказался, потому что не хотел больше оставаться в провинциальном Огайо, откуда помимо него уходят ещё и Бобровский с Дюшейном.

Ещё больше денег Артемию готов был платить «Колорадо» ($12,5 млн в год, контракт уровня Макдэвида!), но Панарин не погнался за баснословными цифрами.

«Колорадо» готов платить Панарину $ 12,5 млн в год

Главными кандидатами на форварда всё же были «Флорида» и «Айлендерс», где Панарин, разумеется, тоже не был бы обижен деньгами, а в случае с «пантерами» ещё бы и получил бонус в виде низкого подоходного налога. Кроме того, «Флорида» и «Айлендерс», судя по всему, готовы были принять в свои ряды не только Панарина, но и Бобровского, а за два сезона в «Коламбусе» два россиянина стали добрыми друзьями и хотели бы продолжить выступать вместе.

Но всё-таки Панарин выбрал «Рейнджерс». Артемий получил самую большую сцену в НХЛ, и ради этого даже пошёл на существенные потери в деньгах. Но жить в крупнейшем городе США на Манхэттене, играть на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден», купаться в самых ярких лучах славы – поистине бесценно. Кто-то скажет, что Панарин мог перейти в «Айлендерс» и также жить в Нью-Йорке. Но «островитяне» всегда будут лишь второй хоккейной командой «Большого яблока», и в нынешней ситуации Артемия это не устраивало. Решив перейти в «Рейнджерс», россиянин лишился почти $ 7 млн, которые мог получить за контракт с «островитянами».

У нашего хоккеиста был уникальный шанс без спешки и суеты, имея большое количество вариантов продолжения карьеры, выбрать наилучший из них по всем параметрам, и Панарин принял решение. Теперь он самый высокооплачиваемый российский игрок в истории НХЛ, который со следующего сезона станет лидером одной из самых популярных команд лиги и, возможно, поведёт «синерубашечников» к долгожданному Кубку Стэнли. Теплый климат Флориды и большие деньги Денвера проиграли величию и статусу клуба с Манхэттена.

Лундквист — Панарину: добро пожаловать в «Большое яблоко», Хлебушек

«Рейнджерс» становится самым русским клубом НХЛ

На решение Панарина, конечно, влияли и близкие люди, а в первую очередь его девушка – Алиса Знарок. Дочь нового главного тренера «Спартака» хотела жить в Нью-Йорке, и теперь её мечта сбылась. Впрочем, вряд ли сам Панарин ради Алисы пошёл себе наперекор. Он и сам желал жить в большом городе, играть в крутой команде, где, к тому же, в следующем сезоне будет настоящая российская диаспора. Помимо Панарина в «Рейнджерс» есть Александр Георгиев, Виталий Кравцов, Владислав Наместников, а где-то рядом будет и Игорь Шестёркин. Правда, будущее в «Нью-Йорке» Наместникова, а также Павла Бучневича, у которого нет нового контракта с клубом, весьма туманно, но в любом случае Панарин не останется без общения с соотечественниками.

Нью-Йорк заманивает Панарина! И вообще «Рейнджерс» становится русским С приветствием Артемия на своём видеокубе «рейнджеры» дали маху.

Панарин и Бобровский теперь соперники

Если кого и разочаровал переход Панарина в «Рейнджерс», так это тех, кто хотел и дальше видеть Артемия и Сергея Бобровского в одной команде. В «Коламбусе» эти парни были самыми яркими звёздами, но теперь на льду они будут играть друг против друга. Бобровскому изначально не было места в «Рейнджерс», где есть дорогостоящий Лундквист, да и «Флорида» слишком уж рьяно расчищала место для двукратного обладателя «Везины Трофи». «Пантерз» уже объявили о переходе Бобровского, Сергей заключил контракт на 7 лет со среднегодовой зарплатой $10 млн.

Риск для «Рейнджерс» и большая ответственность для Панарина

Итак, Панарин подписал контракт на отличных условиях с большой командой, и это очень серьёзное и ответственное решение для российского хоккеиста. «Рейнджерс» — классический клуб НХЛ с традициями и огромным количеством болельщиков, который уже 25 лет не выигрывал Кубок Стэнли, а за последние четыре сезона лишь раз преодолел первый раунд плей-офф. В последние годы по отношению к парням с Бродвея принято применять понятие «перестройка», но подписание Панарина должно приблизить этот процесс к концу. На Артемия явно рассчитывают, как на нового лидера команды и центра франшизы, который должен повести клуб к победам. В Нью-Йорке у Панарина, учитывая сумму его контракта, не будет времени на раскачку или какую-либо адаптацию к новой команде. Артемий должен будет делать результат для «Рейнджерс» с первого матча, иначе российского форварда загрызут.

«Нью-Йорк» сделал крупную ставку на Панарина, и спрос с него будет особый. У «Рейнджерс» уже не будет возможности в ближайшее время подписать каких-либо топ-игроков, поэтому придётся развивать молодых талантов Какко и Кравцова, выжимать максимум из Зибанежада и Крайдера. Панарин становится вожаком большой стаи, и это совсем другая ситуация, нежели была у Артемия в «Коламбусе».

Кстати, о перспективах «Нью-Йорка». У «Рейнджерс» сейчас на контрактах лишь пять защитников и 12 нападающих, под кепкой остаётся чуть больше $8 млн. Новые контракты нужно заключать с Джейкобом Трубой, Брэнданом Лемье, да и вообще укреплять скамейку. Контракт с Панариным очень дорого обошёлся для «Рейнджерс», это достаточно большой риск для клуба. Конечно, «Нью-Йорк» наверняка попытается скинуть четырехмиллионный договор Наместникова, вероятен выкуп контракта Шаттенкирка на $6,6 млн, но все эти движения не освободят много места под потолком зарплат. Поэтому Панарин должен заиграть прямо с листа, он для «Рейнджерс» теперь такая же надежда, как Макдэвид для «Эдмонтона», Кросби для «Питтсбурга» или Кейн с Тэйвзом для «Чикаго». От него будут ждать не менее 100 очков за сезон, и крутой игры в ответственные моменты.

Хочется надеяться, что Панарин готов к такому вызову. Он сделал осмысленный, взвешенный выбор, а значит, понимает всю ответственность своего решения. Верим, что у Артемия всё получится в Нью-Йорке, и он впишет свою фамилию в число российских легенд НХЛ.