Топ-сделки в НХЛ! Многих хоккеистов засыпали миллионами

Трансферное безумие началось. Есть даже один оффер-шит.

«Торонто» обменял Зайцева в «Оттаву»

Защитник Никита Зайцев продолжит карьеру в составе «Оттавы Сенаторз», информирует официальный сайт «сенаторов». Ранее россиянин отказался от пункта об обмене, который был прописан в контракте.

Вместе с россиянином в столицу Канады переедут нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор в третьем раунде драфта-2020.

Цуккарелло на пять лет в «Миннесоте»

Нападающий Матс Цуккарелло перешёл в «Миннесоту Уайлд», информирует официальный сайт команды. 31-летний хоккеист заключил соглашение на пять лет, зарплата за сезон составляет $ 6 млн.

В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) очков. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» он сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набрал 11 (4+7) очков.

На взрослом уровне Матс принимал участие в чемпионатах мира 2008, 2009, 2010 и 2016 годов, а также Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В составе сборной Европы Матс дошёл до финала Кубка мира—2016.

Перри и Павелски – в «Далласе»

Бывший нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри перешёл в «Даллас Старз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Ветеран подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн, но в случае получения бонусов сумма составит $ 3,25 млн.

Также «Даллас» подписал трёхлетний контракт с бывшим форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски. По условиям договора, среднегодовая зарплата составит $ 7 млн, срок соглашения — три сезона. Американский нападающий провёл в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента.

Панарин выбрал «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн.

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты

Бобровский стал игроком «Флориды»

Голкипер Сергей Бобровский продолжит карьеру в составе «Флориды Пантерз», информирует официальный сайт команды. Контракт подписан сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.

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Контракт Бобровского — самый крупный в истории «Флориды», он обошёл Буре

Нюквист заменит Панарина в «Коламбусе»

Форвард Густав Нюквист, поигравший в прошлом сезоне за «Детройт» и «Сан-Хосе», перешёл в «Коламбус Блю Джекетс», информирует инсайдер Эллиотт Фридман. Хоккеист подписал контракт на пять лет с зарплатой $ 5,5 млн в год.

Симмондс на год в «Нью-Джерси»

Нападающий Уэйн Симмондс перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз», информирует официальный сайт команды. Форвард подписал соглашение сроком на один сезон, сумма контракта составляет $ 5 млн.

30-летний Симмондс в этом году считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона за «Филадельфию Флайерз» форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа. В феврале 2019 года Уэйн был обменян в «Нэшвилл», где сыграл неудачно. В 17 играх регулярки он забил один гол и сделал две голевые передачи. В плей-офф провёл всего две игры, в которых очков не набрал.

Строльман сменил «Тампу» на «Флориду»

Защитник Антон Строльман сменил «Тампа-Бэй Лайтнинг» на «Флориду Пантерз». 32-летний шведский хоккеист подписал контракт на три года с зарплатой $ 5,5 млн в год.

В прошедшем регулярном чемпионате Строльман принял участие в 47 встречах, записав на свой счёт 17 (2+15) баллов при показателе полезности "+12" и восьми минутах штрафа. В плей-офф не играл.

«Монреаль» сделал оффер-шит Ахо

Клуб «Монреаль Канадиенс» попытался перехватить нападающего Себастьяна Ахо у «Каролины Харрикейнз» с помощью оффер-шита, информирует журналист Эрик Энджелс. «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Напомним, у «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.

В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.